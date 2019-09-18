Футбол
Vprognoze.ruЦСКА потерпел разгромное поражение от «Лудогорца» в Лиге Европы
|11′
Игорь Дивеев
Вандерсон Кристалдо
|48′
Джоди Лукоки
|50′
Клаудиу Кешерю
|52′
|54′
Такума Нисимура
Ильзат Ахметов
|61′
Вадим Карпов
|67′
Яка Бийол
Федор Чалов
Клаудиу Кешерю
|68′
|71′
Константин Кучаев
Лукас Сантос
|72′
Игорь Акинфеев
Клаудиу Кешерю
|73′
Марселиньо да Коста
Яцек Гуральски
|74′
Джоди Лукоки
Жорже Интима
|84′
Сисиньо
|85′
Клаудиу Кешерю
Дан Битон
|86′
Лудогорец
Расстановка 4‑3‑3
33
Ренан
4
Сисиньо
21
Григоре
90
Форстер
3
Недялков
12
Абель
25
Баджи
44
Гуральски
17
Интима
8
Битон
88
Кристалдо
35
Акинфеев
78
Дивеев
23
Магнуссон
62
Карпов
2
Фернандес
98
Обляков
9
Чалов
25
Бистрович
11
Сантос
8
Влашич
7
Ахметов
ЦСКА
Расстановка 3‑5‑2
ЦСКА потерпел поражение от «Лудогорца» в матче Лиги Европы. Поединок первого тура групповой стадии турнира состоялся в Разграде и завершился победой хозяев поля со счетом 5:1.ЦСКА открыл счет на 11-й минуте благодаря голу Игоря Дивеева. На перерыв команды ушли с минимальным преимуществом «армейцев».
Читать в источнике
Оценить24
Подробнее о событии
Показать все источники
Экс-ведущая «Армейского магазина» Дана Борисова вручит подарки болельщикам ЦСКА
Чемпионатвчера в 11:33
Холодный душ в Разграде. ЦСКА стартовал в футбольной ЛЕ с разгрома от «Лудогорца»
ТАСС19 сентября в 21:02
ЦСКА разгромно уступил «Лудогорцу», «Эспаньол» поделил очки с «Ференцварошем»
Советский спорт19 сентября в 16:51
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 08:22, Вашингтон
Происшествия
Два офицера Росгвардии покончили с собой
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ТАСС, что по факту двух суицидов проводится проверка.
Lenta.ru 05:07
Армия и оружие
Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео
В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
Lenta.ru 02:28
Общество
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22
Политика
Глава МИД Украины сообщил о подготовке нового обмена заключенными с РФ
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Москва и Киев активно работают над очередным обменом заключенными.
Газета.Ru 05:14
Финансы
Российские банки на треть сократили запасы валюты
Российские банки были вынуждены сокращать свои валютные запасы из-за поведения нерезидентов, считает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.
РБК 03:00
Происшествия
В Азовском море обнаружили пропавший катер
Катер, который пропал в Азовском море, обнаружен, находившиеся на борту люди не пострадали, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Росморречфлота.
ТАСС 01:27
Кино
Сталлоне и Шварценеггер в «День Рэмбо» померились ножами
«Рэмбо: Последняя кровь» получил крайне жестокий рекламный ролик Тот самый нож, которым умело орудует Рэмбо в фильме, Сильвестр Сталлоне в «День Рэмбо» выставил на аукцион.
Игромания.ру 19 сентября в 08:18
Религия
Священник написал объяснительную из-за письма о «московском деле»
Журналист Мария Свешникова опубликовала копию объяснительной одного из священников, поддержавших открытое письмо в защиту фигурантов «московского дела», — клирика самарского храма Казанской иконы Божьей Матери протоиерея Дионисия Кузнецова.
