Футбол

Vprognoze.ruVprognoze.ruЦСКА потерпел разгромное поражение от «Лудогорца» в Лиге Европы

Лудогорец — ЦСКА
5 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, 19 сентября
Стадион «Лудогорец Арена»
11′
Игорь Дивеев
Вандерсон Кристалдо
48′
Джоди Лукоки
50′
Клаудиу Кешерю
52′
54′
Такума Нисимура
Ильзат Ахметов
61′
Вадим Карпов
67′
Яка Бийол
Федор Чалов
Клаудиу Кешерю
68′
71′
Константин Кучаев
Лукас Сантос
72′
Игорь Акинфеев
Клаудиу Кешерю
73′
Марселиньо да Коста
Яцек Гуральски
74′
Джоди Лукоки
Жорже Интима
84′
Сисиньо
85′
Клаудиу Кешерю
Дан Битон
86′
ЦСКА потерпел поражение от «Лудогорца» в матче Лиги Европы. Поединок первого тура групповой стадии турнира состоялся в Разграде и завершился победой хозяев поля со счетом 5:1.ЦСКА открыл счет на 11-й минуте благодаря голу Игоря Дивеева. На перерыв команды ушли с минимальным преимуществом «армейцев».
Читать в источнике
Комментировать50

Подробнее о событии

Экс-ведущая «Армейского магазина» Дана Борисова вручит подарки болельщикам ЦСКА

Чемпионатвчера в 11:33

«Лудогорец» разгромил ЦСКА в матче группового этапа Лиги Европы

Известия19 сентября в 17:28

Пятерочка удручает: ЦСКА провалился в Болгарии. Здесь все голы

Матч ТВ19 сентября в 14:47

Холодный душ в Разграде. ЦСКА стартовал в футбольной ЛЕ с разгрома от «Лудогорца»

ТАСС19 сентября в 21:02

ЦСКА разгромно уступил «Лудогорцу», «Эспаньол» поделил очки с «Ференцварошем»

Советский спорт19 сентября в 16:51

«Историческая победа «Лудогорца». Болгарские СМИ — о разгроме ЦСКА

Спорт-Экспрессвчера в 01:30

Как ЦСКА и «Краснодар» начнут в Лиге Европы?

Все про Спорт ру18 сентября в 14:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 08:22, Вашингтон
Происшествия

Два офицера Росгвардии покончили с собой

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ТАСС, что по факту двух суицидов проводится проверка.
Lenta.ru 05:07
Армия и оружие

Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео

В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
Lenta.ru 02:28
Общество

Росгидромет озвучил прогноз на зиму

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22
Спорт

«Цифровой забег»: в Уфе стартовал финальный этап перехода на «цифру»

Башинформ 06:36
Политика

Глава МИД Украины сообщил о подготовке нового обмена заключенными с РФ

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Москва и Киев активно работают над очередным обменом заключенными.
Газета.Ru 05:14
Финансы

Российские банки на треть сократили запасы валюты

Российские банки были вынуждены сокращать свои валютные запасы из-за поведения нерезидентов, считает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.
РБК 03:00
Происшествия

В Азовском море обнаружили пропавший катер

Катер, который пропал в Азовском море, обнаружен, находившиеся на борту люди не пострадали, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Росморречфлота.
ТАСС 01:27
Кино

Сталлоне и Шварценеггер в «День Рэмбо» померились ножами

«Рэмбо: Последняя кровь» получил крайне жестокий рекламный ролик Тот самый нож, которым умело орудует Рэмбо в фильме, Сильвестр Сталлоне в «День Рэмбо» выставил на аукцион.
Игромания.ру 19 сентября в 08:18
Религия

Священник написал объяснительную из-за письма о «московском деле»

Журналист Мария Свешникова опубликовала копию объяснительной одного из священников, поддержавших открытое письмо в защиту фигурантов «московского дела», — клирика самарского храма Казанской иконы Божьей Матери протоиерея Дионисия Кузнецова.
Дождь 06:50
Наука

