с чего всё началось

Пресс-служба ЦСКА опубликовала видео с моментами матча 19-го тура РПЛ с "Краснодаром". Москвичи указали на ошибки, которые, по их мнению, допустил арбитр Василий Казарцев.

ЦСКА показал ошибки арбитра в матче с «Краснодаром»

Политика Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".

Общество Ушел из жизни экс-мэр Москвы Юрий Лужков В возрасте 83-х лет ушел из жизни бывший мэр Москвы Юрий Лужков, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в его окружении.

Политика Тимошенко обеспокоена легитимацией «формулы Штайнмайера» По словам Тимошенко, легитимация "формулы Штайнмайера" на уровне президента и стремление Зеленского предоставить неподконтрольным территориям особый статус на постоянной основе вызывают беспокойство.

Спорт Владимир Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России Президент России Владимир Путин во время саммита в "нормандском формате" 9 декабря прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о четырёхлетнем запрете на участие российским спортсменам в крупных международных соревнованиях.

Шоу-бизнес Супруга помогла хоккеисту Щербаку потерять работу Супруга помогла хоккеисту Щербаку потерять работу Президент омского "Авангарда" Максим Сушинский объяснил, почему он расторг контракт с хоккеистом Никитой Щербаком, который успел поиграть в НХЛ.

Экономика Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.

Происшествия Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.

Общество Пенсионный фонд разъяснил, зачем нужно являться за пенсией лично "При оформлении выплаты по доверенности пенсионер информируется о существующем порядке и дает письменное обязательство раз в год подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии", - уточнили в ПФР.

Политика Кремль оценил итоги «нормандского саммита» в Париже На первом за три года «нормандском саммите» и первой встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского стороны успели озвучить свои подходы.