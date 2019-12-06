РПЛ
Нева СпортЦСКА поборется за топ-3 в игре с «Краснодаром»
Самый интересный и непредсказуемый матч 19 тура РПЛ пройдёт сегодня в Краснодаре: в гости к «быкам» приедет московский ЦСКА. Команды уже встречались друг с другом в начале сезона, в Москве хозяева оказались сильнее (3:2).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Краснодар - ЦСКА ~ прогноз на центральный матч 19-го тура РПЛ: ожидаем результативности от соперников
Sport-place04 декабря в 05:31
Краснодар - ЦСКА. Прогноз и ставки на матч 19 тура чемпионата России по футболу РПЛ
КП - Кубаньвчера в 06:01
«Зенит» и «Локомотив» не будут знать результаты друг друга. Интриги 19-го тура
Спорт день за днем05 декабря в 12:40
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 01:00, Ашберн
Политика
СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ
Как пишет «Новая газета», несмотря на наличие «троих явных подозреваемых», — позднее арестованного в Германии Вадима Красикова, а также неких Владимира Ф. и Олега И. — дело дошло до суда только в 2014 году.
Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
МВД против снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
Происшествия
В Москве автомобиль врезался в станцию МЦК, погибли два человека
Единоборства
Результаты взвешивания к UFC on ESPN 7: Розенструйк перевесил Оверима
В Вашингтоне состоялась церемония официального взвешивания участников турнира UFC on ESPN 7, главным событием которого станет поединок в тяжелом весе между Алистаром Оверимом и Жаирзиньо Розенструйком.
Общество
В Комитете по этике РФС ответили на слова Запашного о фанатах
Общество
Самолет с четырьмя российскими детьми из Сирии приземлился в Москве
Четверо российских детей, которые находились в тюрьмах и лагерях Сирии, прилетели в Москву.
Политика
Трамп призвал Всемирный банк не выдавать кредиты Китаю
Президент США Дональд Трамп обратился к Всемирному банку с призывом перестать выдавать Китаю кредиты в твиттере.
Политика
Число пунктов выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР увеличат
Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что число пунктов выдачи в упрощенном порядке паспортов России для жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик увеличат в декабре в Ростовской области до восьми.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая вернулась в Испанию
Недавно звезда 90-х объявила о триумфальном возвращении на сцену: более десяти лет Наталья Ветлицкая прожила за границей, забросив профессионально заниматься музыкой.
Спорт
Российская гимнастка получила тяжелые травмы после падения с 8 метров
Российская воздушная гимнастка Евгения Асонова получила тяжелые травмы после падения с восьмиметровой высоты во время выступления на международном турнире в Риге.
Культура
Amazon Prime купил сериал «Содержанки»
Политика
Лавров оценил данные СМИ о «русских хакерах» во Франции
Глава Министрества иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал данные газеты Le Monde о "русских хакерах", которые якобы причастны к публикации переписки французского лидера Эммануэля Макрона, а также сформировали "шпионское гнездо" во Франции.
Энергетика
Новак спрогнозировал цены на топливо в России
«Уверены, что ситуация с ценами на топливо будет стабильной на протяжении всего следующего года с учетом планового роста инфляции», — заявил Новак и добавил, что на внутренний рынок не окажет влияние даже резкий рост мировых цен на нефть.
Общество
Чиновница из Ленинградской области матом «подбодрила» молодежь
Общество
«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Футбол
Вратарь «Арсенала» и сборной Германии назвал Анапу раем
Как писал интернет-портал «Кубань 24», главный тренер сборной Станислав Черчесов заявил, что поле на стадионе в Сочи подготовили на топ-уровне к приезду российской сборной.
Энергетика
Украина поставила условие России по газовым спорам
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина согласна получать газ от России в счет погашения задолженности, присужденной Стокгольмским арбитражем, и на этом условии готова заключить новый транзитный договор.
Здоровье
Эксперты: смертность от отравлений алкоголем в России выросла на 11,9%
Смертность от случайных отравлений алкоголем в России за девять месяцев 2019 года выросла на 11,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, - умерло более 5 тыс. человек.
Политика
Порошенко предложил властям Украины строить стену на границе с Россией
Украине следует строить стену на границе с Россией, а не Донбассом.
Политика
Пранкер Лексус раскрыл детали разговора с Зеленским
Президент Украины Владимир Зеленский давно ожидал звонка от российских пранкеров, поэтому в общении с ними повел себя как настоящий комик.
Футбол
«Интер» и «Рома» разошлись миром в Серии А
"Интер" и "Рома" сыграли вничью в матче 15-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась нулевой ничьей.
Происшествия
Силовики задержали возможных убийц главы Центра «Э» по Ингушетии
Силовики пресекли деятельность преступной группировки, возможно, организовавшей убийство главы Центра по борьбе с экстремизмом МВД РФ по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
Авто
Российский авторынок в ноябре снизился на 6%
Политика
В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым
Космос
В США перенесли запуск космического корабля Starliner
Наука
В Антарктиде у полярников после 14 месяцев уменьшился мозг
Немецкие ученые од руководством Симоны Кюн (Simone Kühn) из Института развития человека Макса Планка в Берлине обнаружили, что за 14 месяцев у участников экспедиции в Антарктиду уменьшился объем мозга.
Общество
В России появится новый документ на автомобиль
Общество
Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России
Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
Общество
Сохраняй, что имеешь: астрологи ухудшили прогноз на новый год
Как отметила Калиновская, главной опасностью предстоящего года станет "буря эмоций", которые захлестнут россиян и затуманят их логический подход.
Политика
Медведев предостерег россиян от бессмысленного бунта
Премьер предостерег россиян от «бессмысленного и беспощадного» бунта, как у «желтых жилетов» во Франции.