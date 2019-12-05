РПЛ

РИА НовостиРИА НовостиЦСКА попросил «Краснодар» не давать фанатам клуба бесплатные билеты

Московский ЦСКА попросил "Краснодар" не предоставлять фанатам армейского клуба бесплатные билеты на матч команд в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил коммерческий директор краснодарского футбольного клуба Арам Фундукян.
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В «Краснодаре» объяснили, почему болельщики ЦСКА не получили бесплатные билеты

Спорт-Экспресс04:45

ЦСКА попросил «Краснодар» не предоставлять клубу бесплатные билеты на гостевой матч РПЛ

ТАСС Спорт04:56

Директор «Краснодара»: «Получили письмо от ЦСКА не предоставлять им билеты бесплатно»

Sports.ru04:55

ЦСКА попросил «Краснодар» не давать фанатам клуба бесплатные билеты

РИА Новости05:19

Фанаты ЦСКА будут заряжать про Дзюбу на матче с «Краснодаром»?

Спорт день за днем06:05

Фанаты ЦСКА «планируют» на стадионе в Краснодаре ругаться матом

Prognozist05:08

ФК «Краснодар» объяснил, почему болельщики ЦСКА не получат бесплатные билеты

Кубань 2405:05
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Общество

Производители порошков ответили на обвинения ФАС

В Ассоциации производителей товаров бытовой химии отреагировали на проверку Федеральной антимонопольной службы, которая выявила нарушения в товарах одних и тех же марок как в России, так и в Западной Европе.
Газета.Ru вчера в 17:27
Политика

Россия выслала болгарского дипломата

Россия объявила сотрудника болгарского посольства в Москве персоной нон грата, он должен покинуть страну в течение суток, сообщает «Болгарское национальное радио».
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Медведев назвал состояние первичного звена здравоохранения удручающим

Общее состояние первичного звена здравоохранения в ряде регионов России удручающее, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе общения с тележурналистами в прямом эфире.
РИА Новости 05:25
Происшествия

Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге

Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.
Вести.Ru 03:53
Политика

Премьер Болгарии отреагировал на слова Путина о «Турецком потоке»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов ответил на слова президента России Владимира Путина о том, что София сознательно затягивает реализацию проекта "Турецкий поток".
Известия вчера в 19:02
Политика

Лукашенко отверг возможность присоединения Белоруссии к России

В октябре Лукашенко заявил, что, когда отношения России и Белоруссии переживали не лучшие времена, союз двух стран спасло региональное сотрудничество.
RT на русском 03:40
Общество

В Италии представили календарь Pirelli на 2020 год

В Вероне представили 47-й выпуск календаря Pirelli. В этом году его тема - "В поисках Джульетты".
РИА Новости вчера в 05:19
Шоу-бизнес

Певцов в образе Сталина попросил Познера покинуть Россию

Актер Дмитрий Певцов вновь раскритиковал телеведущего Владимира Познера за искажение статистики о гомосексуализме, поддержку абортов, и предложил уехать из России.
Культуромания вчера в 08:21
Политика

Бут рассказал о сети педофилов, куда могли попасть российские дети

Российские дети, усыновленные гражданами США и потом пропавшие без вести, могли попасть в сексуальное рабство к педофилам, заявил РИА Новости находящийся в американской тюрьме Виктор Бут.
РИА Новости 02:20
Футбол

Фанату «Спартака» запретили посещение матчей на полтора года

Руководитель проекта "Стадион — наш общий дом" и болельщик московского "Спартака" Олег Семенов заявил, что фанат столичного клуба Валерий Бевз оштрафован за нецензурные кричалки во время матча 18-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита", передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 08:45
Общество

Le Monde сообщила о «базе шпионов ГРУ» в Альпах

По меньшей мере 15 «офицеров ГРУ» (ныне Главное управление Генштаба) с 2014 по 2018 год использовали Французские Альпы как опорную базу, считают западные спецслужбы, пишет Le Monde со ссылкой на источники.
РБК 03:40
Происшествия

