Московский ЦСКА на своем поле проиграл испанскому «Эспаньолу» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы. В первом тайме зрители, собравшиеся на «ВЭБ Арене», не увидели забитых мячей.

ЦСКА потерпел домашнее поражение от «Эспаньола» в Лиге Европы

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