Футбол

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЦСКА победил «Тамбов» на его поле

Тамбов — ЦСКА
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Саранск, Мордовия Арена
19′
Седрик Гогуа
44′
Иван Обляков
49′
Седрик Гогуа
Звонимир Шарлия
Валерий Чуперка
72′
Валерий Чуперка
75′
Михаил Костюков
Павел Карасев
79′
79′
Константин Кучаев
Лукас Сантос
Хызыр Аппаев
Хетаг Хосонов
82′
84′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
85′
Кристиян Бистрович
Сослан Таказов
Андрей Часовских
88′
90′+1′
Хердюр Магнуссен
90′+4′
Хердюр Магнуссен
Московский ЦСКА одержал победу над футбольным клубом «Тамбов» в матче девятого тура РПЛ. Подопечные Виктора Гончаренко победили со счетом 2:0. Первый тайм завершился нулевой ничьей.
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