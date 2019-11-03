Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал судейство Михаила Вилкова в матче 15-го тура чемпионата России с «Зенитом». По его словам, клуб потребует у РФС объяснить ошибки арбитра.

ЦСКА потребует у РФС объяснить судейские ошибки в матче с «Зенитом»

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