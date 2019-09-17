Футбол
RT на русскомЦСКА поздравил Мамаева с днём рождения
Московский футбольный клуб ЦСКА поздравил полузащитника Павла Мамаева с 31-летием. «Поздравляем чемпиона России в составе ЦСКА, обладателя трёх Кубков и Суперкубка России Павла Мамаева с днём рождения и желаем успешной перезагрузки карьеры!» — говорится в сообщении пресс-службы армейцев.
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Футбол
Кокорин заключил контракт с «Зенитом»
Life.ru 02:54
Происшествия
СК задержал подозреваемого в изнасиловании врача в Саратове
В СК России заявили о задержании неоднократно судимого 55-летнего мужчины, которого подозревают в изнасиловании врача в Саратове.
RT на русском 08:02
Армия и оружие
В России создадут новый спутник-инспектор
Роскосмос работает над проектом нового спутника-инспектора.
РЕН ТВ 00:23
Происшествия
Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа
RT на русском вчера в 06:11
Культура
Скончался народный артист России дирижер Валерий Успенский
Утром во вторник, 17 сентября, в возрасте 80 лет ушел из жизни народный артист России и заслуженный деятель искусств дирижер Валерий Успенский, сообщает «78.ru».
Петербургский дневник 06:29
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Шоу-бизнес
Заворотнюк перенесла серьезную операцию
Российская актриса Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа во время лечения в Германии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Lenta.ru 05:56
Политика
В Кишиневе задержан глава агентства Sputnik Молдавия
В Кишиневе задержан глава агентства Sputnik Молдавия Владимир Новосадюк. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Sputnik.
Вести.Ru 04:57
Общество
Названы города, в которые хочет переехать молодежь
Молодежь в поисках лучшей жизни стремится переехать в Москву, Санкт-Петербург и другие города, где можно найти высокооплачиваемую работу, навыки для которой люди освоили в родном городе, пишет "Российская газета" со ссылкой на директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца.
РИА Новости 00:31
Кино
Скончался народный артист РСФСР Юрий Колычев
В понедельник, 16 сентября, стало известно о смерти народного артиста РСФСР Юрия Колычева.
Piter.tv вчера в 05:32
Политика
Суд арестовал один из главных активов Порошенко
Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском", который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко.
ТАСС 06:31
Происшествия
В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери
В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru 05:26
Политика
Зеленский назвал основные задачи на посту президента
Президент Украины Владимир Зеленский назвал своими главными задачами на посту главы государства завершение войны и возвращение "всех украинских территорий".
РИА Новости вчера в 07:43
Кино
Данила Козловский снимет фильм про вампиров
REGNUM вчера в 09:04
Гаджеты
Google приглашает 15 октября на анонс Pixel 4 и Pixel 4 XL
Кроме новых Pixel 4 и 4 XL, которые должны получить аналог Face ID, двойные камеры и чипсет Qualcomm Snapdragon 855, компания должна представить ноутбук Pixelbook 2 и новые «умные» колонки Google Home.
MobiDevices вчера в 13:47
Здоровье
Онколог раскрыл статистику заболеваемости раком мозга в России
В России первичные опухоли головного мозга регистрируются у 23 человек из 100 тыс. населения, что составляет около 34 тыс. впервые выявленных случаев болезни в год.
РБК 03:43
Политика
Избранные депутаты Мосгордумы принесут присягу во вторник
Торжественная церемония принесения присяги избранными депутатами Московской городской думы седьмого созыва состоится в столичном парламентском центре на Страстном бульваре во вторник.
РИАМО вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшается
По данным "Московского комсомольца", Заворотнюк находится в одной из московских клиник, где ее ввели в искусственную кому в связи с отеком мозга.
Молодежная газета (Уфа) вчера в 05:55
Авто
В бренде Skoda рассказали о новых моделях для России
Как сообщает «Автостат» со ссылкой на руководителя компании Skoda в России Яна Прохазка, модельная линейка для нашего рынка в скором времени расширится.
Тарантас Ньюс 03:40
Экономика
В Подмосковье появятся два новых платных моста
По словам гендиректора компании «Платная дорога» Вадима Коваленко, мосты построят без привлечения средств из регионального бюджета.
Live24 02:50
Политика
Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ
Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия вчера в 12:26
Политика
Раскрыта «формула Зеленского» по войне в Донбассе
Lenta.ru вчера в 21:40
Шоу-бизнес
Певица Анна Седокова рассказала поклонникам о своей болезни
36-летняя певица и актриса Анна Седокова призналась в Instagram, что последний месяц страдает от крапивницы - аллергического заболевания, которое опасно рядом осложнений - в том числе отеком Квинке, когда, например, может сильно увеличиться часть лица или конечность.
Российская газета 03:38
Общество
Илья Яшин пожаловался в СКР на парад коммунальной техники в Москве
Глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин обратился в Следственный комитет РФ (СКР) с жалобой на ГБУ "Автомобильные дороги" из-за парада коммунальной техники, который стал причиной перекрытия центра Москвы.
Интерфакс 07:28
Общество
На продажу спиртного могут ввести новые ограничения
Правительство РФ подготовило отзыв на законопроект, который запрещает торговлю алкоголем ресторанам, барам и кафе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания заведения не превышает 20 кв. м. Копия отзыва, подписанного вице-премьером Константином Чуйченко, есть у "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 18:07
Армия и оружие
С-400 «Триумф» и «Панцирь-С» создали воздушный щит
В ходе учений дивизионы зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф" и расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" отработали нормативы по развертыванию и перемещению в запасные позиционные районы, сообщает Министерство обороны России.
Популярная механика 03:46
Политика
Госдума приняла в первом чтении проект о единой базе данных россиян
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о создании единого ресурса сведений о населении России.
RT на русском 07:49
Экономика
РБК: Козак предупредил о коррупционных рисках законопроекта о СЗПК
Вице-премьер Дмитрий Козак направил министру финансов и первому вице-премьеру Антону Силуанову замечания относительно законопроекта о защите и поощрении капиталовложений, сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с содержанием письма.
Коммерсантъ 04:06