Футбол

SM NewsSM NewsЦСКА попробует оттолкнуться со дна в Лиге Европы

Краснодар — Трабзонспор
3 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Краснодар»
Урош Спайич
19′
Serkan Asan
27′
Мануэл Фернандеш
35′
Мануэл Фернандеш
Даниил Уткин
63′
65′
Гастон Кампи
65′
Донис Авдияй
Энтони Нвакаэме
Ари
Иван Игнатьев
66′
72′
Muhammet Akpinar
Александр Сёрлот
Кристоффер Ольссон
Руслан Камболов
77′
87′
Кямиль Чёрекчи
Юсуф Сари
Иван Игнатьев
90′+3′
90′+4′
Энтони Нвакаэме
«Краснодар» попробует улучшить свою ситуацию в группе. Московский ЦСКА и «Краснодар» проведут очередные матчи группового этапа Лиги Европы. Ситуация у российских клубов весьма плачевная, особенно у столичного клуба.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Дело — «Трабзон»: как российским клубам не остаться без евровесны

Известиявчера в 16:00

Сегодня ЦСКА и «Краснодар» проведут матчи четвертого тура футбольной Лиги Европы

Эхо Москвы10:28

ЦСКА попробует оттолкнуться со дна в Лиге Европы

SM News00:50

Не пропустите игры ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы на «Матч ТВ»

Tricolor TV Magazine02:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 18:48, Вашингтон
Общество

Госдума увеличивает ожидаемый период выплаты накопительной пенсии

Правительственный законопроект об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на полгода Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.
REGNUM 06:15
Экономика

С 2020 года в России введут оплату покупок по QR-коду

Оплачивать покупки по QR-коду через систему быстрых платежей с 2020 года смогут жители всех регионов страны.
Российская газета 04:02
Культура

Студия Pixar показала трейлер мультфильма «Душа»

NewInform 14:32
Армия и оружие

Минобороны рассказало о разведактивности у границ РФ за неделю

Министерство обороны России рассказало о разведывательной активности у российских границ за неделю.
iReactor 17:34
Экономика

Мировой долг достиг рекордных $188 трлн

Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.
ТАСС 09:02
Общество

Украина готовится к поставкам газа из Молдавии и Румынии

По данным компании, станция может обеспечить поставку около 4 млн кубометров газа в реверсном режиме со стороны Румынии и Молдавии к Украине.
RT на русском 05:51
Технологии

Android-приложение ai.type собирало данные пользователей

Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.
Astera 15:07
Политика

Макрон назвал сценарии развития России

У России есть три сценария развития, такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью для журнала The Economist.
РИА Новости 16:53
Политика

В МИД пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу

Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, указала, что пока никаких официальных заявлений в отношении выхода США из Договора по открытому небу не сделано, при этом она отметила, что Москва считает соглашение важным инструментом обеспечения европейской безопасности.
РИА Новости вчера в 16:41
Политика

В ООН не стали вносить коррективы в свою работу по предложению РФ

Первый комитет Генеральной ассамблеи ООН по проблемам разоружения проголосовал против предложения России о возможности отмены сессии Комиссии по разоружению 2020 года в случае, если визовые проблемы российских дипломатов не будут урегулированы.
Известия 16:27
Игры

Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии

Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
NewInform 05 ноября в 13:53
Музыка

Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»

Украинская певица Maruv впервые прокомментировала разгоревшийся скандал, который развернулся после конкурса MTV.
ToDay News Ufa 05 ноября в 23:13
Футбол

Защитник «Спартака» заявил о намерении войти в топ-5 РПЛ

Газета.Ru 18:21
Армия и оружие

В Пентагоне признали отставание от России по гиперзвуковому оружию

РИА Новости 18:02
Происшествия

Более 100 сотрудников «Ленты» отравились в Петербурге

Газета.Ru 15:31
Футбол

Виктор Гончаренко: «Расстроены, что не обыграли „Ференцварош“. Будем цепляться из последних сил за выход в плей-офф»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итог матча с «Ференцварошем» (0:0) в 4-м туре Лиги Европы.
Матч ТВ 17:24
Армия и оружие

Россия и Индия разработают программу ВТС до 2030 года

"Идёт работа по согласованию программы российско-индийского военно-технического сотрудничества до 2030 года", - говорится в сообщении по итогам встречи вице-премьера Юрия Борисова с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом.
РИА Новости вчера в 13:58
Армия и оружие

Кадыров рассказал о выпуске бронеавтомобиля в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о состоявшейся презентации бронированного автомобиля «Болат», выпуск которого наладят в республике.
Московский Комсомолец вчера в 06:10
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери

Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
Woman.ru 07:11
Происшествия

Шамсутдинов расстрелял сослуживцев из-за угрозы изнасилования

Труд вчера в 10:20
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели

В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Политика

Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг хочет баллотироваться в президенты США

По словам советника бывшего мэра Ховарда Вольфсона, Блумберг может баллотироваться на президентский пост из-за угрозы переизбрания нынешнего президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru 18:37
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова показала поклонникам свой новый образ

Известная балерина, устав после спектакля в Красногорске, решила порадовать себя и поклонников в Instagram новым образом.
OAnews 13:11
Общество

Фанаты ЦСКА задержаны в Будапеште за драку с полицией

Газета.Ru 14:44
Общество

Богомолов прокомментировал попытку сорвать премьеру спектакля «Норма»

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов прокомментировал инцидент на премьере спектакля «Норма» в Москве.
Мойка78 09:30
Фигурное катание

Жулин: В прыжках Загитовой появилась тяжесть, это опасная тенденция

Нева Спорт вчера в 07:31
Гаджеты

AMD выводит на рынок 16-ядерный процессор Ryzen 9 3950X

Формально представив процессор Ryzen 9 3950X ещё в середине года, компания AMD сперва обещала начать продажи в сентябре, но к концу третьего квартала заявила, что новинка с 16 ядрами выйдет на рынок только в ноябре.
3DNews 09:00
Происшествия

Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки

Газета.Ru 05 ноября в 03:48
Происшествия

В Британии установили личности 39 найденных в грузовике погибших

Полиция смогла установить личности всех 39 погибших, найденных в контейнере грузовика в британском графстве Эссекс.
Rambler News Service 10:13
Кино

Режиссеры «Мстителей: Финал» сняли несколько альтернативных сцен смерти Тони Старка

Киноафиша России 05 ноября в 18:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Трабзонспор
Турецкий футбольный клуб
Турецкий футбольный клуб из города Трабзон. Основан 2 августа 1967 года. В настоящий момент выступает в Турецкой Суперлиге. Наряду с «Бурсаспором» является единственным клубом не из Стамбула, выигравшим национальный чемпионат.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ференцварош
Венгерский футбольный клуб
Венгерский профессиональный футбольный клуб из Будапешта. В 2006 году был назван самым популярным футбольным клубом Венгрии. С момента своего основания 30 раз становился чемпионом Венгрии, 20 раз завоёвывал Кубок Венгрии, один раз, обыграв в финале итальянский «Ювентус», выиграл Кубок ярмарок.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное