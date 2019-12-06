РПЛ
Нева СпортЦСКА поборется за топ-3 в игре с «Краснодаром»
Самый интересный и непредсказуемый матч 19 тура РПЛ пройдёт сегодня в Краснодаре: в гости к «быкам» приедет московский ЦСКА. Команды уже встречались друг с другом в начале сезона, в Москве хозяева оказались сильнее (3:2).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Краснодар - ЦСКА ~ прогноз на центральный матч 19-го тура РПЛ: ожидаем результативности от соперников
Sport-place04 декабря в 05:31
«Зенит» и «Локомотив» не будут знать результаты друг друга. Интриги 19-го тура
Спорт день за днемвчера в 12:40
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 23:27, Ашберн
Политика
Зеленский отказался от прямых переговоров с республиками Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен вести прямые переговоры с представителями народных республик Донбасса.
Кино
Тимур Бекмамбетов представил фильм «Война токов»
Картина рассказывает о конкурентной борьбе Эдисона и Вестингауза. В Москве состоялся закрытый показ фильма "Война токов".
Кино
Опубликован трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде
Лента получила название «Не время умирать» и станет 25-й в серии. Фильм снимали в Лондоне, Норвегии, Италии и на Ямайке.
Единоборства
Результаты взвешивания к UFC on ESPN 7: Розенструйк перевесил Оверима
В Вашингтоне состоялась церемония официального взвешивания участников турнира UFC on ESPN 7, главным событием которого станет поединок в тяжелом весе между Алистаром Оверимом и Жаирзиньо Розенструйком.
Экономика
В Минсельхозе назвали причину повышения цен на гречку
Увеличение цен на гречку связано в тем, что ряд сельхозпроизводителей оказался не готов к увеличению посевов в 2019 году.
Гаджеты
Apple выпустит пять iPhone в 2020 году
Экономика
Госдума одобрила повышение МРОТ
Госдума одобрила повышение минимального размера оплаты труда до 12 тыс. 130 рублей, передаёт ОТР.
Футбол
Роналду и Буффон встретились с детьми, потерявшими близких при землетрясении в Албании
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду и голкипер туринцев Джанлуиджи Буффоном встретились с двумя албанскими мальчиками, у которых погибли родственники во время землетрясения.
Авто
Российский авторынок в ноябре снизился на 6%
Космос
Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу
Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Общество
Присяжные сочли необоснованным иск дайвера против Маска за твит
Жюри присяжных федерального суда Центрального округа Калифорнии посчитали необоснованным иск британского дайвера Вернона Ансворт к основателю Tesla Илону Маску.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Григорьева-Апполонова выходит замуж за баскетболиста
В апреле этого года стало известно о расставании 49-летнего солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова с его 34-летней супругой Мариной, которая ушла от него к 27-летнему баскетболисту Андрею Зубкову.
Здоровье
Каабак ответил на вопрос о пересадке человеку головы
Трансплантолог Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Михаил Каабак в интервью ютьюб-каналу "ЖИЗА" рассказал, что будет с человеком, если ему пересадить голову другого человека.
Общество
Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России
Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
Политика
Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК
Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Музыка
Максим Фадеев показал новых артистов обновленного лейбла
Известьный продюссер Максим Фадеев продемонстрировал новых артистов, подписанных на обновленный лейбл MALFA.
Экономика
Лукашенко заявил об отсутствии потребности в российских кредитах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не просит у России кредитов и что он запретил белорусскому министерству финансов брать у Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) транш в размере $200 млн.
Политика
Матвиенко потребовала наказать Новака за задержку закона о счетчиках
В Совфеде раскритиковали Минэнерго за задержку проекта по установке в домах "умных" счетчиков.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк пошла на поправку
«Прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк хоть и медленно, но идёт на поправку.
Шоу-бизнес
Певцов объяснил, почему раскритиковал Познера в образе Сталина
Актер Дмитрий Певцов в беседе с изданием "Подъем" объяснил, почему раскритиковал телеведущего Владимира Познера в образе советского руководителя Иосифа Сталина что записывал обращение к журналисту после спектакля "Капкан", где играет Иосифа Сталина.
Музыка
Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года
Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов за 2019 год.
Фигурное катание
Алена Косторная обновила мировой рекорд в финале Гран-при
За короткую программу 16-летняя Косторная набрала 85,45 балла и обновила свой же мировой рекорд.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
Политика
Рабинович считает, что продажа земли и война уничтожат Украину
Депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович выразил мнение, что продажа земли иностранцам и война в Донбассе приведут к уничтожению Украины.
Политика
Жириновский: Запад считает россиян людьми второго сорта
По мнению Жириновского, из Европы в нашу страну идут товары низкого качества, поскольку на Западе считают, что жители РФ - «люди второго сорта, которым можно предлагать всякие отходы».
Наука
Частое окрашивание и выпрямление волос могут привести к раку груди
Частое окрашивание и выпрямление волос из-за содержания в красителях и химических средствах канцерогенных веществ, могут привести к раку груди, сообщили американские ученые.
Культура
Amazon Prime купил сериал «Содержанки»
Музыка
Молодой певец из Екатеринбурга оскорбил Полину Гагарину на шоу «Голос»
17-летний исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин стал участником небольшой скандальной истории в ходе очередного этапа проекта «Голос» на «Первом канале».