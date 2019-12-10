РПЛ

Sport.ruSport.ruЦСКА показал ошибки арбитра в матче с «Краснодаром»

Краснодар — ЦСКА
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 7 декабря
Стадион «Краснодар»
15′
Иван Обляков
42′
Никола Влашич
Дмитрий Стоцкий
Дмитрий Скопинцев
46′
58′
Алан Дзагоев
62′
Иван Обляков
Ари
63′
65′
Федор Чалов
66′
Алан Дзагоев
Кирилл Набабкин
74′
Кирилл Набабкин
83′
Иван Обляков
Ильзат Ахметов
Кристоффер Ольссон
Руслан Камболов
83′
Ари
Маркус Берг
87′
87′
Никола Влашич
Яка Бийол
90′
Игорь Дивеев
Тонни Вильена
90′+9′
Пресс-служба ЦСКА опубликовала видео с моментами матча 19-го тура РПЛ с "Краснодаром". Москвичи указали на ошибки, которые, по их мнению, допустил арбитр Василий Казарцев.
Читать в источнике
Комментировать9
с чего всё началось
Московский ЦСКА опубликовал в своем Twitter-аккаунте
 видеоролик со спорными эпизодами матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».
Газета.Ru05:37

Подробнее о событии

«Очень „достойный“ матч Казарцева». ЦСКА выложил нарезку моментов матча с «Краснодаром»

Бомбардир.ру05:07

Егоров: «Арбитр встречи „Краснодар“ — ЦСКА провел достойный матч»

Sport24.ruвчера в 06:32

ЦСКА представил видео спорных решений арбитра в матче с «Краснодаром»

РИА Новости04:28

«Очень „достойный“ матч». ЦСКА показал ошибки Казарцева в игре с «Краснодаром»

Чемпионат05:02

ЦСКА показал ролик с подборкой спорных решений арбитра в матче с «Краснодаром»

Спорт-Экспресс04:33

«Очень „достойный“ матч Казарцева». ЦСКА привел видеодоказательства ошибок арбитра в игре с «Краснодаром»

Матч ТВ04:53

ЦСКА выложил видеонарезку ошибок Казарцева в матче с Краснодаром

Metaratings04:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 06:30, Ашберн
Общество

Умер бывший мэр столицы Юрий Лужков

RT на русском 05:22
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области

В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
Газета.Ru 04:49
Политика

Премьер-министр Украины не исключил «газовой войны» с Россией

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя результаты встречи в "нормандском формате", заявил, что Киев будет договариваться с Москвой о газе дальше, но возможно - на фоне "газовой войны".
РИА Новости 05:03
Экономика

Госдума отменила банковский роуминг

Госдума приняла закон об отмене так называемого банковского роуминга. Документ разработали в правительстве РФ.
Российская газета 05:57
Происшествия

Фигурант дела о теракте в метро в Петербурге получил пожизненный срок

Суд приговорил Аброра Азимова — основного фигуранта дела о теракте в метро Петербурга — к пожизненному заключению, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:18
Политика

Украинский сайт «Миротворец» прекратил деятельность

Украинский сайт «Миротворец», который публикует персональные данные тех, кого администрация сайта считает «врагами Украины» и «изменниками родины», прекратил свою деятельность.
REGNUM 04:21
Происшествия

На Кировском заводе загорелся цех

В одном из цехов завода произошел разлив расплавленного металла из чаши.
Росбалт 05:52
Спорт

Путин прокомментировал решение WADA

Президент России Владимир Путин прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях против российского спорта.
МонаВиста 03:26
Финансы

Рубль повышается к доллару и евро

На открытии торгов курс рубля показал положительную динамику по отношению к доллару и евро, гласят данные Московской биржи.
Газета.Ru вчера в 02:10
Наука

Как ритмы мозга помогают улучшить внимание

ToDay News Ufa вчера в 01:47
Происшествия

Устроивший стрельбу в Чехии покончил с собой

В результате стрельбы в больнице около отделения травматологии, по данным властей, погибли шесть человек.
BFM.ru 04:49
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

