Московский ЦСКА попросил "Краснодар" не предоставлять фанатам армейского клуба бесплатные билеты на матч команд в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил коммерческий директор краснодарского футбольного клуба Арам Фундукян.

Спорт день за днем

Общество Производители порошков ответили на обвинения ФАС В Ассоциации производителей товаров бытовой химии отреагировали на проверку Федеральной антимонопольной службы, которая выявила нарушения в товарах одних и тех же марок как в России, так и в Западной Европе.

Политика Россия выслала болгарского дипломата Россия объявила сотрудника болгарского посольства в Москве персоной нон грата, он должен покинуть страну в течение суток, сообщает «Болгарское национальное радио».

Общество Медведев назвал состояние первичного звена здравоохранения удручающим Общее состояние первичного звена здравоохранения в ряде регионов России удручающее, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе общения с тележурналистами в прямом эфире.

Происшествия Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.

Политика Лукашенко отверг возможность присоединения Белоруссии к России В октябре Лукашенко заявил, что, когда отношения России и Белоруссии переживали не лучшие времена, союз двух стран спасло региональное сотрудничество.

Шоу-бизнес Певцов в образе Сталина попросил Познера покинуть Россию Актер Дмитрий Певцов вновь раскритиковал телеведущего Владимира Познера за искажение статистики о гомосексуализме, поддержку абортов, и предложил уехать из России.

Политика Бут рассказал о сети педофилов, куда могли попасть российские дети Российские дети, усыновленные гражданами США и потом пропавшие без вести, могли попасть в сексуальное рабство к педофилам, заявил РИА Новости находящийся в американской тюрьме Виктор Бут.

Футбол Фанату «Спартака» запретили посещение матчей на полтора года Руководитель проекта "Стадион — наш общий дом" и болельщик московского "Спартака" Олег Семенов заявил, что фанат столичного клуба Валерий Бевз оштрафован за нецензурные кричалки во время матча 18-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита", передает "Чемпионат.com".

Общество Le Monde сообщила о «базе шпионов ГРУ» в Альпах По меньшей мере 15 «офицеров ГРУ» (ныне Главное управление Генштаба) с 2014 по 2018 год использовали Французские Альпы как опорную базу, считают западные спецслужбы, пишет Le Monde со ссылкой на источники.

Шоу-бизнес Виктория Лопырева вышла замуж за Игоря Булатова Лопырева и Булатов скрывать факт своей свадьбы не стали, и Вика сама рассказала о бракосочетании в интервью на YouTube-шоу «Ходят слухи».

Политика Медведев прокомментировал политику Зеленского в отношении России Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что главное — чтобы президенту Украины Владимиру Зеленскому хватило мужества противостоять «оголтелому национализму».

Общество Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.

Здоровье На Сахалине проверят больницу после обнаружения просроченных лекарств "В ходе совместной со специалистами Роспотребнодзора проверки были выявлены факты ненадлежащего хранения и возможного оказания в Сахалинской областной больнице медицинской помощи пациентам лекарственными препаратами с истекшими сроками годности", - говорится в сообщении.

Экономика Contact и Western Union приостановили переводы в Таджикистан Во вторник издание РБК сообщило, что переводы в Таджикистан приостановили Western Union, Contact и "Близко", тогда как Unistream, MoneyGram и "Золотая корона" продолжают проводить операции.

Политика СБУ отпустила задержанного члена партии «Единая Россия» Задержанный в Херсонской области член севастопольского отделения партии "Единая Россия" Игорь Кучерявый вышел на свободу, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.

Кино Виктор Сухоруков объяснил, почему фильм «Брат 3» не выйдет никогда Знаменитый актер Виктор Сухоруков, полюбившийся зрителю после выхода фильмов «Брат» и «Брат 2», рассказал изданию «Радио Sputnik», почему никогда не выйдет фильм «Брат 3». Актер не исключает, что может появиться лента с таким названием, но это будет новое кино.

Политика Киев допустил предоставление Донбассу дополнительных полномочий Украина готова имплементировать "формулу Штайнмайера" в законе об особом статусе Донбасса после Нового года, сообщил Ермак.

Экономика Госдума повышает МРОТ на 850 рублей Второе чтение в Госдуме прошел правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.