РПЛ

РИА НовостиРИА НовостиЦСКА попросил «Краснодар» не давать фанатам клуба бесплатные билеты

Московский ЦСКА попросил "Краснодар" не предоставлять фанатам армейского клуба бесплатные билеты на матч команд в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил коммерческий директор краснодарского футбольного клуба Арам Фундукян.
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В «Краснодаре» объяснили, почему болельщики ЦСКА не получили бесплатные билеты

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В ЦСКА объяснили ситуацию с билетами в гостевой сектор на матч с «Краснодаром»

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В ЦСКА объяснили отказ от бесплатных билетов «Краснодара»

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Фанаты ЦСКА будут заряжать про Дзюбу на матче с «Краснодаром»?

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Число погибших от взрыва газа в Польше выросло до пяти человек

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