Московский ЦСКА обыграл "Сочи" в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу московского клуба. Счет в матче открыл Александр Мостовой на 7-й минуте игры.

Чалов принес ЦСКА победу над «Сочи» в чемпионате России

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