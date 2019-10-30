Футбол
Inc-news.ruЦСКА победил «Уфу» в компенсированное время
Победить красно-синим удалось благодаря единственному голу, забитому в компенсированное время.
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Политика
Зеленский прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»
Российский президент Владимир Путин приветствовал решение Дании.
RT на русском 06:04
Армия и оружие
Киев ввел в оккупированной части Донбасса «желтый режим»
Военнослужащие, работники правоохранительных органов имеют на период действия режима "желтый" специальные полномочия.
ИА Новороссия вчера в 08:50
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Армия и оружие
Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади
Пентагон опубликовал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади.
РИА Новости вчера в 17:32
Шоу-бизнес
Бывшая жена Светлакова рассказала о разводе с ним
Юлия опубликовала изображение, состоящее из двух снимков себя разных временных периодов. @julia_vasileva_ya Слева Юлия в настоящее время, справа — во время брака со Светлаковым Она отметила: Единственное к чему я стремилась это, наконец-то, полюбить себя и открыть в себе этот источник.
Рамблер 00:38
Транспорт
Первые два диаметра МЦД планируют запустить 21 ноября
Первые два диаметра МЦД планируют запустить 21 ноября, сообщила журналистам первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.
РИА Новости 07:36
Общество
Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей
Жители России в возрасте от 24 до 45 лет считают "достойной" пенсию в 40 тыс. руб. Такой результат показал опрос сервиса по поиску работы Superjob, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 07:22
Театры
«Это рекорд»: Оперный театр получил 23 номинации на «Золотую маску»
Екатеринбург Онлайн 07:00
Происшествия
В Петербурге почтили память жертв авиакатастрофы над Синаем
Ранним утром 31 октября в Троице-Измайловском соборе Санкт-Петербурга прошла панихида по пассажирам и экипажу рейса 9268, погибшим в воздушном пространстве Египта четыре года назад.
Российская газета 02:37
Армия и оружие
В НАТО присвоили кодовое обозначение для Су-57
НАТО присвоила российскому истребителю пятого поколения Су-57 кодовое обозначение Felon, что в переводе с английского означает "преступник", сообщил журнал Scramble Magazine, посвященный авиационной тематике.
Газета.Ru 06:46
Общество
Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году
Согласно документу, самое большое повышение тарифов ждет Чеченскую республику.
Газета.Ru 01:22
Наука
Наркозависимость страны диагностировали по канализационным стокам
Стоит отметить, что международное эпидемиологическое исследование городских сточных вод проводится с 2013 года в 120 городах 37 стран.
Уралинформбюро 28 октября в 00:48
Общество
В Нью-Йорке ресторанам запретили продавать фуа-гра
Городской совет Нью-Йорка одобрил законопроект, согласно которому предприятиям общественного питания будет запрещено продавать фуа-гра и другие продукты, для производства которых насильно откармливают птиц.
РИА Новости 06:10
Общество
Штрафы за езду без ОСАГО вырастут в семь раз
Штрафы за езду без полиса ОСАГО могут вырасти в семь раз.
Пятый канал 01:59
Политика
В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина
Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на его тогдашнего сотрудника, нынешнего президента Владимира Путина.
РБК вчера в 22:36
Политика
НАТО исключило ведение дел с Россией «как обычно» до возвращения Крыма
«Не может быть никакого «обычного ведения дел» до тех пор, пока в действиях России не произойдет конструктивного изменения», — заявили в НАТО.
РБК 07:53
Политика
В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Киевом
Донецк готов к проведению взаимного обмена заключенными с Киевом по формуле «52 на 85», заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.
Взгляд.ру 07:49
Армия и оружие
В Норвегии прокомментировали сообщения об учениях российских подлодок
RT на русском вчера в 21:03
Наука
Ученые назвали тревожный признак скорой смерти
Группа американских и канадских ученых выяснила, какой признак может говорить о том, что человек сильнее всего подвержен риску травм, инвалидности и смерти.
РЕН ТВ вчера в 23:54
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил расторжение Фадеевым контрактов со всеми артистами
Журналистская правда вчера в 10:25
Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула.
Lenta.ru 29 октября в 16:05
Шоу-бизнес
Барановская считает Аршавина душевнобольным
Напоминаем, что Аршавин и Барановская состояли в отношения с 2003 по 2013 годы.
Gazeta.SPb вчера в 20:32
Политика
Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу
Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.
Lenta.ru вчера в 14:54
Экономика
Цены на вторичное жилье в России достигли пятилетнего максимума
Первое место занял Симферополь (Крым), где "квадрат" подорожал на 54,1%: с 51,2 тыс. до 79 тыс. руб. На втором месте — Сочи, где цены на вторичном рынке за пять лет выросли на 46,2% — с 83,6 тыс. до 122,3 тыс. руб. Третье место у Севастополя, где рост составил 32,8% — с 69,3 тыс. до 92,1 тыс. руб. за "квадрат", выяснили аналитики.
РБК 04:50
Происшествия
Тело солдата-срочника нашли в кабинете его командира под Калугой
В воинской части в Козельске Калужской области погиб 21-летний солдат-срочник Сергей Сафонов – его тело обнаружили в кабинете командира части.
Газета.Ru 07:36
Политика
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
Lenta.ru вчера в 16:50
Финансы
Медведев надеется, что снижение инфляции улучшит условия кредитования
«Будем надеяться, с учётом макроэкономических условий, которые складываются, — прежде всего, снижение инфляции — эти возможности будут расширяться как для юридических лиц, включая малый бизнес, так и для лиц физических», — сказал Дмитрий Медведев, уточнив, что в первую очередь речь идёт об ипотечном и потребительском кредитовании.
Парламентская газета 08:04
Здоровье
В Роскачестве посоветовали есть мороженое при простуде
Россиянам рассказали, что мороженое не вредно употреблять при простуде. Миф об опасности развеяли специалисты Роскачества.
ФедералПресс 03:02
Культура
RT ответил Навальному роликом «Нас никто не смотрит»
В ролике приводятся отрывки из интервью Уотерса и Кустурицы, они заявляют, что всё же смотрят телеканал.
RT на русском вчера в 05:09
Политика
Генсек НАТО не дал Зеленскому слова на заседании в Киеве
На открытии заседания комиссии Украина – НАТО, в котором принимают участие президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, произошел курьезный случай.
Взгляд.ру 05:14