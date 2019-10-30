Футбол
MetaratingsЦСКА победил «Уфу» и вышел в четвертьфинал Кубка России
Московский ЦСКА с минимальным счётом переиграл «Уфу», благодаря чему пробился в четвертьфинал Кубка России. Единственный мяч в активе словенца Яки Бийола, который отличился уже в добавленное время.
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Политика
Зеленский дал комментарий о решении Дании по «Северному потоку — 2»
Власти Украины понимали, что Дания может дать России разрешение на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом 31 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Политика
Суд Израиля приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США
Семья осужденной в РФ за наркотики израильтянки Наамы Иссахар подала петицию в Высший суд справедливости Израиля против утвержденной министром юстиции еврейского государства экстрадиции в США содержащегося в израильской тюрьме по американскому запросу с 2015 года россиянина Алексея Буркова.
Политика
Кремль опроверг проведение встречи в «нормандском формате» 15 ноября
Кремль опроверг проведение встречи в «нормандском формате» 15 ноября. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
Захарова ответила на призыв НАТО вернуть Крым Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины «сотрясанием воздуха», передает «URA.RU».
Общество
В России в обязательном порядке начали выдавать электронные ПТС
Электронные паспорта транспортного средства (ЭПТС) взамен бумажных начали выдавать ко всем выпускаемым в России автомобилям.
Кино
Смотрите второй сезон сериала «Бывшие» на START с Любовью Аксеновой и Денисом Шведовым
В четверг, 31 октября, на сервисе START состоится премьера второго сезона оригинального сериала видеосервиса «Бывшие» с Денисом Шведовым и Любовью Аксеновой в главных ролях.
Армия и оружие
НАТО определило кодовое обозначение истребителя Су-57
НАТО определило кодовое обозначение российского истребителя Су-57.
Происшествия
Машина вспыхнула при ДТП в пригороде Южно-Сахалинска
При ДТП в пригороде Южно-Сахалинска загорелся автомобиль. Это произошло сегодня утром, 1 ноября.
Футбол
Спартак — Ростов 2:1
"Спартак" на своем поле в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России победил "Ростов" (2:1).
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла
Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.
Происшествия
Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства
Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
Политика
В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина
Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга показал документы, относящиеся к первым лицам России и города, включая характеристику комсомола на тогдашнего сотрудника КГБ, нынешнего президента Владимира Путина.
Происшествия
В баре Марселя неизвестный открыл стрельбу, ранены шесть человек
На юге Франции в городе Марсель шестеро посетителей бара получили ранения в результате нападения вооруженного мужчины.
Единоборства
Тайсон Фьюри с победы дебютировал в рестлинге
Культура
«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре
Политика
Косачёв: генсек НАТО перечеркнул возможные миссии Брюсселя
В Совфеде обещают запомнить ряд высказываний генсека НАТО Йенса Столтенберга в Верховной раде Украины.
Политика
США ввели новые санкции против Ирана
США расширили санкции против Ирана, добавив в ограничительные списки строительный сектор Исламской республики и наложив запрет на поставки ряда материалов, которые могут быть использованы для ядерной и ракетной программ, говорится в распространенном в пятницу сообщении госдепартамента.
Путешествия
Первая группа японских туристов прибыла на южные Курилы
Экономика
ЦБ РФ назвал условия допуска непрофессионалов к рынку форекс
Банк России разрешит неквалифицированным инвесторам заключать сделки на рынке форекс, но только после сдачи теста и со сниженным плечом.
Политика
России и США предрекли союзничество в Третьей мировой войне
Памукоглу в своей книге «Третья мировая война» полагает, что Россия займет место союзника США, так как в предыдущих двух мировых войнах страна уже была союзником Соединенных Штатов и Великобритании, пишет турецкое издание Aydinlik, передает «Иносми.ру».
Кино
Авторы «Игры престолов» отказались снимать «Звездные войны»
Шоураннеры сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс не будут снимать новые "Звездные войны" компании Disney, передает Deadline.
Общество
В России сделки с недвижимостью защитят от кибермошенников
В августе текущего года вступил в силу закон, согласно которому собственник должен подтвердить в ЕГРН свою электронную подпись, если хочет заключать сделки с жильем в электронном виде.
Гаджеты
Корпорация Apple купила бренд у компании из Зеленограда
Корпорация Apple купила торговую марку российской группы компаний ISBC, под которой она выпускала гаджеты с RFID-метками.
Политика
Госдеп обвинил «российских троллей» во вмешательстве в протесты в Чили
США видят признаки того, что "российские тролли" в соцсетях мешают политическому диалогу в Чили, заявил в пятницу журналистам представитель госдепартамента, однако не смог ответить, связаны ли эти люди с российскими властями.
Наука
Первые представители Homo sapiens появились в Африке
Представители Homo sapiens появились у берегов реки Замбези, там они прожили около 70 тыс. лет до того момента, как их потомки начали колонизировать Африку.
Происшествия
Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Транспорт
Минтранс подготовил ПДД для гироскутеров
Министерство транспорта России подготовило проект о введении правил для передвижения электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев, которые обозначат как "средства индивидуальной мобильности".