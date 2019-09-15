Московский ЦСКА одержал победу над футбольным клубом «Тамбов» в матче девятого тура РПЛ. Подопечные Виктора Гончаренко победили со счетом 2:0. Первый тайм завершился нулевой ничьей.

ЦСКА победил «Тамбов» на его поле

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