РПЛ
Нева СпортЦСКА поборется за топ-3 в игре с «Краснодаром»
Самый интересный и непредсказуемый матч 19 тура РПЛ пройдёт сегодня в Краснодаре: в гости к «быкам» приедет московский ЦСКА. Команды уже встречались друг с другом в начале сезона, в Москве хозяева оказались сильнее (3:2).
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Краснодар - ЦСКА ~ прогноз на центральный матч 19-го тура РПЛ: ожидаем результативности от соперников
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