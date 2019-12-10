РПЛ
Sport.ruЦСКА показал ошибки арбитра в матче с «Краснодаром»
|15′
Иван Обляков
|42′
Никола Влашич
Дмитрий Стоцкий
Дмитрий Скопинцев
|46′
|58′
Алан Дзагоев
|62′
Иван Обляков
Ари
|63′
|65′
Федор Чалов
|66′
Алан Дзагоев
Кирилл Набабкин
|74′
Кирилл Набабкин
|83′
Иван Обляков
Ильзат Ахметов
Кристоффер Ольссон
Руслан Камболов
|83′
Ари
Маркус Берг
|87′
|87′
Никола Влашич
Яка Бийол
|90′
Игорь Дивеев
Тонни Вильена
|90′+9′
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
98
Петров
5
Спайич
4
Мартынович
6
Рамирес
77
Камболов
8
Газинский
52
Вильена
10
Вандерсон
33
Берг
11
Скопинцев
35
Акинфеев
62
Карпов
78
Дивеев
23
Магнуссон
2
Фернандес
7
Ахметов
25
Бистрович
20
Кучаев
14
Набабкин
9
Чалов
29
Бийол
ЦСКА
Расстановка 3‑4‑3
Пресс-служба ЦСКА опубликовала видео с моментами матча 19-го тура РПЛ с "Краснодаром". Москвичи указали на ошибки, которые, по их мнению, допустил арбитр Василий Казарцев.
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с чего всё началось
Московский ЦСКА опубликовал в своем Twitter-аккаунте видеоролик со спорными эпизодами матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».Газета.Ru05:37
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Егоров высоко оценил работу арбитра на матче ЦСКА с «Краснодаром» и объяснил проблемы с VAR
Sportbox.RUвчера в 06:56
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