РПЛ

Советский спортСоветский спортЦСКА подтвердил травмы Шарлии и Гогуа

Тамбов — ЦСКА
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Саранск, Мордовия Арена
19′
Седрик Гогуа
44′
Иван Обляков
49′
Седрик Гогуа
Звонимир Шарлия
Валерий Чуперка
72′
Валерий Чуперка
75′
Михаил Костюков
Павел Карасев
79′
79′
Константин Кучаев
Лукас Сантос
Хызыр Аппаев
Хетаг Хосонов
82′
84′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
85′
Кристиян Бистрович
Сослан Таказов
Андрей Часовских
88′
90′+1′
Хердюр Магнуссен
90′+4′
Хердюр Магнуссен
У Шарлия диагностирована травма мягких тканей передней поверхности правого бедра, а у Гогуа повреждение одной из приводящих мышц правого бедра, говорится в твиттере красно-синих.
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с чего всё началось
Стали известны подробности травм двух игроков московского ЦСКА - защитников Сердрика Гогуа и Звонимира Шарлии, сообщает официальный сайт
 армейской команды.
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