РПЛ
РИА НовостиЦСКА попросил «Краснодар» не давать фанатам клуба бесплатные билеты
Московский ЦСКА попросил "Краснодар" не предоставлять фанатам армейского клуба бесплатные билеты на матч команд в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил коммерческий директор краснодарского футбольного клуба Арам Фундукян.
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Происшествия
Раскрыты детали расследования убийства Михаила Круга
Следствие осложнялось еще и тем, что местные жители, уважавшие Круга, считали честью поучаствовать в расследовании и давали ложные показания.
Здоровье
На Алтае стали чаще выявлять рак на ранних стадиях
С другой, местные врачи научились чаще выявлять это заболевание на ранних стадиях, когда оно лучше поддается лечению.В прошлом году доля пациентов, у которых обнаружили рак на ранней стадии, составила чуть более 58% от общего числа впервые установленных диагнозов.
Политика
Медведев ответил на вопрос Ивлеевой о закрытии YouTube в России
Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева спросила у премьер-министра России Дмитрия Медведева, как повлияет введение закона о защите Рунета на жизнь тех, чей доход напрямую связан со Всемирной сетью, и планируется ли в связи с этим законом закрытие YouTube.
Кино
Совет кинокритиков США признал «Ирландца» лучшим фильмом года
Драма Мартина Скорсезе «Ирландец» с Робертом Де Ниро и Аль Пачино получила награду за лучший фильм этого года от Национального совета кинокритиков США.
Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Политика
Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону
Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Спорт
Бах: МОК обязан следовать решению WADA по России
Международный олимпийский комитет (МОК) будет обязан следовать решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России, так как это прописано в стандарте по соответствию, подписанном организацией, заявил глава МОК Томас Бах.
Политика
Лукашенко: Минск и Москва пока не решили ряд вопросов по газу и нефти
Минск и Москва пока не договорились по ряду принципиальных вопросов, в частности, по газу и нефти, включая компенсацию белорусской стороне издержек из-за ЧП с "грязной" нефтью в трубопроводе "Дружба", заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Политика
Порошенко, Тимошенко и Вакарчук позвали украинцев выйти на Майдан
Футбол
FARE осудила газету Corriere dello Sport в разжигании расизма
На первой полосе номера Corriere dello Sport, который вышел в четверг, изображены темнокожие игроки "Интера" и "Ромы" Ромелу Лукаку и Крис Смоллинг соответственно и помещен заголовок Black Friday (чёрная пятница).
Кино
Генри Кавилл показал сцену сражения из сериала «Ведьмак»
Здоровье
Причины повышенного давления по утрам назвали медики
Повышенное давление по утрам может говорить о высоком уровне холестерина, диабете, а также заболевании щитовидной железы и почек.
Кино
Вышел первый трейлер сказки «Последний богатырь: Корень зла»
«Последний богатырь» вышел в 2017 году и на тот момент стал одним из самых кассовых российских фильмов в истории, заработав более 1,7 миллиарда рублей.
Политика
Китайское СМИ назвало россиян «воинственным народом» и «волосатиками»
Китайское средство массовой информации Sohu опубликовало текст, гласящий, что жители Поднебесной нередко называют россиян «воинственным народом» или «волосатики».
Общество
ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права
Количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав значительно увеличится, сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырёва вышла замуж за Игоря Булатова
Виктория Лопырёва и Игорь Булатов официально связали себя узами брака Пара расписалась в ЗАГСе.
Спорт
Раскрыты обстоятельства падения российской гимнастки с большой высоты
Тренер сорвавшейся с восьмиметровой высоты российской гимнастки Евгении Асоновой Елена Кустова раскрыла обстоятельства произошедшего.
Происшествия
Число погибших от взрыва газа в Польше выросло до пяти человек
Пять человек погибли в результате взрыва газа в жилом доме Шчырке Силезского воеводства Польши, сообщил журналистам воевода силезский Ярослав Вечерек.
Фигурное катание
Российские фигуристки узнали порядок выхода на лед в финале Гран-при
Стал известен порядок выступления женщин в короткой программе в рамках финала Гран-при по фигурному катанию, передает корреспондент "Газеты.Ru" Эльвира Ондар.
Армия и оружие
Два полковника СБУ погибли при попытке захвата позиций ДНР
3 декабря президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины двум полковникам СБУ Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову, которые погибли в зоне проведения операции объединенных сил (ООС).
Происшествия
В Перми почтили память жертв трагедии в клубе «Хромая лошадь»
В Перми почтили память жертв пожара в клубе "Хромая лошадь", который произошел 10 лет назад.
Наука
Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике
Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
Политика
Донбасс может получить дополнительные полномочия
Помощник президента Украины Андрей Ермак прокомментировал возможность расширения полномочий неподконтрольных Киеву регионов Донбасса.
Спорт
Главой спортивного общества «Динамо» стал Анатолий Гулевский
Анатолий Гулевский избран на пост председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо».
Футбол
Уткин объяснил, почему Дзюба – это бренд, а не человек
Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал задержание фанатов «Спартака», оскорблявших форварда «Зенита» Артема Дзюбу.
Политика
Украина сообщила о срыве переговоров с Россией по транзиту газа
Запланированные консультации о новом контракта по транзиту газа между Россией и Украиной не состоятся.
Политика
Строительство «Северного потока-2» ускорилось
Оператор строительства газопровода «Северный поток-2» — компания Nord Stream 2 — ускорил работы по укладке труб.
Общество
Дума распространила налоговый режим для самозанятых еще на 19 регионов
Госдума приняла закон, распространяющий налоговый режим для самозанятых еще на 19 регионов страны.