Футбол

News.ruNews.ruБолгарский «Лудогорец» разгромил ЦСКА в Лиге Европы

Лудогорец — ЦСКА
5 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Лудогорец Арена»
11′
Игорь Дивеев
Вандерсон Кристалдо
48′
Джоди Лукоки
50′
Клаудиу Кешерю
52′
54′
Такума Нисимура
Ильзат Ахметов
61′
Вадим Карпов
67′
Яка Бийол
Федор Чалов
Клаудиу Кешерю
68′
71′
Константин Кучаев
Лукас Сантос
72′
Игорь Акинфеев
Клаудиу Кешерю
73′
Марселиньо да Коста
Яцек Гуральски
74′
Джоди Лукоки
Жорже Интима
84′
Сисиньо
85′
Клаудиу Кешерю
Дан Битон
86′
Московский ЦСКА уступил болгарскому «Лудогорцу» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы по футболу со счётом 5:1. На 11-й минуте защитник «красно-синих» Игорь Дивеев с передачи Николы Влашича точным ударом головой пробил в левый угол Ренана дос Сантоса.
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