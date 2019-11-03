Футбол

РБКРБКЦСКА потребует у РФС объяснить судейские ошибки в матче с «Зенитом»

Зенит — ЦСКА
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
45′+1′
Никола Влашич
52′
Яка Бийол
54′
Яка Бийол
55′
Вадим Карпов
60′
Ильзат Ахметов
Кирилл Набабкин
Вячеслав Караваев
Олег Шатов
60′
64′
Иван Обляков
Себастьян Дриусси
Александр Ерохин
67′
Александр Ерохин
73′
78′
Федор Чалов
Константин Кучаев
Сердар Азмун
86′
Юрий Жирков
Роберт Мак
89′
90′+2′
Иван Обляков
Седрик Гогуа
Дуглас Сантос
90′+4′
Вильмар Барриос
90′+6′
90′+6′
Марио Фернандес
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал судейство Михаила Вилкова в матче 15-го тура чемпионата России с «Зенитом». По его словам, клуб потребует у РФС объяснить ошибки арбитра.
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