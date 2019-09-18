Лига чемпионов
Евро-футбол.руЦСКА потерпел самое крупное поражение в Лиге Европы
Четверг стал по-настоящему чёрным днём в истории российского футбола. Сначала «Краснодар» проиграл на выезде «Базелю» со счётом 0:5, потерпев таким образом своё самое крупное поражение в еврокубковой истории.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 20:29, Вашингтон
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«Очень эмоционально и жестко»: Лукашенко устроил разнос
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Волейбол
Стали известны все участники плей-офф чемпионата Европы по волейболу
Определились все участники плей-офф мужского чемпионата Европы по волейболу. В четверг прошли заключительные матчи группового этапа турнира.
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Армия и оружие
Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене
Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию в Йемене. Целью коалиции стали некие «военные объекты».
Коммерсантъ 19:57
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В Новой Зеландии снимут сериал «Властелин колец»
Сообщается лишь то, что сериал будет основан на фантастических романах Дж. Р. Р. Толкина, что будут задействованы новые сюжетные линии, которые предшествуют "Братству Кольца"
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США одобрили военную помощь Украине на $250 млн
Палата представителей конгресса Соединенных Штатов одобрила военную помощь Украине.
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Кровь американки стала синей после зубного обезболивающего
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РЕН ТВ 06:21
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Задержан бывший вице-президент «Анжи»
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BFM.ru 08:36
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Американский генерал сообщил о плане прорыва ПВО Калининграда
У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.
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Актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату и готовят к операции по удалению опухоли.
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Все главы городов и районов Крыма написали заявления об отставке
Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook сообщил, что предложил всем руководителям администраций городов и районов Крыма сложить полномочия «в связи с необходимостью формирования новой команды».
РБК вчера в 13:47
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Разведка США встревожена обещанием Трампа, данным иностранному лидеру
В издании The Washington Post говорится о том, что Трамп дал «лидеру одного из иностранных государств серьёзное обещание», которое в высокой степени встревожило разведку Соединённых Штатов.
Военное обозрение 03:45
Политика
В Еврокомиссии отметили сближение позиций России и Украины по газу
Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович заявил, что Москва и Киев могут достигнуть нового соглашения после встрече в Брюсселе.
Политическая Экспертиза 16:35
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Мария Шарапова заявила, что считает своим домом США
Считаю Америку своим домом, но основы моего воспитания и культуры, которые мне очень дороги, — русские.
Woman.ru 06:49
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ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе
От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
Уралинформбюро 08:36
Армия и оружие
В ДНР рассказали об иностранном «сафари» на людей в Донбассе
С началом вооруженного конфликта на юго-востоке Украины в Донбасс прибывают иностранцы для участия в "человеческом сафари".
Радио Sputnik 14:53
Происшествия
Генеральная прокуратура потребовала освободить Павла Устинова из СИЗО
Радио Комсомольская правда 07:09
Экономика
Правительство одобрило повышение МРОТ с 2020 года
Правительство России одобрило повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:07
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После болезни умер актер Сергей Афанасьев
Вести.Ru 10:03
Наука
Более 100 тысяч случаев рака могут быть связаны с загрязнением воды
Исследователи выявили статистически значимую связь между употреблением загрязненной питьевой воды в 48 363 коммунальных хозяйствах США и развитием различных видов рака.
Naked Science 12:29
Экономика
Банкротов могут освободить от долгов по штрафам ГИБДД и налогам
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Коммерсантъ вчера в 03:08
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Руководитель команды хакеров, которых нанимают для поиска уязвимостей в системах, Чарльз Хендерсон рассказал, на конференции для хареков «DEF CON Hacking Conference» в Лас-Вегасе, почему нельзя заряжать свой смартфон чужими проводами зарядных устройств.
ФедералПресс 06:58
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Минера «Самбери» нашли не на Дальнем Востоке
Проживает он в Марий-Эл и ранее уже был судим, сейчас его конвоируют в Хабаровск для следственных мероприятий.
Vostok.Today 18:28
Происшествия
В Турции российских детей облили горящим маслом
Инцидент произошел во время финального ужина. Повар допустил ошибку во время шоу, и горящее масло полилось на людей.
Lenta.ru 19:36
Армия и оружие
Опубликовано видео полета российских Ту-160 над Балтикой
Напомним, два российских стратегических ракетоносца выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря.
Российская газета 17 сентября в 17:43
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Миллер заявил о шансах достроить «Северный поток-2» до конца 2019 года
Шансы достроить газопровод "Северный поток-2" до конца 2019 года еще есть - осталось уже меньше пятой части, но все упирается в позицию датских властей, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Интерфакс 11:24