с чего всё началось

Пресс-служба ЦСКА опубликовала видео с моментами матча 19-го тура РПЛ с "Краснодаром". Москвичи указали на ошибки, которые, по их мнению, допустил арбитр Василий Казарцев.

ЦСКА показал ошибки арбитра в матче с «Краснодаром»

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