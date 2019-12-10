с чего всё началось

Пресс-служба ЦСКА опубликовала видео с моментами матча 19-го тура РПЛ с "Краснодаром". Москвичи указали на ошибки, которые, по их мнению, допустил арбитр Василий Казарцев.

ЦСКА показал ошибки арбитра в матче с «Краснодаром»

Экономика Госдума отменила банковский роуминг Госдума приняла закон об отмене так называемого банковского роуминга. Документ разработали в правительстве РФ.

Политика Украинский сайт «Миротворец» прекратил деятельность Украинский сайт «Миротворец», который публикует персональные данные тех, кого администрация сайта считает «врагами Украины» и «изменниками родины», прекратил свою деятельность.

Происшествия На Кировском заводе загорелся цех В одном из цехов завода произошел разлив расплавленного металла из чаши.

Спорт Путин прокомментировал решение WADA Президент России Владимир Путин прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях против российского спорта.

Финансы Рубль повышается к доллару и евро На открытии торгов курс рубля показал положительную динамику по отношению к доллару и евро, гласят данные Московской биржи.

Общество В России подорожает мобильная связь Мобильная связь в России в 2020 году может подорожать на 17-18 процентов, говорится в исследовании агентства Content Review, выдержки из которого приводит РИА Новости.

Политика Посол: Россия закрыла тему выплат Эстонии за «советскую оккупацию» Россия закрыла темы "аннексии территорий" и выплаты Эстонии компенсации за якобы "советскую оккупацию" раз и навсегда, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Эстонии Александр Петров.

Здоровье В алтайском Рубцовске прошел митинг против закрытия тубдиспансера Ведомство решило закрыть отделение, поскольку в нем мало места для инфекционных больных (2 кв. м на пациента вместо положенных по СанПиН 8 кв. м). Проходящих лечение пациентов краевой Минздрав до 18 декабря 2019 года распорядился перевести в Лебяженскую туберкулезную больницу, расположенную в 50 км от Рубцовска.

Происшествия Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии достигло пяти С новозеландского острова Уайт-Айленд, где днем в понедельник началось извержение вулкана, вывезли тела пяти погибших, заявил TVNZ представитель местной полиции Джон Тимс.

Общество Пенсионный фонд назвал основания для приостановки выплаты пенсий По словам чиновников, получатели пенсий обязаны раз в год лично получать выплату, чтобы подтвердить, что они живы, а их пенсии не получает кто-то другой.