Футбол

Sport24.ruSport24.ruЦСКА поздравил Онопко с 50-летием

ЦСКА поздравил своего тренера Виктора Онопко с юбилеем. Сегодня ему исполняется 50 лет.
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Онопко исполнилось 50 лет. ЦСКА поздравил тренера

Sport.ru05:59

ЦСКА поздравил Онопко с 50-летием

Sport24.ru05:22

Рекордсмен сборной России, три чемпионства в составе «Спартака» и ЦСКА и более 450 матчей за карьеру. Виктору Онопко — 50

Спорт-Экспресс03:47
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Православные христиане празднуют Покров

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В Ростове-на-Дону рейсовый автобус врезался в остановку общественного транспорта.
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Съемки седьмого сезона шоу были заморожены два года назад, его показы на территории Украины снова хотят запретить, а полюбившиеся зрителям актеры отказываются сниматься в проекте.
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В Москве задержали четырех человек по делу о массовых беспорядках

В деле о массовых беспорядках в Москве появились шесть новых фигурантов, некоторые уже задержаны, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
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Сборная Германии в меньшинстве разгромила Эстонию

Сборная Эстонии потерпела домашнее поражение от команды Германии (0:3) в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе С. Уже на 14-й минуте немецкая команда осталась в меньшинстве.
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Сборная России по футболу вышла на чемпионат Европы

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Американский лидер Дональд Трамп в своём Twitter заявил, что сирийские курды могут намеренно отпускать некоторых боевиков террористической группировки «Исламское государство»*, чтобы вовлечь США в конфликт.
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Кремль исключил возможность обсуждения отказа от Крыма в любом формате

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