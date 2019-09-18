Игроки ЦСКА отправились в Болгарию на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем». Встреча состоится завтра, 19 сентября, в Разграде, начало игры запланировано на 22:00 мск. Фотография доступна в «твиттере» ЦСКА.

ЦСКА отправился в Болгарию на матч с «Лудогорцем»

Экономика «Красное и белое», «Бристоль» и «Дикси» слились в единый бизнес Как сообщало ИА REGNUM, о готовящемся слиянии владельцы крупного российского ритейлера «Дикси», сети алкогольных магазинов «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев и «Красного и белого» Сергей Студенников объявили 21 января 2019 года.

Политика Глава МИД Украины согласился на «формулу Штайнмайера» Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что дал согласие на «формулу Штайнмайера», которая определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе.

Наука Пиво оберегает от развития диабета Китайские ученые установили, что употребления полулитра пива в день обеспечивает дополнительную профилактику диабета второго типа.

Происшествия Появилось видео задержания браконьеров из КНДР Опубликовано видео, на котором запечатлен момент задержания погранслужбой России более 160 браконьеров из КНДР в Японском море.

Политика Песков отреагировал на акцию в поддержку актера Устинова в Москве Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль принимает к сведению общественный резонанс, вызванный делом актера Павла Устинова, сообщает ТАСС.

Политика Трамп назначил нового советника по национальной безопасности Президент США Дональд Трамп назвал имя своего нового советника по национальной безопасности.

Авто Lada Vesta получит комбинацию приборов в стиле Porsche Московская компании ООО «АМС-Аметист», специализирующаяся на разработке и производстве альтернативных приборных панелей для автомобилей, разработали для Lada Vesta тюнинг приборной панели, которая теперь выполнена в стиле Porsche 911.

Кино Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).

Политика Пушков оценил стратегию украинского генерала по «возвращению» Крыма Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал план по "возвращению" Крыма, предложенный экс-главой внешней разведки Украины Николаем Маломужем.

Политика Представители около 190 стран будут на церемонии интронизации нового императора Японии Как ранее сообщал замглавы МИД РФ Игорь Моргулов, Россия на церемонии интронизации нового императора Японии Нарухито в октябре будет представлена на высоком уровне.

Политика Беглов назначил Матвиенко сенатором от Петербурга в Совфеде Беглов отметил, что у Матвиенко имеется большой опыт и вместе они смогут сделать город еще лучше. Решение Беглова зал встретил овациями.

Интернет Wi-Fi в метро призвал россиян спасти страну Пользователи приложения MT_Free от «МаксимаТелеком» получили несколько десятков уведомлений с призывом спасти Россию.

Политика Украина обвинила Россию в срыве нормандского саммита В результате встреча «нормандской четверки» оказалась под угрозой срыва, уточнил источник ТАСС, знакомый с ходом переговоров контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

Армия и оружие В России создали ракету с недостижимой дальностью действия В России разработали ракету Х-101, которая недостижима для конкурентов за счет дальности действий. Об этом сообщает РИА "Новости".

Экономика Американские эксперты предсказали победу США над Россией на рынке СПГ Мировой лидер на рынке сжиженного природного газа (СПГ) Катар за десять лет увеличит производство в полтора раза, сохранив первое место, — 150 млрд куб. м (или 109 млн т) в 2028 году за счет собственных проектов и долей в СПГ-заводах в США, говорится в исследовании.

Политика Трамп поручил Минфину усилить санкции против Ирана Президент США Дональд Трамп поручил Министерству финансов США увеличить санкционное давление на Иран после нападения беспилотников на объекты крупнейшего нефтедобытчика в мире Saudi Aramco.

Футбол Кокорин и Мамаев окончательно освободились Футболисты чуть не ввязались в новую историю. По данным «РИА Новости», Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу.

Общество Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.

Происшествия Полковник ФСБ-миллиардер начал сотрудничать со следствием Бывший начальник банковского отдела управления «К» Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Кирилл Черкалин начал сотрудничать со следствием.

Космос Российские космонавты напечатают на биопринтере крольчатину На Международной космической станции (МКС) в конце сентября напечатают на 3D-биопринтере мышечные клетки кролика, коровы и рыбы.

Происшествия Суд вернул дело Губайдулина в прокуратуру Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру уголовное дело, возбужденное в отношении программиста Айдара Губайдулина, который обвиняется в том, что бросил пластиковую бутылку в сторону полицейского на несанкционированной акции 27 июля, и освободил его под подписку о невыезде, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Шоу-бизнес Принцесса Шарлотта рассказала о беременности Кейт Миддлтон Королевская семья пока не дает комментариев о беременности Кейт, но, возможно, слухи окажутся правдой.