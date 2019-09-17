РПЛ
Советский спортЦСКА подтвердил травмы Шарлии и Гогуа
У Шарлия диагностирована травма мягких тканей передней поверхности правого бедра, а у Гогуа повреждение одной из приводящих мышц правого бедра, говорится в твиттере красно-синих.
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ЦСКА подтвердил травмы бедра у Гогуа и Шарлии. Матч с «Лудогорцем» через 3 дня
Sports.ruвчера в 11:45
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 08:15, Вашингтон
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Московские врачи прогнозируют ощутимое увеличение числа пациентов с жалобами на высокое артериальное давление в связи с прохождением в столице «барической пилы» — явления, характеризующегося резкими колебаниями атмосферного давления.
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