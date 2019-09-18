Московский ЦСКА отправился на матч первого группового раунда Лиги Европы против «Лудогорца» в Болгарию. Армейцы прилетят в аэропорт Варны, а после 2 часа будут ехать на автобусе до Разграда.

ЦСКА отправился на матч Лиги Европы в Болгарию

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