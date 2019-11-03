Футбол

Телеканал 360°Телеканал 360°ЦСКА потребует РФС объясниться за ошибки судей в матче с «Зенитом»

Зенит — ЦСКА
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
45′+1′
Никола Влашич
52′
Яка Бийол
54′
Яка Бийол
55′
Вадим Карпов
60′
Ильзат Ахметов
Кирилл Набабкин
Вячеслав Караваев
Олег Шатов
60′
64′
Иван Обляков
Себастьян Дриусси
Александр Ерохин
67′
Александр Ерохин
73′
78′
Федор Чалов
Константин Кучаев
Сердар Азмун
86′
Юрий Жирков
Роберт Мак
89′
90′+2′
Иван Обляков
Седрик Гогуа
Дуглас Сантос
90′+4′
Вильмар Барриос
90′+6′
90′+6′
Марио Фернандес
Руководство ЦСКА готовит жалобу на судейство во время центрального матча 15-го тура чемпионата России против «Зенита» на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал генеральный директор московского футбольного клуба Роман Бабаев, сообщил Sport24.
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Бабаев: «ЦСКА потребует объяснить судейские ошибки и двойные стандарты в матче с „Зенитом“»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев остался недоволен судейством Михаила Вилкова в матче 15-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1). Руководитель заявил, что армейский клуб потребует у РФС объяснить ошибки, допущенные арбитром в пользу петербуржцев.
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