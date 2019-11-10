РПЛ

Газета.RuГазета.RuЧалов принес ЦСКА победу над «Сочи» в чемпионате России

Московский ЦСКА обыграл "Сочи" в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу московского клуба. Счет в матче открыл Александр Мостовой на 7-й минуте игры.
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Все голы огненного матча «Сочи» - ЦСКА на «Фиште». ВИДЕО

Sport.ru10:59

ЦСКА обыграл «Сочи» и прервал свою безвыигрышную серию в РПЛ

Sportbox.RU10:28

«Сочи» — ЦСКА — 2:3. Видеообзор

Sport24.ru11:06

РПЛ. ЦСКА дважды уступал в счете «Сочи», но победил и поднялся в зону Лиги чемпионов

Бомбардир.ру10:25

Чалов принес ЦСКА победу над «Сочи» в чемпионате России

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ЦСКА одержал волевую победу над «Сочи»

Чемпионат10:26

ЦСКА отправляет Точилина в отставку?

Спорт-Экспресс11:00
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Политика

В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград

На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Происшествия

Названа причина смерти убитой историком в Петербурге аспирантки СПбГУ

Газета.Ru 10:40
Кино

«Джокер» станет самым прибыльным кинокомиксом в истории

На создание фильма было потрачено 62,5 млн. долларов. Сборы уже более чем в 15 раз превысили бюджет, потраченный на производство.
ToDay News Ufa вчера в 14:57
Происшествия

Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам колонии за растрату

Бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца признали виновным в растрате более 20 млн рублей.
Газета.Ru 20:00
Политика

Куба назвала отставку Моралеса госпереворотом

Глава МИД Кубы Бруно Родригес заявил, что уход Эво Моралеса с поста президента Боливии является госпереворотом и кубинская сторона выражает ему свою поддержку.
RT на русском 19:36
Культура

Фильм «Байкал: моторы и лёд» выйдет на Discovery Channel 18 ноября

Под оглушительный рев моторов весной 2019 года на Байкале перевернулась новая страница в истории российского авто- и мотоспорта: здесь прошел первый фестиваль скорости на льду «Байкальская миля».
Сибирские Новости 07 ноября в 21:57
Политика

Премьер Польши раскритиковал ЕС за поддержку «Северного потока — 2»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил страны Евросоюза в поддержке строительства газопровода "Северный поток — 2".
РИА Новости 15:00
Экономика

83% компаний в России заявили о повышении зарплат своим работникам

За последний год в России зарплату своим сотрудникам повысило большинство фирм.
REGNUM 08 ноября в 02:37
Происшествия

В Самаре вынужденно сел самолет из-за курившей пассажирки

Как сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе Куйбышевской транспортной прокуратуры, пассажирку высадили из самолета за то, что она курила в туалете электронные сигареты.
Интерфакс 13:57
Политика

Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России

Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
RT на русском 18:56
Культура

Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса»

Полина Гагарина, комментируя выступление певца, не смогла сдержать слез – она призналась, что пережить смерть ребенка не каждому хватит сил.
Gazeta.SPb вчера в 14:23
Общество

Стало известно о переносе климатической зимы в Москве

Ранее стало известно, что предстоящей зимой температура в столице будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких.
Lenta.ru 01:50
Политика

РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов

В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 15:59
Игры

Sony запатентовала картридж для игровой приставки

Компания Sony Interactive Entertainment (подразделение Sony, занимающееся видеоиграми и приставками) в августе 2019 года получила патент на картридж для игровой консоли.
News.ru 13:23
Футбол

Матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма

Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).
RT на русском 14:47
Политика

Галкин жестко высмеял Путина и Собчак

Недавнее выступление Галкина опубликовали в Youtube – на нем Максим Галкин довольно неожиданно затронул политическую тему, где высмеял российскую власть и, в частности, лично президента России Владимира Путина.
Век 08 ноября в 08:43
Общество

Путин наградил Александру Пахмутову орденом Андрея Первозванного

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье приехал на концерт композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем.
ТАСС 09:35
Политика

Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса

Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.
Газета.Ru 06:10
Кино

На «Золотой глобус» претендуют сразу шесть российских фильмов

Росбалт вчера в 00:00
Общество

«Аэрофлот» начал продажу билетов по плоским тарифам на 2020 год

Группа «Аэрофлот» открыла продажу билетов по плоским тарифам на рейсы, которые будут выполняться между Москвой и городами Дальнего Востока в 2020 году.
РБК 08 ноября в 11:14
Шоу-бизнес

Яна Рудковская заявила, что расстается с Евгением Плющенко

Продюсер Яна Рудковская сделала на телепередаче журналистки Ксении Собчак "ЯнаСупер" шокирующее признание о том, что расстается с фигуристом Евгением Плющенко.
Народные новости вчера в 22:26
Общество

Аналитики предсказали рост цен на сотовую связь в России в 2020 году

Аналитики, опрошенные «Известиями», сошлись во мнении, что тарифы на сотовую связь в России вырастут в 2020 году.
Известия 17:52
Армия и оружие

Глава Минобороны Украины сообщил о готовности защититься от России

Министр обороны Украины Алексей Загороднюк заявил, что страна готова «самостоятельно защититься» в случае нападения России.
РБК 20:03
Происшествия

Пять человек погибли при пожаре в Оренбургской области

RT на русском 19:57
Общество

Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню

Газета.Ru 13:30
Спорт

Шорт-трек. Семен Елистратов победил на этапе Кубка мира

В канадском Монреале проходит второй этап Кубка мира по шорт-треку. Российский спортсмен Семен Елистратов победил на дистанции 1 000 метров.
Вести.Ru 18:44
Политика

Москва готова к конструктивному сотрудничеству с Вашингтоном

Как считает Антонов, проблемы в отношениях России со странами Запада связаны с тем, что те, кто считал себя "победителями" в холодной войне, не могут смириться с укреплением позиций Москва в мире.
Радио Маяк 08 ноября в 00:25
Армия и оружие

Пушилин: ДНР ответит на ввод украинской полиции в Петровское

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ДНР ответит симметрично на введение в Петровское подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев.
Страна Советов on-line 08 ноября в 10:30
Футбол

«Ювентус» победил «Милан» благодаря голу Дибалы

Спорт-Экспресс 16:38
Происшествия

СМИ узнали о попытке снизить срок расчленившему женщину доценту

Защита доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, который признался в убийстве и расчленении тела Анастасии Ещенко, рассчитывает, что им удастся добиться максимального снижения наказания для своего клиента, сообщает издание «Фонтанка».
РБК 19:08
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