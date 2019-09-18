Футбол
ЧемпионатЦСКА отправился в Болгарию на матч с «Лудогорцем»
Игроки ЦСКА отправились в Болгарию на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем». Встреча состоится завтра, 19 сентября, в Разграде, начало игры запланировано на 22:00 мск. Фотография доступна в «твиттере» ЦСКА.
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Автоматически обработаны 7002 источника, обновлено в 08:34, Вашингтон
Происшествия
СК завел два дела против учредителя «Мурманского морского пароходства»
Следственный комитет завел два уголовных дела в отношении члена совета директоров и учредителя ПАО «Мурманское морское пароходство» (ММП), говорится на сайте СК.
РБК 07:17
Общество
Российские актёры организовали акцию в поддержку Павла Устинова
Ореанда-Новости вчера в 05:34
Происшествия
Браконьеры из КНДР напали на российских пограничников в Японском море
Браконьеры из Северной Кореи напали на российских пограничников в Японском море, трое сотрудников были ранены, сообщает во вторник Центр общественных связей ФСБ РФ.
Интерфакс вчера в 08:35
Политика
Жириновский предложил объединить Белоруссию, Украину и Россию
Депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что Украину и Белоруссию нужно присоединить к России.
VSE42.RU 01:05
Футбол
Умер бывший игрок «Зенита» Фернандо Риксен
Газета.Ru 07:24
Футбол
Супруга Мамаева поделилась фото с мужем
Жена скандально известного российского футболиста Павла Мамаева Алана опубликовала в своем Instagram-аккаунте совместное фото после освобождения мужа из под стражи.
VSE42.RU 05:39
Общество
На российском троллейбусном заводе уволили больше половины рабочих
Более половины сотрудников саратовского завода «Тролза», который считается крупнейшим в России по производству троллейбусов и электробусов, уволено за полгода из-за нехватки оборотных средств у компании, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:18
Экономика
В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД
Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета».
REGNUM 00:14
Политика
Пенс: войска США приведены в боевую готовность
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что войска страны находятся в полной боевой готовности для защиты союзников после атаки дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ.
ИжевскИнфо.РУ 03:55
Политика
В Крыму оценили план украинского генерала по «возвращению» полуострова
Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал в беседе с RT план по «возвращению» Крыма в состав Украины, предложенный экс-главой внешней разведки Украины Николаем Маломужем.
RT на русском 07:03
Гаджеты
В России стартовал предзаказ на новые iPhone 11 от Apple
Сегодня, 18 сентября, в России стартовал предзаказ на смартфоны нового поколения - модели iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max от американской корпорации Apple.
Вечерний курьер 07:44
Политика
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии атаку на НПЗ
Российская газета 07:29
Происшествия
Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове признал вину
Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове полностью признал свою вину, об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Следственного управления СК РФ региона.
ТАСС 07:10
Происшествия
В Испании разбился небольшой самолет
Сообщается, что катастрофа произошла возле муниципалитета Сан-Хавьер. Небольшой самолет упал возле базы академии авиации.
REGNUM 07:43
Здоровье
Одну из школ Оренбурга закрыли на карантин
С 13 сентября школа №67 города Оренбурга закрыта на карантин. Занятия приостановили из-за распространения энтеровирусной инфекции.
Телеканал UTV 16 сентября в 08:32
Происшествия
Суд освободил Губайдулина из-под стражи
РИА Новости 05:13
Шоу-бизнес
Палату, где лежит Заворотнюк, взяли под круглосуточную охрану
Из-за отсутствия достоверной информации о состоянии Анастасии Заворотнюк журналисты всеми доступными способами пытаются проникнуть клинику, где находится актриса.
Вести.Ru 07:01
Происшествия
Избитая в Ингушетии девочка впервые за год встретилась с матерью
Мать избитой в Ингушетии семилетней девочки впервые за год увидела свою дочь во время визита НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве.
Газета.Ru 06:14
Политика
Украина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа
Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ-ЕС-Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.
ТАСС 08:02
Шоу-бизнес
Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
Актриса Паулина Андреева продемонстрировала в инстаграме первое официальное фото со свадьбы с режиссером Федором Бондарчуком.
Газета.Ru 07:12
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США
Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
Российская газета 05:25
Происшествия
Готовивший теракт сторонник ИГ задержан в Дагестане
RT на русском 07:41
Политика
Вятрович уволен с должности главы Института нацпамяти Украины
Глава Украинского института национальной памяти историк Владимир Вятрович уволен со своей должности, которую он занимал с 2014 года.
RT на русском 06:54
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Космос
Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
Общество
В России потерялся забитый тюремными татуировками лысый кот
Боксер Рустам Шафиев разместил в своем Instagram-аккаунте объявление о пропаже сфинкса по кличке Бес, забитого тюремными татуировками.
Lenta.ru 07:35
Общество
Священнослужители РПЦ поддержали осужденных за участие в митингах
Lenta.ru вчера в 15:48
Экономика
Минфин объявил дату перехода на новую систему накопительных пенсий
Ранее в Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений.
Газета.Ru вчера в 08:44