Жилой дом обрушился после взрыва газа в Польше

В жилом трехэтажном доме Польши произошел взрыв газа, который вызвал обрушение конструкций.
Газета.Ru вчера в 18:31
Происшествия

Неизвестные сообщили о «минировании» 22 станций петербургского метро

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга получили сообщение о "минировании" 22 станций метро, а также ряда медицинских и учебных заведений города.
Вести.Ru 06:12
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева вышла замуж за Игоря Булатова

Лопырева и Булатов скрывать факт своей свадьбы не стали, и Вика сама рассказала о бракосочетании в интервью на YouTube-шоу «Ходят слухи».
Bimru.ru вчера в 05:43
Политика

Медведев прокомментировал политику Зеленского в отношении России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что главное — чтобы президенту Украины Владимиру Зеленскому хватило мужества противостоять «оголтелому национализму».
RT на русском 05:10
Общество

Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце

Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.
News.ru вчера в 02:26
Религия

Киселев призывает РПЦ разрешить верующим ЭКО и суррогатное материнство

Ранее Киселев заявлял, что РПЦ могла бы изменить свою позицию по суррогатному материнству.
ФАН вчера в 16:14
Здоровье

На Сахалине проверят больницу после обнаружения просроченных лекарств

"В ходе совместной со специалистами Роспотребнодзора проверки были выявлены факты ненадлежащего хранения и возможного оказания в Сахалинской областной больнице медицинской помощи пациентам лекарственными препаратами с истекшими сроками годности", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:08
Экономика

Contact и Western Union приостановили переводы в Таджикистан

Во вторник издание РБК сообщило, что переводы в Таджикистан приостановили Western Union, Contact и "Близко", тогда как Unistream, MoneyGram и "Золотая корона" продолжают проводить операции.
ТАСС 03 декабря в 01:43
Экономика

«Роснано» получит 20 миллиардов рублей на развитие цифровой экономики

Отмечается, что на создание фонда будет выделено 20 миллиардов рублей.
Lenta.ru вчера в 20:13
Политика

СБУ отпустила задержанного члена партии «Единая Россия»

Задержанный в Херсонской области член севастопольского отделения партии "Единая Россия" Игорь Кучерявый вышел на свободу, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.
РИА Новости 03:17
Кино

Виктор Сухоруков объяснил, почему фильм «Брат 3» не выйдет никогда

Знаменитый актер Виктор Сухоруков, полюбившийся зрителю после выхода фильмов «Брат» и «Брат 2», рассказал изданию «Радио Sputnik», почему никогда не выйдет фильм «Брат 3». Актер не исключает, что может появиться лента с таким названием, но это будет новое кино.
Петербургский дневник 03 декабря в 11:17
Политика

Киев допустил предоставление Донбассу дополнительных полномочий

Украина готова имплементировать "формулу Штайнмайера" в законе об особом статусе Донбасса после Нового года, сообщил Ермак.
ТАСС 05:36
Экономика

Госдума повышает МРОТ на 850 рублей

Второе чтение в Госдуме прошел правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
Российская газета 05:53
Политика

Главу «Нафтогаза» допросили в США по делу Джулиани

Главу "Нафтогаза Украины" Андрея Коболева допросили прокуроры в Нью-Йорке по делу в отношении двух предполагаемых помощников адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.
Экономика сегодня вчера в 20:00
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В ДТП с маршруткой в Калуге пострадали 26 человек

В результате столкновения маршрутного такси с мачтой освещения в Калуге пострадали 26 человек.
Газета.Ru 05:50
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 08:30
Происшествия

Россиянка убила «отнимавшую много сил» 11-месячную дочь

Lenta.ru 01:36
Фигурное катание

Евгения Медведева жестко ответила на вопрос фаната в Instagram

Российская фигуристка Евгения Медведева неожиданно жестко ответила на вопрос фаната в ленте социальной сети Instagram.
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Роскачество составило рейтинг наушников

Роскачество протестировало модели наушников 2018 и 2019 годов.
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