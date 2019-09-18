Футбол

ЧемпионатЧемпионатЦСКА отправился в Болгарию на матч с «Лудогорцем»

Игроки ЦСКА отправились в Болгарию на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем». Встреча состоится завтра, 19 сентября, в Разграде, начало игры запланировано на 22:00 мск. Фотография доступна в «твиттере» ЦСКА.
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