РПЛ

РИА НовостиРИА НовостиЦСКА попросил «Краснодар» не давать фанатам клуба бесплатные билеты

Московский ЦСКА попросил "Краснодар" не предоставлять фанатам армейского клуба бесплатные билеты на матч команд в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил коммерческий директор краснодарского футбольного клуба Арам Фундукян.
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В «Краснодаре» объяснили, почему болельщики ЦСКА не получили бесплатные билеты

Спорт-Экспресс04:45

В ЦСКА объяснили ситуацию с билетами в гостевой сектор на матч с «Краснодаром»

Чемпионат07:17

В ЦСКА объяснили отказ от бесплатных билетов для болельщиков на матч с «Краснодаром»

Sport24.ru07:41

Директор «Краснодара»: «Получили письмо от ЦСКА не предоставлять им билеты бесплатно»

Sports.ru04:55

ЦСКА попросил «Краснодар» не предоставлять клубу бесплатные билеты на гостевой матч РПЛ

ТАСС Спорт04:56

В ЦСКА объяснили отказ от бесплатных билетов «Краснодара»

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Фанаты ЦСКА будут заряжать про Дзюбу на матче с «Краснодаром»?

Спорт день за днем06:05
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 10:56, Ашберн
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В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»

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Запланированные на 5 декабря переговоры по заключению нового контракта по транзиту газа между Россией и Украиной не состоятся.
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Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста

Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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В России впервые показали раскрытый ядерный чемоданчик

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В Сети появился первый трейлер фильма «Мулан»

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Политика

Зеленский попал на обложку Time

Журнал Time вынес на обложку номера фотографию президента Украины Владимира Зеленского. Обложка была опубликована в Twitter издания.
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«Газпром» может стать спонсором «Торо Россо» или «Рено» в «Формуле-1»

News.ru 07:55
Политика

Президент Польши отказался считать Россию врагом

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает Россию сложным соседом, но подчеркнул, что речь не идет о враждебности.
РБК вчера в 14:45
Гаджеты

Nokia выпустила свой «умный» первый телевизор по цене смартфона

Частота обновления экрана устройства составляет 60 Гц, соотношение сторон стандартное — 16:9. Телевизор также имеет акустическую систему, за разработку которой отвечала известная компания JBL, состоящую из двух динамиков мощностью 24 Вт.
Ferra 10:32
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 08:30
Общество

США объявили о награде до 5 млн долларов за гражданина РФ

Государственный департамент США объявил о вознаграждении суммой до 5 млн долларов за информацию, которая поможет американским правоохранительным органам задержать гражданина РФ Максима Якубца.
REGNUM 10:27
Политика

В Совфеде прокомментировали заявление Киева о плане Б по Донбассу

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление помощника украинского лидера Владимира Зеленского Андрея Ермака о том, что план Б на случай отсутствия прогресса на нормандском саммите заключается в том, чтобы изолировать Донбасс стеной.
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Политика

Путин пригласил ветерана ВОВ из Ейска на Парад Победы в Москву

РЕН ТВ 08:05
Авто

Рестайлинговым Lada 4x4 потребовалась доработка

Руководитель пресс-центра АвтоВАЗа Сергей Ильинский официально заявил, что "серийное производство Lada 4x4 еще не стартовало".
Российская газета вчера в 02:36
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«Художественный» покажет криминальную драму Эдварда Нортона «Сиротский Бруклин»

Волга Ньюс 03 декабря в 10:35
Транспорт

Через Омск пройдет скоростная магистраль

Планируется, что до 2035 года будет построена хордовая магистраль, которая соединит Санкт-Петербург и Хабаровск, причем ее участок пройдет и через Омск.
ВОмске 08:10
Происшествия

Момент ДТП во время тест-драйва Audi в Петербурге попал на видео

Регистратор одного из автомобилей, попавших в массовое ДТП в Петербурге, запечатлел момент аварии.
РИА Новости 05:46
Происшествия

В Москве таксист изнасиловал уснувшую пассажирку

В Москве таксист изнасиловал девушку, которая возвращалась с подругой домой из ночного клуба в центре города и уснула в машине.
Lenta.ru 07:43
Гаджеты

На смартфонах с Android 9 и 10 появилась очень полезная функция

В операционных системах Android 9 и 10 появилась новая полезная функция, которая блокирует приложения, отвлекающие внимание пользователей.
Актуальные Новости 10:43
Общество

Госдеп США разрешил S7 перебазировать «Морской старт» в Россию

Госдепартамент США выдал компании S7 разрешение на перебазирование в Россию плавучего космодрома «Морской старт» (Sea Launch), сообщили «РИА Новости» в компании.
Коммерсантъ 07:38
Здоровье

Медведев призвал учитывать интересы пациентов при увольнении врачей

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что руководству лечебных учреждений в вопросе увольнения врачей в первую очередь следует учитывать интересы пациентов.
News.ru 05:25
Общество

Россиян предупредили о возможном повышении стоимости полиса ОСАГО

Стоимость полиса ОСАГО могут увеличить почти на треть, заявили газете "Известия" в Российском союзе страховщиков (РСА).
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Музыкант поцеловал Решетову в щеку, а когда модель обняла его и хотела поцеловать в губы, то рэпер ловко увернулся и увел возлюбленную в сторону.
Телепрограмма вчера в 06:16
Шоу-бизнес

40-летняя Ирина Слуцкая в третий раз стала мамой

Ирина Слуцкая родила третьего малыша. Пол ребенка пока неизвестен, но по некоторым данным, на которые ссылается сайт КП, это мальчик.
Телепрограмма 03 декабря в 21:19
Политика

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Власти Украины планируют запретить своим гражданам страны ездить в Россию по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении, заявил директор департамента консульской службы украинского МИД Сергей Погорельцев.
Газета.Ru 10:36
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Второе чтение в Госдуме прошел правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
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МИД Украины вызвал посла Казахстана из-за заявления о Крыме

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Казахстана Самата Ордабаева из-за высказывания президента республики Касима-Жомарта Токаева о непризнании воссоединения Крыма с Россией аннексией.
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Общество

56 голодных белых медведей окружили село на Чукотке

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