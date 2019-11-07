Футбол
SM NewsЦСКА попробует оттолкнуться со дна в Лиге Европы
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Краснодар»
Урош Спайич
|19′
Serkan Asan
|27′
Мануэл Фернандеш
|35′
Мануэл Фернандеш
Даниил Уткин
|63′
|65′
Гастон Кампи
|65′
Донис Авдияй
Энтони Нвакаэме
Ари
Иван Игнатьев
|66′
|72′
Muhammet Akpinar
Александр Сёрлот
Кристоффер Ольссон
Руслан Камболов
|77′
|87′
Кямиль Чёрекчи
Юсуф Сари
Иван Игнатьев
|90′+3′
|90′+4′
Энтони Нвакаэме
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
1
Крицюк
98
Петров
4
Мартынович
5
Спайич
6
Рамирес
77
Камболов
52
Вильена
47
Уткин
93
Сулейманов
17
Игнатьев
89
Стоцкий
16
Кардешлер
5
Хоссейни
22
Кампи
14
Фернандеш
90
Asan
20
Сари
21
Эрдоган
33
Дурсун
38
Джанбаз
11
Сёрлот
9
Нвакаэме
Трабзонспор
Расстановка 3‑4‑3
«Краснодар» попробует улучшить свою ситуацию в группе. Московский ЦСКА и «Краснодар» проведут очередные матчи группового этапа Лиги Европы. Ситуация у российских клубов весьма плачевная, особенно у столичного клуба.
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 18:48, Вашингтон
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