Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев остался недоволен судейством Михаила Вилкова в матче 15-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1). Руководитель заявил, что армейский клуб потребует у РФС объяснить ошибки, допущенные арбитром в пользу петербуржцев.

с чего всё началось

Руководство ЦСКА готовит жалобу на судейство во время центрального матча 15-го тура чемпионата России против «Зенита» на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал генеральный директор московского футбольного клуба Роман Бабаев, сообщил Sport24.

ЦСКА потребует РФС объясниться за ошибки судей в матче с «Зенитом»

Политика WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.

Спорт Руководство РУСАДА приняло участие в расширенном заседании с ВАДА Представители РУСАДА приняли участие в расширенном заседании ВАДА с правительствами и национальными антидопинговыми агентствами стран.

Шоу-бизнес Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.

Армия и оружие Американская военная колонна попала под обстрел в Сирии Колонна американских военных в воскресенье, 3 ноября, попала под обстрел у населенного пункта Телль-Тамер в Сирии.

Кино Мединский не видит оснований запрещать фильм «Джокер» в России Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли, вышедший в российский прокат 3 октября, не противоречит требованиям законодательства РФ, поэтому оснований для его запрета в стране нет.

Политика Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией» Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал показанный Владимиром Путиным на встрече в Светлогорске кулак "чудесно сформулированной рекомендацией".

Политика Трамп о торговом соглашении с КНР: «Будет подписано где-то в США» Соглашение по первому этапу торговых договоренностей между США и Китаем будет подписано «где-то» в Соединенных Штатах, заявил 3 ноября глава Белого дома Дональд Трамп, сообщает Bloomberg.

Авто Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей В тройку лидеров списка самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей входит Nissan Almera 2005-2006 годов выпуска.

Шоу-бизнес Дочь Евы Польны попала в реанимацию без сознания По сообщениям СМИ, дочь певицы Евы Польны попала в реанимацию в критическом состоянии.

Культура Путин поздравил Александра Градского с юбилеем Президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста России Александра Градского с 70-летием.

Происшествия Двое детей провалились под лед на пруду в Саратовской области В Татищевском районе Саратовской области двое детей провалились под лед на пруду.

Шоу-бизнес Лолита Милявская трогательно поздравила дочь Еву с днем рождения Лолита Милявская трогательно поздравила с днем рождения свою повзрослевшую дочь Еву от Александра Цекало.

Фигурное катание Золотую медаль Косторной по ошибке отдали американской фигуристке Золотую медаль, которую предполагалось вручить 16-летней россиянке Алене Косторной, Феррари отдал американке Мэрайе Белл, показавшей третий результат.

Гаджеты Стали известны параметры процессоров Intel Comet Lake Ожидается, что новая линейка процессоров CPU Comet Lake-S выйдет уже в первом квартале 2020 года.

Экономика Пенсионный фонд объяснил, как индексируются пенсии Перерасчет реализуется автоматически, без необходимости обращения в Пенсионный фонд и подачи заявлений.

Здоровье Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.

Футбол Тяжелая травма игрока «Эвертона» привела футболистов в ужас Полузащитник ливерпульского "Эвертона" Андре Гомеш получил перелом ноги в матче 11-го тура чемпионата Англии против лондонского "Тоттенхэма".

Экономика Грузинский «Индекс хачапури» достиг исторического максимума Несколько лет назад грузинским экономистам пришло в голову регулярно исследовать «Индекс Хачапури», поскольку Биг-мак не очень популярен в Грузии а печь хачапури умеет каждая хозяйка и ни одно застолье без этого блюда не обходится.

Культура Музыкант Горан Брегович захотел поселиться в Крыму Знаменитый балканский музыкант и композитор Горан Брегович приехал в Крым, чтобы дать концерт.

Происшествия В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство 27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.

Игры Red Dead Redemption 2 не поддерживает трассировку лучей Компания NVIDIA сообщила, что Red Dead Redemption 2 не поддерживает режим трассировки лучей.

Шоу-бизнес Бузова подарила новорожденной дочери Симоньян платье Dolce & Gabbana Российская телеведущая, певица Ольга Бузова подарила новорожденной дочери журналистки Маргариты Симоньян комбинезон Gucci и платье Dolce & Gabbana.