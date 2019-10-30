Футбол

MetaratingsMetaratingsЦСКА победил «Уфу» и вышел в четвертьфинал Кубка России

ЦСКА — Уфа
1 – 0
Матч завершён
Кубок России, 1/8 Финала, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
Яка Бийол
90′+2′
Московский ЦСКА с минимальным счётом переиграл «Уфу», благодаря чему пробился в четвертьфинал Кубка России. Единственный мяч в активе словенца Яки Бийола, который отличился уже в добавленное время.
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