Футбол
RT на русскомЦСКА поздравил Мамаева с днём рождения
Московский футбольный клуб ЦСКА поздравил полузащитника Павла Мамаева с 31-летием. «Поздравляем чемпиона России в составе ЦСКА, обладателя трёх Кубков и Суперкубка России Павла Мамаева с днём рождения и желаем успешной перезагрузки карьеры!» — говорится в сообщении пресс-службы армейцев.
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Оргкомитет зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине представил талисман соревнований, передает РИА "Новости".
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