Вести.Ru 04:43
Общество

В России подорожает мобильная связь

Мобильная связь в России в 2020 году может подорожать на 17-18 процентов, говорится в исследовании агентства Content Review, выдержки из которого приводит РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 03:06
Политика

Посол: Россия закрыла тему выплат Эстонии за «советскую оккупацию»

Россия закрыла темы "аннексии территорий" и выплаты Эстонии компенсации за якобы "советскую оккупацию" раз и навсегда, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Эстонии Александр Петров.
РИА Новости 05:42
Политика

В Раду внесли законопроект об отмене закона о государственном языке

Депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский («Слуга народа») внес в парламент законопроект об отмене закона о государственном языке.
REGNUM 06:22
Здоровье

В алтайском Рубцовске прошел митинг против закрытия тубдиспансера

Ведомство решило закрыть отделение, поскольку в нем мало места для инфекционных больных (2 кв. м на пациента вместо положенных по СанПиН 8 кв. м). Проходящих лечение пациентов краевой Минздрав до 18 декабря 2019 года распорядился перевести в Лебяженскую туберкулезную больницу, расположенную в 50 км от Рубцовска.
Vademecum вчера в 09:38
Шоу-бизнес

Сергей и Тата Бондарчук разводятся после семи лет брака

Супруги разводятся, прожив семь лет в браке. Развод без скандалов и громкой делёжки имущества.
Paparazzi.ru 02:25
Происшествия

Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии достигло пяти

С новозеландского острова Уайт-Айленд, где днем в понедельник началось извержение вулкана, вывезли тела пяти погибших, заявил TVNZ представитель местной полиции Джон Тимс.
Интерфакс вчера в 03:41
Кино

В Сеть слили первые кадры «Годзиллы против Конга»

Культуромания вчера в 10:29
Общество

Пенсионный фонд назвал основания для приостановки выплаты пенсий

По словам чиновников, получатели пенсий обязаны раз в год лично получать выплату, чтобы подтвердить, что они живы, а их пенсии не получает кто-то другой.
Труд вчера в 12:07
Политика

Болгария объявила о готовности продолжения «Турецкого потока»

Газета.Ru вчера в 06:45
Космос

Закольцованный мир: ученые выдвинули новую гипотезу о форме Вселенной

РБК 02:20
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева заявила, что не уважает Ксению Собчак

Виктория Лопырева решила резко ответить Ксении Собчак на критику телеведущей ее брака с Игорем Булатовым.
Актуальные Новости 02:55
Общество

В ГИБДД рассказали об идее конфискации машин у пьяных водителей

Заместитель главы ГИБДД Владимир Кузин рассказал об идее ведомства конфисковать машины у пьяных водителей.
RT на русском 05:36
Политика

CNN: встреча показала готовность Путина и Зеленского к диалогу

Несмотря на сохраняющиеся разногласия по ряду вопросов, вчерашняя встреча «нормандской четверки» показала, что Владимир Путин и Владимир Зеленский, по крайней мере, готовы к диалогу.
ТК Звезда 01:40
Экономика

Рекламный рынок России за девять месяцев вырос на 5%

Рынок рекламы в России в январе-сентябре 2019 года вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, его объем превысил 340 млрд рублей.
ТАСС 04:46
Происшествия

Глава районной администрации Крыма погибла в крупном ДТП

В результате ДТП на 7-м км региональной трассы Черноморское–Евпатория погибли четыре человека.
Известия 02:52
Футбол

«Зенит» сегодня сыграет в Лиссабоне с португальской «Бенфикой»

Клуб из Петербурга в своей группе на втором месте и сохраняет шансы на выход в следующую стадию турнира.
Эхо Москвы вчера в 18:13
Происшествия

Неизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро

Неизвестные оставили сообщения о "минировании" 25 станций московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 02:35
Кино

Вышел финальный трейлер фильма «Шестеро вне закона» Майкла Бэя

News.ru 04:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное