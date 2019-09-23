ЦСКА отправился во Владикавказ на матч 1/16 финала Олимп-Кубка России с «Аланией». Как сообщает пресс-служба московского клуба, в составе делегации присутствует полузащитник Алан Дзагоев. Напомним, что 29-летний хавбек вернулся в общую группу армейцев в сентябре.

ЦСКА отправился на матч Кубка России с Дзагоевым

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