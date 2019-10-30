Московский ЦСКА с минимальным счётом переиграл «Уфу», благодаря чему пробился в четвертьфинал Кубка России. Единственный мяч в активе словенца Яки Бийола, который отличился уже в добавленное время.

ЦСКА победил «Уфу» и вышел в четвертьфинал Кубка России

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