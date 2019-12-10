РПЛ

Sport.ruSport.ruЦСКА показал ошибки арбитра в матче с «Краснодаром»

Краснодар — ЦСКА
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 7 декабря
Стадион «Краснодар»
15′
Иван Обляков
42′
Никола Влашич
Дмитрий Стоцкий
Дмитрий Скопинцев
46′
58′
Алан Дзагоев
62′
Иван Обляков
Ари
63′
65′
Федор Чалов
66′
Алан Дзагоев
Кирилл Набабкин
74′
Кирилл Набабкин
83′
Иван Обляков
Ильзат Ахметов
Кристоффер Ольссон
Руслан Камболов
83′
Ари
Маркус Берг
87′
87′
Никола Влашич
Яка Бийол
90′
Игорь Дивеев
Тонни Вильена
90′+9′
Пресс-служба ЦСКА опубликовала видео с моментами матча 19-го тура РПЛ с "Краснодаром". Москвичи указали на ошибки, которые, по их мнению, допустил арбитр Василий Казарцев.
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с чего всё началось
Московский ЦСКА опубликовал в своем Twitter-аккаунте
 видеоролик со спорными эпизодами матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».
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