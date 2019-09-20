Лига чемпионов
Евро-футбол.руЦСКА потерпел самое крупное поражение в Лиге Европы
Четверг стал по-настоящему чёрным днём в истории российского футбола. Сначала «Краснодар» проиграл на выезде «Базелю» со счётом 0:5, потерпев таким образом своё самое крупное поражение в еврокубковой истории.
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