РПЛ

Советский спортСоветский спортЦСКА подтвердил травмы Шарлии и Гогуа

У Шарлия диагностирована травма мягких тканей передней поверхности правого бедра, а у Гогуа повреждение одной из приводящих мышц правого бедра, говорится в твиттере красно-синих.
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ЦСКА сообщил подробности травм Шарлии и Гогуа

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Спорт-Экспрессвчера в 11:21
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