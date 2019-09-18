Футбол
ЧемпионатЦСКА отправился в Болгарию на матч с «Лудогорцем»
Игроки ЦСКА отправились в Болгарию на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем». Встреча состоится завтра, 19 сентября, в Разграде, начало игры запланировано на 22:00 мск. Фотография доступна в «твиттере» ЦСКА.
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Видео: ЦСКА на прогулке в Болгарии, Акинфеев сфотографировался у разбитой машины
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SpeedMe 18 сентября в 07:23
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Поклонников восхитил вечерний образ Климовой с роскошным декольте
Поклонники отмечали, что это оказался тот самый случай, когда маленькое чёрное платье действительно способно украсить женщину, как ничто другое.
Kleo.ru вчера в 04:18
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Армия и оружие
Опубликовано видео полета российских Ту-160 над Балтикой
Напомним, два российских стратегических ракетоносца выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря.
Российская газета 17 сентября в 17:43
Политика
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РИА Новости вчера в 16:18
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Глава Росгвардии прокомментировал приговор Устинову
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Американская разведка продолжает копать под Трампа
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Актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату и готовят к операции по удалению опухоли.
АБН вчера в 09:39
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«Базель» разгромил «Краснодар» в матче Лиги Европы
МК-Спорт вчера в 15:25
Армия и оружие
Появилось видео с пролетевшим между гор в Крыму Су-27
Житель Крыма снял на видео полет российского истребителя Су-27 в каньоне у плато Мангуп в Крыму.
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РЕН ТВ вчера в 21:57
Экономика
Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России
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Армия и оружие
Американский бомбардировщик отработал удар по Калининградской области
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Дни24 00:25
Происшествия
Директора ФБК Ивана Жданова задержали в Москве
Жданова задержали у подъезда его дома в Москве в четверг, написал Волков в своем твиттере.
Интерфакс вчера в 06:32
Армия и оружие
Арабская коалиция сообщила о начале военной операции в Йемене
Арабская коалиция сообщила, что начала военную операцию на севере Ходейды в Йемене.
RT на русском вчера в 21:11
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Основателя Football Leaks на родине обвиняют в 147 преступлениях
Португалец Руи Пинту, который является основателем Football Leaks, обвиняется в 147 преступлениях, совершенных на родине.
Sport24.ru вчера в 22:41