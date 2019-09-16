РПЛ

Советский спортСоветский спортЦСКА подтвердил травмы Шарлии и Гогуа

Тамбов — ЦСКА
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, 15 сентября
Саранск, Мордовия Арена
19′
Седрик Гогуа
44′
Иван Обляков
49′
Седрик Гогуа
Звонимир Шарлия
Валерий Чуперка
72′
Валерий Чуперка
75′
Михаил Костюков
Павел Карасев
79′
79′
Константин Кучаев
Лукас Сантос
Хызыр Аппаев
Хетаг Хосонов
82′
84′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
85′
Кристиян Бистрович
Сослан Таказов
Андрей Часовских
88′
90′+1′
Хердюр Магнуссен
90′+4′
Хердюр Магнуссен
У Шарлия диагностирована травма мягких тканей передней поверхности правого бедра, а у Гогуа повреждение одной из приводящих мышц правого бедра, говорится в твиттере красно-синих.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ЦСКА — о повреждениях Шарлии и Гогуа

Спорт-Экспрессвчера в 11:21

ЦСКА сообщил подробности травм Шарлии и Гогуа

Чемпионатвчера в 11:43

Защитник ЦСКА Гогуа пропустит несколько недель и не сыграет против «Лудогорца» в Лиге Европы

Sport24.ruвчера в 06:20

ЦСКА назвал характер травм Шарлии и Гогуа

Матч ТВвчера в 11:42

У ЦСКА травмировались два защитника перед стартом Лиги Европы

Спорт день за днемвчера в 15:11

В ЦСКА назвали характер травм Шарлия и Гогуа

Евро-футбол.рувчера в 12:20

ЦСКА назвал характер травм Шарлии и Гогуа

Sportbox.RUвчера в 11:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 02:04, Вашингтон
Происшествия

Отчим Кокорина наехал на журналиста

Газета.Ru 01:18
Авто

Появилась информация о первом кроссовере Ferrari

Как сообщил технический директор Ferrari Майкл Лайтерс зарубежным СМИ, первый SUV итальянской марки появится в 2022 году.
Тарантас Ньюс вчера в 04:37
Происшествия

Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа

Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.
RT на русском вчера в 06:11
Общество

Названы города, в которые хочет переехать молодежь

РИА Новости 00:31
Происшествия

Причиной отравления 16 жителей Уфы шаурмой стал стафилококк

ТАСС 01:44
Политика

В Бурятии росгвардеец призвал коллег не задерживать мирных митингующих

Сотрудник Росгвардии из Бурятии записал видеообращение, в котором призвал коллег "не выполнять заведомо преступных приказов" и не задерживать участников мирных митингов.
Московский Комсомолец вчера в 06:57
Общество

В России на продажу спиртного могут ввести новые ограничения

Правительство России концептуально поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя расположенных в жилых домах барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, сообщает 17 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на копию отзыва за подписью вице-премьера Константина Чуйченко.
REGNUM 00:22
Шоу-бизнес

На «Первый канал» могут подать в суд из-за эфира про Заворотнюк

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» и ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за передачи про актрису Анастасию Заворотнюк.
REGNUM 01:48
Энергетика

Мировые цены на нефть значительно выросли

RT на русском 15 сентября в 21:19
Происшествия

В Саратове возбудили дело после изнасилования врача поликлиники

В Саратове мужчина изнасиловал врача, которая шла к пациенту, сообщает следственное управление Следственного комитета по Саратовской области.
РИА Новости вчера в 23:16
Политика

В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики

Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости вчера в 10:18
Общество

Купивший за 200 рублей лотерейный билет москвич стал мультимиллионером

В сообщении говорится, что мужчина купил билет всего за 200 руб.
РБК 00:17
Здоровье

Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России

По данным эксперта, уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга в России составляет 23 случая на 100 тыс. населения или примерно 34 тыс. впервые выявленных случаев в год.
RT на русском вчера в 23:03
Шоу-бизнес

Анна Седокова рассказала поклонникам о своей болезни

Характерные для недуга пятна появились по всему телу и у Анны Седоковой.
Medical Note 01:36
Происшествия

Путин помиловал трех осужденных

Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru вчера в 10:23
Политика

Трамп рассказал о дефиците боеприпасов в США в начале своего срока

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у США был дефицит боеприпасов в начале его президентства.
RT на русском 00:57
Общество

Губернатор поручил проверить селфи чиновницы в «шоколадной ванне»

РБК вчера в 18:34
Энергетика

«Газпром» заставили поставлять газ через Украину

Lenta.ru вчера в 05:02
Политика

Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ

Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия вчера в 12:26
Экономика

В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии

Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.
Газета.Ru вчера в 08:33
Кино

Тимур Бекмамбетов выпустил хоррор-сериал для Snapchat

Inc. Russia вчера в 10:57
Шоу-бизнес

Внучка Боярского показала фото в мини-платье

20-летняя девушка на снимке позирует в красном мини-платье с глубоким декольте.
Газета.Ru вчера в 06:45
Авто

«Ъ» сообщил детали иска на 1 млрд рублей к ФБК Навального

Газета "Коммерсантъ" сообщила детали иска ООО "ФЛАЙ АВТО" к "Фонду борьбу с коррупцией" Алексея Навального на 1 млрд рублей.
Интерфакс вчера в 23:52
Шоу-бизнес

Муж Жанны Фриске Дмитрий Шепелев обратился к семье Заворотнюк

Отец покойной Жанны Фриске обращался к семье Заворотнюк, а сейчас настала очередь мужа Жанны - Дмитрия Шепелева.
ЛигаNews.net 00:32
Происшествия

На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник

RT на русском вчера в 12:12
Экономика

«Коммерсантъ» узнал о жалобе Сечина Путину на «субъективность» Минфина

Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин пожаловался президенту Владимиру Путину на неготовность Минфина поддержать налоговые льготы на 2,6 млрд рублей для арктических проектов "Роснефти" и "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова.
Интерфакс 01:50
Происшествия

Неизвестные сожгли под Киевом дом экс-главы Нацбанка Украины

Неизвестные сожгли под Киевом дом экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.
ТАСС 01:36
Общество

В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск

Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Общество

Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49
Политика

Жители Евросоюза отказались принимать сторону в конфликте России и США

Жители стран Евросоюза в случае военного конфликта между Россией и США предпочли бы остаться в стороне.
Lenta.ru 00:57
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное