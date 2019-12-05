Московский ЦСКА попросил "Краснодар" не предоставлять фанатам армейского клуба бесплатные билеты на матч команд в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил коммерческий директор краснодарского футбольного клуба Арам Фундукян.

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Политика Россия объявила персоной нон грата болгарского дипломата Агентство Vesti.bg отмечает, что болгарский дипломат, который должен покинуть Россию в течение 24 часов, находится в том же ранге, что и российский, объявленный персоной нон грата властями Болгарии в конце октября 2019 года.

Происшествия Экс-футболист сборной России Смертин объяснил ситуацию с ДТП Директор по региональной политике Российского футбольного союза (РФС) и бывший игрок сборной России Алексей Смертин прокомментировал новость о том, что он покинул место ДТП, передает Sport24.

Политика Медведев ответил на вопрос Ивлеевой о закрытии YouTube в России Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева спросила у премьер-министра России Дмитрия Медведева, как повлияет введение закона о защите Рунета на жизнь тех, чей доход напрямую связан со Всемирной сетью, и планируется ли в связи с этим законом закрытие YouTube.

Шоу-бизнес Ургант назвал резкими слова Певцова о «чужом для России» Познере Как сообщало ИА REGNUM, ранее актёр Дмитрий Певцов в видеобращении в Instagram, где он предстаёт в образе Сталина, назвал журналиста Владимира Познера «чужим для России» и посоветовал ему уехать из страны.

Политика Киев назвал условия и вероятную дату выборов в Донбассе Выборы на неподконтрольной Киеву территории Донбасса должны состояться одновременно с местными выборами, провести которые на всей территории Украины планируется 31 октября 2020 года.

Политика Лукашенко назвал россиян братьями Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия для Белоруссии является стратегическим партнером в экономической, политической и военной сферах, в РФ живут "наши братья".

Политика Медведев предупредил о последствиях незаконных протестов Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что гражданам необходимо выражать своё мнение в соответствии с законодательством, иначе можно «докатиться до опасных ситуаций».

Шоу-бизнес Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.

Политика Сокуров назвал полпреда президента в СЗФО высокомерным По словам знаменитого режиссера Александра Сокурова, разговор с полпредом президента в СЗФО Александром Гуцаном о строительстве мусорного полигона в Архангельской области получился совершенно бесполезным.

Общество Le Monde сообщила о «базе шпионов ГРУ» в Альпах По меньшей мере 15 «офицеров ГРУ» (ныне Главное управление Генштаба) с 2014 по 2018 год использовали Французские Альпы как опорную базу, считают западные спецслужбы, пишет Le Monde со ссылкой на источники.

Армия и оружие Атомная подлодка «Казань» провела испытательные стрельбы в Белом море Новейшая атомная подводная лодка "Казань" модернизированного проекта "Ясень-М" успешно провела испытательные торпедные стрельбы в Белом море, сообщил в четверг начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга.

Общество Последнее слово Егора Жукова: «Государство расчеловечивает нас в глазах друг друга» На сайте радиостанции «Эхо Москвы» опубликовано последнее слово в суде студента Высшей школы экономики Егора Жукова, для которого вчера, 4 декабря, прокуратура запросила четыре года лишения свободы за публичные призывы к экстремизму в интернете.

Гаджеты Huawei полностью заменила американские компоненты в смартфонах До введения американских санкций компания использовала компоненты Qorvo, Skywork и Broadcom, теперь же их заменили на китайские Hisense и японские Murata.