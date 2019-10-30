Московский ЦСКА с минимальным счётом переиграл «Уфу», благодаря чему пробился в четвертьфинал Кубка России. Единственный мяч в активе словенца Яки Бийола, который отличился уже в добавленное время.

Общество Что изменится в жизни россиян с 1 ноября Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.

Политика МИД России ответил на призыв НАТО вернуть Крым Украине Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко ответил на призыв военного блока НАТО к России передать контроль над Крымом Украине.

Политика Столтенберг: «Двери НАТО открыты для Украины» Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября в Одессе генсек НАТО Столтенберг напомнил, что Россия не имеет права вмешиваться и влиять на решение Украины стать членом Североатлантического альянса.

Авто Kia показала первые изображения новой Optima Kia запустила тизерную кампанию новой Optima для домашнего рынка – там модель известна как K5.

Экономика Проблему с выделением детских долей при ипотеке будут решать законодательно Проблему с выделением детских долей при ипотеке будут решать законодательно По инициативе банков депутаты готовят поправки в законодательство, которые позволят продавать жилье с выделенными детям долями и брать ипотеку.

Общество Azur Air не удалось перевести свои самолеты в российский реестр Крупнейшая чартерная компания России Azur Air объявила в 2018 году, что переведет весь свой авиафлот в российский реестр, однако пока ей удалось перерегистрировать с Бермуд только один самолет, а регистрировать другие судна Azur Air не собирается.

Экономика Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года Кого кредитовали российские банки последние два года 39,5 млн человек, или больше половины работающих россиян (54%) сейчас имеют кредиты, подсчитал ЦБ, опираясь на данные крупнейших бюро кредитных историй.

Общество Правительство утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на 2020 год "Утвердить прилагаемые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2020 год", - говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и опубликованном на сайте кабмина.