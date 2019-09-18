Футбол
ЧемпионатЦСКА отправился в Болгарию на матч с «Лудогорцем»
Игроки ЦСКА отправились в Болгарию на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем». Встреча состоится завтра, 19 сентября, в Разграде, начало игры запланировано на 22:00 мск. Фотография доступна в «твиттере» ЦСКА.
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Автоматически обработаны 7002 источника, обновлено в 07:09, Вашингтон
Общество
Правила ухода в отпуск изменятся в России с 1 октября
Изменения коснутся как порядка ухода, так и выплат отпускных С 1 октября в России изменятся правила по уходу сотрудниками в отпуск, сообщает "Федерал-пресс".
АМИТЕЛ 16 сентября в 03:32
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США
Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
Российская газета 05:25
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Общество
Более 70% россиян высказались за ограничение трудовой миграции
Более 70% россиян считают, что государство должно ограничивать приток трудовых мигрантов.
РБК 06:18
Армия и оружие
В России создали ракету с недостижимой дальностью действия
В России разработали ракету Х-101, которая недостижима для конкурентов за счет дальности действий. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:30
Финансы
ЦБ разрешил блокировать счета индивидуальных предпринимателей за долги
Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ регулятора Министерству финансов.
Ведомости 01:49
Общество
На российском троллейбусном заводе уволили больше половины рабочих
Более половины сотрудников саратовского завода «Тролза», который считается крупнейшим в России по производству троллейбусов и электробусов, уволено за полгода из-за нехватки оборотных средств у компании, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:18
Футбол
Бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен скончался в возрасте 43 лет
Бывший футболист петербургского "Зенита" и шотландского "Глазго Рейнджерс" голландец Фернандо Риксен скончался в возрасте 43 лет, сообщается в микроблоге "Зенита" в Twitter.
РИА Новости 06:44
Общество
В ростовской школе пожаловались на учителя с маникюром
В Ростове-на-Дону родители местной школы пожаловались на маникюр мужчины-учителя.
РБК вчера в 13:08
Музыка
В Сети затравили КВНщиц, пошутивших про Кузбасс на Первом канале
Новый выпуск программы КВН вышел на Первом канале 14 сентября.
Сибдепо вчера в 21:05
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Политика
Валентина Матвиенко стала сенатором от Петербурга
РИА Новости 04:33
Экономика
Назван срок перехода на новую систему накопительных пенсий в России
В России новая система накопительных пенсий может заработать с начала 2021 года, соответствующее уведомление о разработке законопроекта Министерство финансов опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов.
REGNUM вчера в 08:22
Армия и оружие
Украинское командование готовит отвод войск в Донбассе — Кравченко
В зоне проведения карательной операции против Донбасса проходит подготовка к отводу украинских войск вдоль всей линии фронта.
REGNUM 04:58
Кино
Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС
Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия 16 сентября в 17:15
Происшествия
Адвоката бывшего главы правительства Дагестана задержали в зале суда
Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, был задержан в зале Лефортовско суда Москвы.
Lenta.ru вчера в 14:03
Общество
Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку
В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.
RT на русском вчера в 23:00
Кино
Постер будущего фильма о Харли Квинн появился в Сети
Американская актриса Марго Робби выложила в соцсеть постер со своим участием в грядущем фильме о безумном персонаже Харли Квинн "Хищные птицы".
VSE42.RU 00:06
Космос
«Роскосмос» может вернуть пистолет в экипировку космонавтов
Реальное время 15 сентября в 23:45
Шоу-бизнес
Подписчики усомнились в беременности ростовчанки Анастасии Костенко
С новостью о второй беременности супруги футболиста Дмитрия Тарасова общественность с новой силой стала обсуждать пару.
Donday.ru 16 сентября в 00:54
Футбол
Кокорин и Мамаев вышли из тюрьмы
Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из исправительной колонии №4 в Белгородской области, где отбывали наказание за серию драк в Москве осенью прошлого года.
Neva.Today вчера в 03:05
Фигурное катание
Российская гимнастка Дина Аверина стала девятикратной чемпионкой мира
Российские спортсменки Дина и Арина Аверины взяли золото и серебро в упражнениях с мячом на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.
ТК Звезда вчера в 14:28
Происшествия
СК возбудил дело после нападения браконьеров из КНДР на пограничников
Следователи возбудили уголовное дело после нападения северокорейских браконьеров на сотрудников пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в Японском море.
RT на русском 04:29
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины отмечают день рождения
Лиза и Гарри Галкины сегодня отмечают день рождения. Детям звёздных родителей исполняется 6 лет.
Актуальные Новости 04:22
Шоу-бизнес
Заворотнюк взяли под охрану, пишут СМИ
Актрису Анастасию Заворотнюк взяли под охрану в больнице, сообщает телеграм-канал Baza.
Газета.Ru 05:15
Футбол
Зинченко сравнил одноклубника из «Манчестер Сити» с Киркоровым
Нева Спорт вчера в 01:21