«Краснодар» попробует улучшить свою ситуацию в группе. Московский ЦСКА и «Краснодар» проведут очередные матчи группового этапа Лиги Европы. Ситуация у российских клубов весьма плачевная, особенно у столичного клуба.

ЦСКА попробует оттолкнуться со дна в Лиге Европы

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