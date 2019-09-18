Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUЦСКА отправился на матч Лиги Европы в Болгарию

Московский ЦСКА отправился на матч первого группового раунда Лиги Европы против «Лудогорца» в Болгарию. Армейцы прилетят в аэропорт Варны, а после 2 часа будут ехать на автобусе до Разграда.
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Шарлия отправился с ЦСКА на матч с «Лудогорцем», Гогуа — нет

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ЦСКА вылетел на матч с «Лудогорцем». Фото

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ЦСКА отправился в Болгарию на матч с «Лудогорцем»

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ЦСКА отправился на матч Лиги Европы в Болгарию

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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 04:05, Вашингтон
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