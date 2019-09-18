Футбол
ЧемпионатЦСКА отправился в Болгарию на матч с «Лудогорцем»
Игроки ЦСКА отправились в Болгарию на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем». Встреча состоится завтра, 19 сентября, в Разграде, начало игры запланировано на 22:00 мск. Фотография доступна в «твиттере» ЦСКА.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 05:33, Вашингтон
Политика
На Украине поделились стратегией по «возвращению» Крыма
Экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж озвучил утопический план по «возвращению» Крыма в состав своей страны.
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Происшествия
Дело участника акции 27 июля Губайдулина просят вернуть в прокуратуру
Гособвинитель запросил у Мещанского суда Москвы дело программиста Айдара Губайдулина, участника акции 27 июля, для уточнения обвинения.
RT на русском 04:11
Общество
Российские учителя выступили в защиту фигурантов «московского дела»
Российские учителя опубликовали открытое письмо в защиту фигурантов «московского дела».
Росбалт 04:24
Происшествия
Режим КТО введен в Кабардино-Балкарии
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На российских пограничников напали браконьеры из КНДР
Вести.Ru вчера в 08:43
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Беглов вступил в должность губернатора Санкт-Петербурга
"Вступая в должность губернатора Санкт-Петербурга, клянусь в верности народу и Конституции Российской Федерации, Уставу Санкт-Петербурга, обязуюсь уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, всеми силами способствовать процветанию города и повышению благосостояния его жителей", - произнес Беглов.
ТАСС 04:11
Спорт
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Спорт-Экспресс вчера в 11:33
Общество
Шквалистый ветер и гроза. Тюменцев предупреждают о непогоде
На Тюмень надвигается непогода. Сильный ветер и дождь с грозой ожидаются в Тюмени уже завтра ночью.
Новости Тюмени 72.ru 05:07
Кино
Стартовали съемки фильма Mortal Kombat
Сценарист фильма Mortal Kombat Грег Руссо сообщил о начале съемок.
Cyber.sports.ru 16 сентября в 03:51
Экономика
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В приложениях Gett для водителей и АЗС.GO от "Газпром нефти" появится возможность получить карту рассрочки с лимитом 15 000 рублей.
Интерфакс 02:45
Шоу-бизнес
Подписчики усомнились в беременности ростовчанки Анастасии Костенко
С новостью о второй беременности супруги футболиста Дмитрия Тарасова общественность с новой силой стала обсуждать пару.
Donday.ru 16 сентября в 00:54
Происшествия
Заворотнюк взяли под охрану, пишут СМИ
Актрису Анастасию Заворотнюк взяли под охрану в больнице, сообщает телеграм-канал Baza.
Газета.Ru 05:15
Общество
Названы города, в которые хочет переехать молодежь
Молодежь в поисках лучшей жизни стремится переехать в Москву, Санкт-Петербург и другие города, где можно найти высокооплачиваемую работу, навыки для которой люди освоили в родном городе, пишет "Российская газета" со ссылкой на директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца.
РИА Новости вчера в 00:31
Политика
«Роскосмос» выполнит в этом году порядка 40 запусков ракет
Роскосмос выполнит около 40 запусков ракет в 2019 году, а не 45 запланированных ранее запусков, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на встрече с участниками V Всероссийской научно-практической конференции "Орбита молодежи" в Балтийском государственном техническом университете им. Устинова в Петербурге.
РИА Новости 05:06
Общество
В Гордуме Екатеринбурга одобрили проведение опроса о храме 13 октября
Депутаты городской думы Екатеринбурга поддержали документ о проведении опроса о том, где строить храм Святой Екатерины, 13 октября.
Интерфакс 04:20
Политика
В Госдуме призвали Киев прекратить истерику в ОБСЕ из-за Крыма
Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек призвал украинскую делегацию прекратить истерику в ОБСЕ относительно участия представителей Крыма и вернуться к конструктивному формату работы.
РИА Новости 04:01
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Экономика
Невиновность опального инвестора из США смогли подтвердить
Экспертиза, заказанная следствием по делу основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, подтвердила его аргументы и признала справедливую стоимость акций люксембургской компании IFTG на уровне 3,8 миллиарда рублей, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 01:52
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отмечают свадьбу в Санкт-Петербурге
17 сентября 52-летний режиссер Федор Бондарчук и 30-летняя актриса Паулина Андреева в Санкт-Петербурге празднуют свою свадьбу в кругу звездных друзей.
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Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Футбол
Кокорин и Мамаев окончательно освободились
Футболисты чуть не ввязались в новую историю. По данным «РИА Новости», Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу.
Gorodvo.ru вчера в 04:05
Шоу-бизнес
Друг Заворотнюк сообщил, когда у нее диагностировали рак
Друг известной актрисы Анастасии Заворотнюк рассказал о том, когда у нее диагностировали рак.
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Происшествия
Путин помиловал троих осужденных
ТК Звезда 16 сентября в 13:19
Политика
Совбез ООН продлил мандат миссии в Афганистане на год
Совбез ООН принял резолюцию о продлении миссии организации по содействию Афганистану (МООНСА) на год.
РИА Новости вчера в 11:51
Происшествия
Врач поликлиники госпитализирована после изнасилования в Саратове
Девушка-медик госпитализирована после нападения насильника в Саратове, ей оказывается вся необходимая, в том числе, психологическая помощь, об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального Минздрава.
ТАСС вчера в 05:33