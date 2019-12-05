РПЛ
РИА НовостиЦСКА попросил «Краснодар» не давать фанатам клуба бесплатные билеты
Московский ЦСКА попросил "Краснодар" не предоставлять фанатам армейского клуба бесплатные билеты на матч команд в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил коммерческий директор краснодарского футбольного клуба Арам Фундукян.
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Кино
Зак Снайдер подтвердил существование режиссерской версии «Лиги справедливости»
Зак Снайдер подтвердил на своей странице в социальной сети Vero факт существования режиссерской версии кинокомикса «Лига справедливости».
Происшествия
В Калуге 26 человек пострадали в ДТП с маршруткой
«По предварительным данным, пострадали 26 человек, из них один ребенок», — цитирует «РИА Новости» слова источника.
Политика
Россия объявила персоной нон грата болгарского дипломата
Агентство Vesti.bg отмечает, что болгарский дипломат, который должен покинуть Россию в течение 24 часов, находится в том же ранге, что и российский, объявленный персоной нон грата властями Болгарии в конце октября 2019 года.
Происшествия
Экс-футболист сборной России Смертин объяснил ситуацию с ДТП
Директор по региональной политике Российского футбольного союза (РФС) и бывший игрок сборной России Алексей Смертин прокомментировал новость о том, что он покинул место ДТП, передает Sport24.
Политика
Путин переназначил ректора МГУ Садовничего на пять лет
2 декабря Путин подписал указ, который позволяет продлевать полномочия ректоров Московского и Санкт-Петербургского государственных университетов более двух раз.
Политика
Медведев ответил на вопрос Ивлеевой о закрытии YouTube в России
Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева спросила у премьер-министра России Дмитрия Медведева, как повлияет введение закона о защите Рунета на жизнь тех, чей доход напрямую связан со Всемирной сетью, и планируется ли в связи с этим законом закрытие YouTube.
Спорт
Женская сборная России по гандболу победила Японию на чемпионате мира
6 декабря состоится встреча России со Швецией. Чемпионат мира по гандболу проходит в Японии с 30 ноября по 15 декабря.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Шоу-бизнес
Ургант назвал резкими слова Певцова о «чужом для России» Познере
Как сообщало ИА REGNUM, ранее актёр Дмитрий Певцов в видеобращении в Instagram, где он предстаёт в образе Сталина, назвал журналиста Владимира Познера «чужим для России» и посоветовал ему уехать из страны.
Политика
Киев назвал условия и вероятную дату выборов в Донбассе
Выборы на неподконтрольной Киеву территории Донбасса должны состояться одновременно с местными выборами, провести которые на всей территории Украины планируется 31 октября 2020 года.
Политика
Премьер Болгарии объяснил задержки с «Турецким потоком»
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объяснил задержку со строительством газопровода "Турецкий поток" на территории страны необходимостью выполнить обязательные процедуры Евросоюза.
Общество
Четыре строения из Ростова вошли в рейтинг самых уродливых зданий РФ
Четыре строения из Ростова-на-Дону попали в рейтинг самых уродливых зданий РФ от Ильи Варламова.
Общество
Госдума приняла закон о штрафах для иностранных СМИ-иноагентов
Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о штрафах до 5 млн рублей для иностранных СМИ-иноагентов.
Политика
Лукашенко назвал россиян братьями
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия для Белоруссии является стратегическим партнером в экономической, политической и военной сферах, в РФ живут "наши братья".
Общество
В Екатеринбурге откроют тюремный шоурум
Политика
Медведев предупредил о последствиях незаконных протестов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что гражданам необходимо выражать своё мнение в соответствии с законодательством, иначе можно «докатиться до опасных ситуаций».
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске
Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.
Политика
Сокуров назвал полпреда президента в СЗФО высокомерным
По словам знаменитого режиссера Александра Сокурова, разговор с полпредом президента в СЗФО Александром Гуцаном о строительстве мусорного полигона в Архангельской области получился совершенно бесполезным.
Общество
Le Monde сообщила о «базе шпионов ГРУ» в Альпах
По меньшей мере 15 «офицеров ГРУ» (ныне Главное управление Генштаба) с 2014 по 2018 год использовали Французские Альпы как опорную базу, считают западные спецслужбы, пишет Le Monde со ссылкой на источники.
Армия и оружие
Атомная подлодка «Казань» провела испытательные стрельбы в Белом море
Новейшая атомная подводная лодка "Казань" модернизированного проекта "Ясень-М" успешно провела испытательные торпедные стрельбы в Белом море, сообщил в четверг начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга.
Общество
Последнее слово Егора Жукова: «Государство расчеловечивает нас в глазах друг друга»
На сайте радиостанции «Эхо Москвы» опубликовано последнее слово в суде студента Высшей школы экономики Егора Жукова, для которого вчера, 4 декабря, прокуратура запросила четыре года лишения свободы за публичные призывы к экстремизму в интернете.
Гаджеты
Huawei полностью заменила американские компоненты в смартфонах
До введения американских санкций компания использовала компоненты Qorvo, Skywork и Broadcom, теперь же их заменили на китайские Hisense и японские Murata.
Общество
ГИБДД планирует отказаться от баллов на практическом экзамене на права
3 декабря в ГИБДД заявили, что в 2020 году планируют исключить "площадку" из экзамена на права для категорий B, C и D. Эксперт Сергей Лобарев прокомментировал НСН инициативу.
Авто
Lada «Нива» получила супертюнинг без крыши и дверей
В салоне «Кабрио-Ниву» оснастили дополнительной шумоизоляцией, автономной радиостанцией, боксом-подлокотником, отдельной нишей для багажа и «скамейками», заменившими собой задний диван.
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров показал подарки 8-летней дочери
Дочь известного исполнителя Филиппа Киркорова Алла-Виктория 26 ноября отметила день рождения.
Политика
В Раде подрались депутаты из партии Зеленского
Футбол
«Ливерпуль» огласил заявку на клубный чемпионат мира
"Ливерпуль" объявил состав на клубный чемпионат мира в Катаре.
Кино
Генри Кавилл показал сцену сражения из сериала «Ведьмак»
Новый фрагмент показывает драку на пиру в Цинтре. Релиз первого сезона «Ведьмака» состоится 20 декабря 2019 года.
Общество
Совет судей решил не наказывать СМИ за давление на суды через новости
Ранее газета «Ведомости» писала, что Совет судей разрабатывает проект защиты от «тенденциозных публикаций» и предлагает ввести ответственность для СМИ и журналистов за давление на суд.