Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев остался недоволен судейством Михаила Вилкова в матче 15-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1). Руководитель заявил, что армейский клуб потребует у РФС объяснить ошибки, допущенные арбитром в пользу петербуржцев.

с чего всё началось

Руководство ЦСКА готовит жалобу на судейство во время центрального матча 15-го тура чемпионата России против «Зенита» на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал генеральный директор московского футбольного клуба Роман Бабаев, сообщил Sport24.

ЦСКА потребует РФС объясниться за ошибки судей в матче с «Зенитом»

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