Футбол

RT на русскомRT на русскомЦСКА поздравил Мамаева с днём рождения

Московский футбольный клуб ЦСКА поздравил полузащитника Павла Мамаева с 31-летием. «Поздравляем чемпиона России в составе ЦСКА, обладателя трёх Кубков и Суперкубка России Павла Мамаева с днём рождения и желаем успешной перезагрузки карьеры!» — говорится в сообщении пресс-службы армейцев.
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ЦСКА поздравил Мамаева с днем рождения и пожелал ему успешно перезагрузить карьеру

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ЦСКА поздравил Павла Мамаева

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ЦСКА поздравил Мамаева с 31-летием, пожелав успешной перезагрузки карьеры

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