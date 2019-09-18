Футбол

ЧемпионатЧемпионатЦСКА отправился в Болгарию на матч с «Лудогорцем»

Игроки ЦСКА отправились в Болгарию на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем». Встреча состоится завтра, 19 сентября, в Разграде, начало игры запланировано на 22:00 мск. Фотография доступна в «твиттере» ЦСКА.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ЦСКА не отказался от традиционной прогулки перед матчем с «Лудогорцем»

Спорт-Экспресс08:57

Видео: ЦСКА на прогулке в Болгарии, Акинфеев сфотографировался у разбитой машины

Чемпионат06:07

Шарлия отправился с ЦСКА на матч с «Лудогорцем», Гогуа — нет

Sport24.ruвчера в 03:32

Шарлия полетел с ЦСКА на матч с «Лудогорецом»

Советский спортвчера в 05:15

ЦСКА отправился на матч Лиги Европы в Болгарию

Матч ТВвчера в 03:29

ЦСКА отправился на матч Лиги Европы в Болгарию

Sportbox.RUвчера в 03:29

ЦСКА прибыл в Болгарию на матч с «Лудогорцем»

Bobsoccerвчера в 08:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 18:22, Вашингтон
Футбол

«Манчестер Юнайтед» с минимальным счетом обыграл «Астану»

Футболисты английского «Манчестер Юнайтед» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы переиграли «Астану».
ProstoProSport 16:52
Происшествия

Задержан бывший вице-президент ФК «Анжи» Махи Идрисов

Бывший вице-президент махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Махи Идрисов задержан в Дагестане.
ТАСС 08:45
Армия и оружие

Американские ВМС подтвердили подлинность видео с НЛО

Военно-морские силы США подтвердили, что три опубликованные в сети видеоролика, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты, являются подлинными, передает издание Popular Mechanics со ссылкой на представителя американской силовой структуры.
Rambler News Service вчера в 02:03
Политика

Канадский премьер Трюдо извинился за фото 18-летней давности

Газета.Ru 13:35
Экономика

Замена обязательных пенсионных накоплений заработает с 2021 года

17 сентября 2019 года стало известно, что новая система пенсионных накоплений с рабочим названием «гарантированный пенсионный продукт» заработает с 2021 года.
Саминвестор вчера в 09:17
Происшествия

Генпрокуратура попросила изменить приговор Устинову

Lenta.ru 12:51
Политика

Лавров объяснил попытки пересмотреть историю Второй мировой войны

Попытки некоторых стран пересмотреть историю Второй мировой войны направлены на лишение России роли гаранта послевоенного миропорядка.
Известия 17:49
Экономика

Граждане попали под шквал кредитных предложений

Через полтора месяца шквал предложений сократится, и продвижение кредитных продуктов будет направлено прежде всего на зарплатных и привилегированных клиентов, а также кросс-продажи.
Коммерсантъ вчера в 18:03
Авто

Solaris поставит газовые автобусы и электробусы в Швецию

Авторевю вчера в 11:17
Шоу-бизнес

Дочь Виктории Бони заявила, что без макияжа ее мама выглядит некрасиво

Боня поинтересовалась у дочери, довольна ли она тем, что ее мать выглядит ужасно.
Вечерний курьер 02:43
Футбол

Грушевский: и ЦСКА, и «Краснодар» переживут этот день

Что касается московского клуба, оборона ЦСКА никогда не играла в таком составе. Молодые защитники перегорели, а остальных выкосили травмы.
Чемпионат 17:24
Политика

Из США выдворили двух дипломатов Кубы в ООН

США выдворят двух сотрудников постоянного представительства Кубы при Организации объединенных наций (ООН), сообщила в Twitter официальный представитель Госдепартамента Морган Ортэгус.
РБК 15:53
Армия и оружие

Иранские ракеты оказались с западной маркировкой

ГЛАС.RU 02:32
Происшествия

Пожар в торговом центре в Грозном полностью ликвидирован

МЧС России сообщило, что в пожар в торговом центре "Гранд Парк" в Грозном полностью ликвидирован, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:06
Армия и оружие

В США назвали Калининград одной из главных целей в случае войны с РФ

Американский генерал рассказал, что НАТО прорабатывает план атаки на Калининград Глава ВВС США в Европе и Африке Джеффри Харригян заверил журналистов, что если НАТО потребуется уничтожить систему противовоздушной обороны Калининграда, у альянса есть план, как это сделать.
Российская газета 11:27
Происшествия

Истребитель «Торнадо» потерял в небе над Германией два подвесных бака

В небе над Германией истребитель-бомбардировщик «Торнадо» ВВС Германии потерял два подвесных топливных бака.
Известия 17:10
Политика

Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию

Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47
Происшествия

Появились новые кадры с расстрелянным московским полицейским

Lenta.ru 13:43
Гаджеты

Huawei представила новый флагманский смартфон

Huawei представила в четверг в Мюнхене свои новые флагманские смартфоны Mate 30, которые должны составить конкуренцию iPhone 11 от Apple.
ТАСС 11:35
Общество

Ректор уральского вуза выявил ЛГБТ-пропаганду

В ходе проверки было установлено, что у студента УрГЭУ на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» была размещена ссылка на ЛГБТ-сообщество, что «является фактом публичной пропаганды».
Коммерсантъ 12:12
Кино

После болезни умер актер Сергей Афанасьев

Вести.Ru 10:03
Политика

Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной

Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости 16:18
Армия и оружие

МО РФ опубликовало видео пуска «Искандер-М» на полигоне в Казахстане

ФАН 11:13
Происшествия

В Бурятии задержали шедшего пешком в Москву шамана

Мужчина называет себя шаманом и утверждает, что идет пешком в Москву.
Известия 05:27
Здоровье

Счетная палата раскритиковала систему помощи инвалидам в России

Бюро МСЭ подчиняются Министерству труда Сколько в России инвалидов К началу 2019 года доля инвалидов составила 8,1% от общего населения России, или 11,947 млн человек, в том числе 5,6% — дети-инвалиды.
РБК 17:00
Здоровье

ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе

От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
Уралинформбюро 08:36
Политика

Грызлов заявил об отказе Киева подписывать формулу Штайнмайера

«Главный итог встречи контактной группы: представители Киева отказались подписать формулу Штайнмайера, то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса», — цитирует ТАСС Грызлова.
RT на русском вчера в 11:36
Кино

Скончался французский актер Шарль Жерар

iReactor 18:12
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк готовят к удалению опухоли

Актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату и готовят к операции по удалению опухоли.
АБН 09:39
Шоу-бизнес

Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек»

Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.
Московский Комсомолец 04:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лудогорец
Болгарский футбольный клуб
Болгарский футбольный клуб из города Разград. Домашние матчи команда проводит стадионе «Лудогорец Арена» вместимостью более 8000 зрителей. Самый титулованный футбольный клуб чемпионата Болгарии 2010-х годов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное