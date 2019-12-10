РПЛ
Sport.ruЦСКА показал ошибки арбитра в матче с «Краснодаром»
Пресс-служба ЦСКА опубликовала видео с моментами матча 19-го тура РПЛ с "Краснодаром". Москвичи указали на ошибки, которые, по их мнению, допустил арбитр Василий Казарцев.
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с чего всё началось
Московский ЦСКА опубликовал в своем Twitter-аккаунте видеоролик со спорными эпизодами матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».Газета.Ru05:37
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