Футбол
Sportbox.RUЦСКА отправился на матч Лиги Европы в Болгарию
Московский ЦСКА отправился на матч первого группового раунда Лиги Европы против «Лудогорца» в Болгарию. Армейцы прилетят в аэропорт Варны, а после 2 часа будут ехать на автобусе до Разграда.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 04:05, Вашингтон
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На саратовском заводе «Тролза» уволили более половины работников
"Тролза" расположен в городе Энгельс. Более 70% всех троллейбусов в России созданы на этом заводе.
ТАСС вчера в 22:26
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
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Mitsubishi анонсировала премьеру нового кроссовера
Что касается серийных автомобилей, то ранее "Российская газета" сообщала дату премьеры нового поколения Mitsubishi Outlander и рассказывала, чем японцы намерены заменить ветерана модельного ряда Pajero.
Российская газета 02:21
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Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Кино
«Щегол» от Warner Bros. с провалом стартовал в прокате
Кинофильм «Щегол» от американской студии Warner Bros. с провалом стартовал в мировом прокате.
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Космос
Космонавт Кононенко заявил, что пистолет ему может пригодиться
Ранее в Роскосмосе РИА Новости заявили, что рассматривают вопрос возвращения пистолета в носимый аварийный запас (НАЗ) космонавтов.
РИА Новости вчера в 07:04
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать белое вино
Роскачество опубликовали рекомендации по выбору белого вина. Отмечается, что в основном россияне предпочитают покупать итальянские вина.
РИА Новости 01:19
Шоу-бизнес
Врач рассказала о возможной причине болезни Анастасии Заворотнюк
Газета Кемерова вчера в 10:16
Происшествия
В Кабардино-Балкарии ликвидированы два боевика
В городе Чегем Кабардино-Балкарии в ночь на среду нейтрализованы два боевика.
Российская газета 01:56
Шоу-бизнес
Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой
Во многом схожее мнение о кадрах, как оказалось, имеет и телеведущая Дана Борисова, которая раскритиковала фотосессию эпатажной модели на могиле певицы изданию «Дни.ру».
ФАН вчера в 10:11
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«Як умру, то поховайте...». Микки Рурк завещал похоронить его в украинском селе
Микки Рурк признался в любви к славянам и заявил, что хочет быть похороненным в селе Загорцы Хмельницкой области, — там живет бабушка его помощника и близкого друга Дмитрия.
Украина.ру 03:44
Происшествия
Прокурор просит вернуть дело Айдара Губайдулина на доследование
Гособвинитель в среду попросил Тверской суд Москвы вернуть на доследование в прокуратуру дело о применении насилия к представителю власти во время массовых беспорядков в Москве 27 июля в отношении Айдара Губайдулина.
ТАСС 04:04
Политика
Пенс заявил о приведении войск США в боевую готовность
Вице-президент США Майк Пенс завил о приведении американской армии в боевую готовность, что связанно с атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.
Известия вчера в 21:48
Хоккей
«Авангард» сократил контракт Щербака на 60 миллионов
По новым условиям за сезон-2019/20 Щербак получит 35 миллионов, 2020/21 – 40 миллионов, 2021/22 – 45 миллионов.
РИА ОмскИнформ 00:47
Происшествия
В Москве задержан мужчина, кинувший гранату в полицейского
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который бросил гранату в сотрудника ГИБДД на улице Паперника в Москве, полицейский не пострадал.
ТАСС 03:16
Политика
План интеграции России и Белоруссии могут утвердить к 8 декабря
Посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко назвал сроки утверждения программы интеграции республики с Россией.
Газета.Ru 03:58
Футбол
Кокорин и Мамаев окончательно освободились
Футболисты чуть не ввязались в новую историю. По данным «РИА Новости», Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу.
Gorodvo.ru вчера в 04:05
Здоровье
Онколог предупредил о скачке смертности от рака в ближайшие годы
Профессор добавил, что, если ситуация с поставками лекарственных препаратов не изменится, через год-два в стране возможен резкий скачок смертности от онкологии (примерно на 20–30%).
РБК 02:28
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
Известия вчера в 17:07
Общество
Назван простой продукт с омега-3 для замены дорогой рыбы и масла
Российская газета 01:45
Политика
Американский поверенный на Украине хочет «расплаты для Путина»
Санкции, которые Запад мог бы ещё ввести в отношении Москвы, коснулись бы финансового, оборонного и энергетического, секторов, заявил Уильям Тейлор, временный поверенный по делам США на Украине, в интервью Первому каналу Грузии.
REGNUM вчера в 22:53
Общество
На предприятиях проведут эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Ибо опыт одного-двух предприятий окажется бесполезным Эксперименту по введению четырехдневной рабочей недели - быть.
Gorodkirov.ru 16 сентября в 03:16
Политика
В Госдуме призвали Киев прекратить истерику в ОБСЕ из-за Крыма
Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек призвал украинскую делегацию прекратить истерику в ОБСЕ относительно участия представителей Крыма и вернуться к конструктивному формату работы.
РИА Новости 04:01
Армия и оружие
Опубликовано видео полета Ту-160 в сопровождении истребителей НАТО
Известия вчера в 16:13
Футбол
«Зенит» закончил первый матч Лиги чемпионов ничьей
Петербургский «Зенит» вничью сыграл против французского «Лиона» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
Мойка78 вчера в 14:56