Дождь 06:50
Наука
OpenAI обучает ИИ командной работе в игре в прятки
Для обучения ИИ игре в прятки учёные использовали подход, называющийся «ненаправленное исследование» (Undirected exploration), который заключается в том, что агенты имеют полную свободу действий для развития своего понимания игрового мира и разработки выигрышных стратегий.
3DNews 19 сентября в 13:33
Армия и оружие
Турция завершила подготовку к новой операции в Сирии
РИА Новости 07:59
Армия и оружие
В Иране заявили о планах проведения совместных учений с Россией и КНР
RT на русском 06:15
Политика
Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ
В следующей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет с 30 сентября по 4 октября, украинская делегация участвовать не будет, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.
Газета.Ru 07:22
Армия и оружие
Пентагон признал провал Patriot после атак на НПЗ Саудовской Аравии
Глава Объединенного комитета начальника штабов США Джозеф Данфорд заявил, что ни одна система ПВО и ПРО в мире, в том числе американская MIM-104 Patriot, не способна отразить атаку, подобную той, что произошла в Саудовской Аравии, когда дроны совершили нападение на нефтяные объекты Saudi Aramco.
Газета.Ru 07:44
Армия и оружие
Опубликовано видео успешного пуска ракеты комплекса «Искандер-М»
Накануне в Казахстане наши расчеты комплексов "Искандер-М" нанесли ракетный удар по лагерю условных террористов, который находился на расстоянии в сотни километров.
ТВ Центр вчера в 02:11
Футбол
«Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым
Футбольный клуб «Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым по обоюдному согласию сторон.
Коммерсантъ вчера в 13:35
Космос
Запуск японского грузового корабля отложили ради безопасности «Союза»
Запуск японского беспилотного грузового корабля HTV8 (Kounotori-8) на тяжелой ракете H-2B к Международной космической станции (МКС) перенесен на один день.
РБК 07:04
Футбол
Александр Кокорин может сыграть за «Зенит» осенью в товарищеском матче
17 сентября футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из колонии в Белгородской области по УДО.
Говорит Москва 06:53
Армия и оружие
Сирийские военные перехватили беспилотник с кассетными бомбами
Сирийская армия перехватила беспилотник, несущий кассетные бомбы, над районом Джебель-эш-Шейх на юго-западе Сирии, сообщило Сирийское агентство новостей.
РИА Новости 07:02
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM вчера в 04:42
Общество
В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности
В одном из сел Стерлитамакского района двухлетнюю девочку отказались брать в детский сад по причине особенностей ее внешнего вида.
Российская газета вчера в 11:33
Происшествия
В Финляндии возбудили уголовное дело о ввезенных из России волкособах
Полиция Хельсинки передала в прокуратуру уголовное дело, связанное с нелегальным ввозом волков и скрещиванием их с собаками.
Известия 04:11
Политика
Хуситы объявили о прекращении атак против Саудовской Аравии
В США и Саудовской Аравии заявили, что при атаке использовалось иранское оружие, включая крылатые ракеты, и она исходила не с территории Йемена.
Ридус вчера в 15:39
Культура
В шоу «Голос. 60+» наставники завершили набор в свои команды
Телепрограмма 05:19
Происшествия
В Петербурге завели дело после наезда автомобиля на полицейского
Следователи возбудили уголовное дело после наезда автомобиля на полицейского в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 05:52
Кино
В кинотеатрах Великобритании вышел мультфильм «Маша и Медведь»
В пятницу, 20 сентября, в 89 кинотеатрах Великобритании вышел российский мультсериал "Маша и Медведь".
В городе R 03:50
Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
Экономика
Доходы Грузии в туристической отрасли сократились в августе на 10%
По итогам августа 2019 года доходы Грузии в сфере туризма составили $396,4 млн, что на 10,6% меньше, чем в августе 2018 года.
REGNUM 18 сентября в 00:22
Культура
Хидэо Кодзима приедет в Москву на «Игромир-2019»
Афиша Daily 19 сентября в 07:56