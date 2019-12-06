РПЛ

Нева СпортНева СпортЦСКА поборется за топ-3 в игре с «Краснодаром»

Краснодар — ЦСКА
завтра
в 08:30
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
Самый интересный и непредсказуемый матч 19 тура РПЛ пройдёт сегодня в Краснодаре: в гости к «быкам» приедет московский ЦСКА. Команды уже встречались друг с другом в начале сезона, в Москве хозяева оказались сильнее (3:2).
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