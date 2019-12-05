РПЛ
РИА НовостиЦСКА попросил «Краснодар» не давать фанатам клуба бесплатные билеты
Московский ЦСКА попросил "Краснодар" не предоставлять фанатам армейского клуба бесплатные билеты на матч команд в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил коммерческий директор краснодарского футбольного клуба Арам Фундукян.
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Общество
Производители порошков ответили на обвинения ФАС
В Ассоциации производителей товаров бытовой химии отреагировали на проверку Федеральной антимонопольной службы, которая выявила нарушения в товарах одних и тех же марок как в России, так и в Западной Европе.
Политика
Россия выслала болгарского дипломата
Россия объявила сотрудника болгарского посольства в Москве персоной нон грата, он должен покинуть страну в течение суток, сообщает «Болгарское национальное радио».
Общество
Медведев назвал состояние первичного звена здравоохранения удручающим
Общее состояние первичного звена здравоохранения в ряде регионов России удручающее, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе общения с тележурналистами в прямом эфире.
Происшествия
Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге
Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.
Политика
Премьер Болгарии отреагировал на слова Путина о «Турецком потоке»
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов ответил на слова президента России Владимира Путина о том, что София сознательно затягивает реализацию проекта "Турецкий поток".
Политика
Лукашенко отверг возможность присоединения Белоруссии к России
В октябре Лукашенко заявил, что, когда отношения России и Белоруссии переживали не лучшие времена, союз двух стран спасло региональное сотрудничество.
Общество
В Италии представили календарь Pirelli на 2020 год
В Вероне представили 47-й выпуск календаря Pirelli. В этом году его тема - "В поисках Джульетты".
Шоу-бизнес
Певцов в образе Сталина попросил Познера покинуть Россию
Актер Дмитрий Певцов вновь раскритиковал телеведущего Владимира Познера за искажение статистики о гомосексуализме, поддержку абортов, и предложил уехать из России.
Политика
Бут рассказал о сети педофилов, куда могли попасть российские дети
Российские дети, усыновленные гражданами США и потом пропавшие без вести, могли попасть в сексуальное рабство к педофилам, заявил РИА Новости находящийся в американской тюрьме Виктор Бут.
Футбол
Фанату «Спартака» запретили посещение матчей на полтора года
Руководитель проекта "Стадион — наш общий дом" и болельщик московского "Спартака" Олег Семенов заявил, что фанат столичного клуба Валерий Бевз оштрафован за нецензурные кричалки во время матча 18-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита", передает "Чемпионат.com".
Общество
Le Monde сообщила о «базе шпионов ГРУ» в Альпах
По меньшей мере 15 «офицеров ГРУ» (ныне Главное управление Генштаба) с 2014 по 2018 год использовали Французские Альпы как опорную базу, считают западные спецслужбы, пишет Le Monde со ссылкой на источники.
Происшествия
Жилой дом обрушился после взрыва газа в Польше
В жилом трехэтажном доме Польши произошел взрыв газа, который вызвал обрушение конструкций.
Происшествия
Неизвестные сообщили о «минировании» 22 станций петербургского метро
Правоохранительные органы Санкт-Петербурга получили сообщение о "минировании" 22 станций метро, а также ряда медицинских и учебных заведений города.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева вышла замуж за Игоря Булатова
Лопырева и Булатов скрывать факт своей свадьбы не стали, и Вика сама рассказала о бракосочетании в интервью на YouTube-шоу «Ходят слухи».
Политика
Медведев прокомментировал политику Зеленского в отношении России
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что главное — чтобы президенту Украины Владимиру Зеленскому хватило мужества противостоять «оголтелому национализму».
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.
Религия
Киселев призывает РПЦ разрешить верующим ЭКО и суррогатное материнство
Ранее Киселев заявлял, что РПЦ могла бы изменить свою позицию по суррогатному материнству.
Здоровье
На Сахалине проверят больницу после обнаружения просроченных лекарств
"В ходе совместной со специалистами Роспотребнодзора проверки были выявлены факты ненадлежащего хранения и возможного оказания в Сахалинской областной больнице медицинской помощи пациентам лекарственными препаратами с истекшими сроками годности", - говорится в сообщении.
Экономика
Contact и Western Union приостановили переводы в Таджикистан
Во вторник издание РБК сообщило, что переводы в Таджикистан приостановили Western Union, Contact и "Близко", тогда как Unistream, MoneyGram и "Золотая корона" продолжают проводить операции.
Экономика
«Роснано» получит 20 миллиардов рублей на развитие цифровой экономики
Отмечается, что на создание фонда будет выделено 20 миллиардов рублей.
Политика
СБУ отпустила задержанного члена партии «Единая Россия»
Задержанный в Херсонской области член севастопольского отделения партии "Единая Россия" Игорь Кучерявый вышел на свободу, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.
Кино
Виктор Сухоруков объяснил, почему фильм «Брат 3» не выйдет никогда
Знаменитый актер Виктор Сухоруков, полюбившийся зрителю после выхода фильмов «Брат» и «Брат 2», рассказал изданию «Радио Sputnik», почему никогда не выйдет фильм «Брат 3». Актер не исключает, что может появиться лента с таким названием, но это будет новое кино.
Политика
Киев допустил предоставление Донбассу дополнительных полномочий
Украина готова имплементировать "формулу Штайнмайера" в законе об особом статусе Донбасса после Нового года, сообщил Ермак.
Экономика
Госдума повышает МРОТ на 850 рублей
Второе чтение в Госдуме прошел правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
Политика
Главу «Нафтогаза» допросили в США по делу Джулиани
Главу "Нафтогаза Украины" Андрея Коболева допросили прокуроры в Нью-Йорке по делу в отношении двух предполагаемых помощников адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.
Происшествия
В ДТП с маршруткой в Калуге пострадали 26 человек
В результате столкновения маршрутного такси с мачтой освещения в Калуге пострадали 26 человек.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Фигурное катание
Евгения Медведева жестко ответила на вопрос фаната в Instagram
Российская фигуристка Евгения Медведева неожиданно жестко ответила на вопрос фаната в ленте социальной сети Instagram.
Гаджеты
Роскачество составило рейтинг наушников
Роскачество протестировало модели наушников 2018 и 2019 годов.