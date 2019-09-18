Футбол
ЧемпионатЦСКА отправился в Болгарию на матч с «Лудогорцем»
Игроки ЦСКА отправились в Болгарию на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем». Встреча состоится завтра, 19 сентября, в Разграде, начало игры запланировано на 22:00 мск. Фотография доступна в «твиттере» ЦСКА.
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Видео: ЦСКА на прогулке в Болгарии, Акинфеев сфотографировался у разбитой машины
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 01:58, Вашингтон
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В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
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ЦСКА потерпел разгромное поражение от «Лудогорца» в Лиге Европы
ЦСКА потерпел поражение от «Лудогорца» в матче Лиги Европы.
Vprognoze.ru 00:55
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«Ъ»: в России могут отменить некоторые профессиональные праздники
Правительство РФ в рамках "регуляторной гильотины" может отменить несколько профессиональных праздников, введенных еще в СССР.
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Служба безопасности «Роскосмоса» не согласовала назначение космонавта Юрия Маленченко на пост первого заместителя начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) из-за гражданства его жены.
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Газета.Ru вчера в 05:16
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Доходы Грузии в туристической отрасли сократились в августе на 10%
По итогам августа 2019 года доходы Грузии в сфере туризма составили $396,4 млн, что на 10,6% меньше, чем в августе 2018 года.
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Гендиректор "Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи" Минздрава России Виталий Омельяновский пояснил, что стоимость "года сохраненной качественной жизни" — это то, какую максимальную сумму может потратить государство на лекарства для одного больного.
MagadanMedia.ru вчера в 20:00
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Apple выпустила iOS 13. С темной темой и обновленными приложениями
Афиша Daily вчера в 16:00
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После болезни умер актер Сергей Афанасьев
Вести.Ru вчера в 10:03
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Задержанные суда КНДР доставили в Находку
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В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.
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В США признали бессилие перед гиперзвуковыми ракетами РФ
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Шоу-бизнес
В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк
Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
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Канадский премьер Трюдо извинился за фото 18-летней давности
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