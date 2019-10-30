Футбол
MetaratingsЦСКА победил «Уфу» и вышел в четвертьфинал Кубка России
Московский ЦСКА с минимальным счётом переиграл «Уфу», благодаря чему пробился в четвертьфинал Кубка России. Единственный мяч в активе словенца Яки Бийола, который отличился уже в добавленное время.
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Общество
Небензя назвал шокирующими детали нападения на дипломата РФ в Косово
Дипломат призвал Совет Безопасности ООН решительно осудить нападение на Краснощекова и оценил итоги расследования инцидента.
Происшествия
В Петербурге прошла панихида по жертвам крушения А321 над Синаем
В Санкт-Петербурге в Троице-Измайловском соборе прошла панихида по жертвам крушения самолёта Airbus A321 над Синайским полуостровом в 2015 году.
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Происшествия
Южнокорейский вертолет упал у берегов спорных островов в Японском море
Южнокорейский вертолет разбился у берегов спорных островов Токто в Японском море, семь человек пропали без вести, передает агентство Ренхап.
Авто
Новый Hyundai Tucson засняли на видео
Компания Hyundai продолжает дорожные испытания кроссовера Tucson нового поколения.
Культура
Биеннале современного искусства открылась в Новой Третьяковке
В Новой Третьяковке на Крымском валу стартовала Московская международная биеннале современного искусства.
Происшествия
Директора Физического института РАН отпустили под подписку о невыезде
Следователи отпустили директора Физического института (ФИАН) РАН Николая Колачевского под подписку о невыезде, сообщает ТАСС.
Гаджеты
Наушники AirPods Pro оказались неремонтопригодны
Беспроводные наушники AirPods Pro оказались неремонтопригодны.
Происшествия
Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Президент России Владимир Путин подтвердил, что корвет проекта 20385 «Гремящий» будет оснащен новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
Политика
МИД России ответил на призыв НАТО вернуть Крым Украине
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко ответил на призыв военного блока НАТО к России передать контроль над Крымом Украине.
Политика
Столтенберг: «Двери НАТО открыты для Украины»
Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября в Одессе генсек НАТО Столтенберг напомнил, что Россия не имеет права вмешиваться и влиять на решение Украины стать членом Североатлантического альянса.
Происшествия
Минобороны назвало видео «издевательств» в Забайкалье провокацией
Согласно заявлению Минобороны РФ, распространенная интернет-изданием "Лента.ру" якобы видеозапись "издевательств" в воинской части является грубейшей провокацией редакции.
Гаджеты
Изображение складного смартфона Motorola RAZR появилось в Сети
В Сети появилось изображение складного смартфона Motorola RAZR.
Культура
«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре
Политика
Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»
США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
Авто
Kia показала первые изображения новой Optima
Kia запустила тизерную кампанию новой Optima для домашнего рынка – там модель известна как K5.
Экономика
Проблему с выделением детских долей при ипотеке будут решать законодательно
Проблему с выделением детских долей при ипотеке будут решать законодательно По инициативе банков депутаты готовят поправки в законодательство, которые позволят продавать жилье с выделенными детям долями и брать ипотеку.
Единоборства
Российские бойцы осудили Макгрегора за слова о Дагестане
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор устроил переполох во время своего визита в Россию.
Армия и оружие
Турция передала России 18 сирийских военнопленных
Турция передала России 18 сирийских военнослужащих, взятых в плен на севере арабской республики (САР) вооруженными формированиями, поддерживающими Анкару.
Общество
Azur Air не удалось перевести свои самолеты в российский реестр
Крупнейшая чартерная компания России Azur Air объявила в 2018 году, что переведет весь свой авиафлот в российский реестр, однако пока ей удалось перерегистрировать с Бермуд только один самолет, а регистрировать другие судна Azur Air не собирается.
Гаджеты
Корпорация Apple купила бренд у компании из Зеленограда
Корпорация Apple купила торговую марку российской группы компаний ISBC, под которой она выпускала гаджеты с RFID-метками.
Хоккей
«Сибирь» одержала победу в матче с ЦСКА
Экономика
Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года
Кого кредитовали российские банки последние два года 39,5 млн человек, или больше половины работающих россиян (54%) сейчас имеют кредиты, подсчитал ЦБ, опираясь на данные крупнейших бюро кредитных историй.
Армия и оружие
США сделает японские истребители F-15J лучше, чем Су-30 и Су-35
Известно, что у большинства истребителей стран СНГ, включая Су-30 и Су-35, не имеется подобной передовой техники.
Общество
Правительство утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на 2020 год
"Утвердить прилагаемые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2020 год", - говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и опубликованном на сайте кабмина.
Общество
Ученые предупредили об угрозе затопления домов сотен миллионов человек
Эксперты пишут, что даже в случае принятия немедленных мер для сокращения выброса в атмосферу парниковых газов уровень Мирового океана к концу XXI века поднимется примерно на 50 см (в XX веке — на 11–16 см). В худшем же случае он может подняться на 2 м, что приведет к затоплению огромных территорий, где проживают сотни миллионов человек.