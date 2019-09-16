РПЛ
Советский спортЦСКА подтвердил травмы Шарлии и Гогуа
У Шарлия диагностирована травма мягких тканей передней поверхности правого бедра, а у Гогуа повреждение одной из приводящих мышц правого бедра, говорится в твиттере красно-синих.
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Защитник ЦСКА Гогуа пропустит несколько недель и не сыграет против «Лудогорца» в Лиге Европы
Sport24.ruвчера в 06:20
ЦСКА подтвердил травмы бедра у Гогуа и Шарлии. Матч с «Лудогорцем» через 3 дня
Sports.ruвчера в 11:45
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Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, осуждённые за хулиганство, вышли на свободу по УДО.
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Путин предложил Саудовской Аравии после атаки дронов купить С-400
Путин напомнил также, что Иран уже купил у России комплексы С-300, а Турция — С-400.
РБК вчера в 14:04
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Под Киевом сожгли дом экс-главы нацбанка Украины
Газета.Ru 01:55
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
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Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе
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Шоу-бизнес
На «Первый канал» могут подать в суд из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» и ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за передачи про актрису Анастасию Заворотнюк.
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Четыре страны Центральной Америки остались без электричества
Страны Центральной Америки, среди которых Гватемала, Гондурас, Никарагуа и Сальвадор в понедельник, 16 сентября, полностью или частично лишились электроснабжения по причине аварии.
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Посол Франции: «нормандская четвёрка» встретится только после ГА ООН
Посол Франции в Москве Сильви Берманн заявила, что встреча президентов стран — участников нормандского формата возможна лишь после заседания Генассамблеи ООН.
RT на русском вчера в 09:50
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В Израиле проходят вторые в году парламентские выборы
В течение недели после публикации официальных итогов голосования президент Израиля Реувен Ривлин проведет консультации с партиями, прошедшими в кнессет, и поручит сформировать новый кабинет тому из депутатов, кто, по мнению главы государства, имеет предпочтительные шансы создать коалицию, опирающуюся на поддержку парламентского большинства.
РИА Новости вчера в 17:36
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Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 7 копеек — до 64,11 рубля. Курс евро увеличился на 8 копеек и составил 70,52 рубля.
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Общество
Прокуратура обжаловала решение суда по делу супругов Проказовых
Прокуратура обратилась с апелляцией на решение суда, который ранее отклонил иск о лишении родительских прав Дмитрия и Ольги Проказовых, которые 27 июля пришли с ребёнком на несогласованную акцию в Москве.
RT на русском 03:25
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Пошел провожать: в Саратове мужчина изнасиловал девушку-врача
Мужчина согласился и пошел провожать врача, но, убедившись, что поблизости никого нет, напал на жертву: схватил за шею, повалил на землю и изнасиловал.
Газета.Ru 02:33
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В работе Google произошел очередной сбой
Сайт мониторинга известных интернет-систем Downdetector сообщил о сбое в работе сервисов Google.
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Врачи дали советы по поведению во время атмосферной «барической пилы»
Ведущий научный сотрудник Института профилактической медицины Ольга Молчанова посоветовала метеочувствительным людям больше находиться дома, лежать и пить чай с мятой.
Известия вчера в 19:36
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Дмитрий Шепелев обратился к семье Анастасии Заворотнюк
В эфире телешоу «Пусть говорят» Дмитрий Шепелев призвал семью актрисы публично заявить о ее текущем состоянии.
OAnews 02:23
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Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве
Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru вчера в 04:53
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В школах Севастополя начали изучать украинский язык
Школьники Севастополя с нового учебного года начали изучать украинский язык.
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Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк появилась полиорганная недостаточность
Сегодня у актрисы, лежащей в частной клинике Москвы с диагнозом «рак мозга», развились новые осложнения.
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Российские актеры выступают в поддержку Павла Устинова
Российские актеры выступают в поддержку Павла Устинова, приговоренного к трем с половиной годам по обвинению в применении насилия к сотруднику Росгвардии.
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Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
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Женщина сбросила ребенка с моста в Москве
В Москве женщина сбросила ребенка с моста, пишет РЕН ТВ.
Московский Комсомолец 02:56
Политика
Власти Ирана отказались от переговоров с США
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хамении в ходе своего выступления во вторник заявил, что никаких переговоров с США не будет.
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Общество
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Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил уволить своего советника по IT-сфере Светлану Опенышеву, которая выложила в инстаграме селфи в нефтяной ванне.
Газета.Ru 01:56
Шоу-бизнес
Семья Юлии Началовой вступила в права наследства
Юрист рассказал, что родственникам досталась половина 4-комнатных апартаментов покойной певицы.
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Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о переименовании республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов поддержал инициативу о переименовании полуострова в Республику Крым — Таврида.
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Армия и оружие
ЦРУ рассекретило документы о голубях-шпионах
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Наука
Крысы оказались способны к групповым играм только ради удовольствия
Крысы оказались способны к групповым играм просто ради удовольствия, сообщат в статье, опубликованной на страницах журнала Science.
Ugpressa.ru вчера в 00:30
Здоровье
Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России
Эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков в беседе с RT рассказал об уровне заболеваемости злокачественными опухолями головного мозга в России и об основных признаках этого заболевания.
RT на русском вчера в 23:03
Политика
Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ
Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия вчера в 12:26