OpenAI обучает ИИ командной работе в игре в прятки

Для обучения ИИ игре в прятки учёные использовали подход, называющийся «ненаправленное исследование» (Undirected exploration), который заключается в том, что агенты имеют полную свободу действий для развития своего понимания игрового мира и разработки выигрышных стратегий.
3DNews 19 сентября в 13:33
Армия и оружие

Турция завершила подготовку к новой операции в Сирии

РИА Новости 07:59
Армия и оружие

В Иране заявили о планах проведения совместных учений с Россией и КНР

RT на русском 06:15
Политика

Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ

В следующей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет с 30 сентября по 4 октября, украинская делегация участвовать не будет, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.
Газета.Ru 07:22
Армия и оружие

Пентагон признал провал Patriot после атак на НПЗ Саудовской Аравии

Глава Объединенного комитета начальника штабов США Джозеф Данфорд заявил, что ни одна система ПВО и ПРО в мире, в том числе американская MIM-104 Patriot, не способна отразить атаку, подобную той, что произошла в Саудовской Аравии, когда дроны совершили нападение на нефтяные объекты Saudi Aramco.
Газета.Ru 07:44
Армия и оружие

Опубликовано видео успешного пуска ракеты комплекса «Искандер-М»

Накануне в Казахстане наши расчеты комплексов "Искандер-М" нанесли ракетный удар по лагерю условных террористов, который находился на расстоянии в сотни километров.
ТВ Центр вчера в 02:11
Футбол

«Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым

Футбольный клуб «Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым по обоюдному согласию сторон.
Коммерсантъ вчера в 13:35
Космос

Запуск японского грузового корабля отложили ради безопасности «Союза»

Запуск японского беспилотного грузового корабля HTV8 (Kounotori-8) на тяжелой ракете H-2B к Международной космической станции (МКС) перенесен на один день.
РБК 07:04
Футбол

Александр Кокорин может сыграть за «Зенит» осенью в товарищеском матче

17 сентября футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из колонии в Белгородской области по УДО.
Говорит Москва 06:53
Армия и оружие

Сирийские военные перехватили беспилотник с кассетными бомбами

Сирийская армия перехватила беспилотник, несущий кассетные бомбы, над районом Джебель-эш-Шейх на юго-западе Сирии, сообщило Сирийское агентство новостей.
РИА Новости 07:02
Политика

В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM вчера в 04:42
Общество

В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности

В одном из сел Стерлитамакского района двухлетнюю девочку отказались брать в детский сад по причине особенностей ее внешнего вида.
Российская газета вчера в 11:33
Происшествия

В Финляндии возбудили уголовное дело о ввезенных из России волкособах

Полиция Хельсинки передала в прокуратуру уголовное дело, связанное с нелегальным ввозом волков и скрещиванием их с собаками.
Известия 04:11
Политика

Хуситы объявили о прекращении атак против Саудовской Аравии

В США и Саудовской Аравии заявили, что при атаке использовалось иранское оружие, включая крылатые ракеты, и она исходила не с территории Йемена.
Ридус вчера в 15:39
Культура

В шоу «Голос. 60+» наставники завершили набор в свои команды

Телепрограмма 05:19
Происшествия

В Петербурге завели дело после наезда автомобиля на полицейского

Следователи возбудили уголовное дело после наезда автомобиля на полицейского в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 05:52
Кино

В кинотеатрах Великобритании вышел мультфильм «Маша и Медведь»

В пятницу, 20 сентября, в 89 кинотеатрах Великобритании вышел российский мультсериал "Маша и Медведь".
В городе R 03:50
Общество

Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе

Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
Экономика

Доходы Грузии в туристической отрасли сократились в августе на 10%

По итогам августа 2019 года доходы Грузии в сфере туризма составили $396,4 млн, что на 10,6% меньше, чем в августе 2018 года.
REGNUM 18 сентября в 00:22
Культура

Хидэо Кодзима приедет в Москву на «Игромир-2019»

Афиша Daily 19 сентября в 07:56
Общество

Лишь один самолёт «Соколов России» пролетит над Ижевском

Izhlife 05:58
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное