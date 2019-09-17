Московский футбольный клуб ЦСКА поздравил полузащитника Павла Мамаева с 31-летием. «Поздравляем чемпиона России в составе ЦСКА, обладателя трёх Кубков и Суперкубка России Павла Мамаева с днём рождения и желаем успешной перезагрузки карьеры!» — говорится в сообщении пресс-службы армейцев.

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