Футбол
Lenta.ruЦСКА потерпел третье поражение подряд в Лиге Европы
Московский ЦСКА проиграл венгерскому «Ференцварошу» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Встреча состоялась в Москве в четверг, 24 октября, и завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей.
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ЦСКА потерпел третье поражение подряд в Лиге Европы, уступив «Ференцварошу»
Bookmaker-ratings.ru14:56
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Гончаренко нашел плюс в поражении ЦСКА от «Ференцвароша»
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от венгерского «Ференцвароша» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы отметил хороший первый тайм в исполнении его подопечных, а также заявил, что футболисты «армейцев» благодаря таким проигрышам получают важный опыт.
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