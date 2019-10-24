В Москве состоится матч третьего тура группового этапа Лиги Европы между местным ЦСКА и венгерским «Ференцварошем».

ЦСКА попробует отобрать очки у «Ференцвароша» в Лиге Европы

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