Футбол
Спорт-ЭкспрессЦСКА поздравил Витинью с победой в Кубке Либертадорес
В финале Кубка Либертадорес «Фламенго» переиграл «Ривер Плейт» со счетом 2:1. В составе «Фламенго» трофей завоевал бывший нападающий ЦСКА Витинью.
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Единоборства
Уайлдер нокаутировал Ортиса и защитил титул чемпиона мира WBC
Общество
Пушков ответил на обвинение в травле Ротару
Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
Наука
Как нас лечат домашние животные: 9 способов
Недавние исследования доказали, что в семьях, где есть собаки и кошки, дети реже страдают от аллергии.
Армия и оружие
Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник
Музыка
Лобода снялась в новом клипе фронтмена Rammstein
Российско-украинская певица Светлана Лобода появилась в новом клипе солиста Rammstein Тилля Линдеманна.
Политика
Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году
Законопроект о продаже сельскохозяйственных земель положит конец государственности Украины, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу КРТ.
Политика
Луговой заявил об очередной попытке скомпрометировать спецслужбы РФ
Публикация Bellingcat и The insider совместно с германской Der Spiegel является абсурдным, но скоординированным намерением по дискредитации деятельности российских спецслужб, заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.
Общество
Синоптики назвали последствия арктического вторжения
«Сухое» арктическое вторжение, из-за которого резко понизилась температура в европейской части России, грозит растениям.
Политика
Путин проверил, как проходит возвращение старообрядцев в Россию
Политика
В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»
Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Армия и оружие
Российский спутник предупреждения о ракетном нападении сошел с орбиты
Над акваторией Тихого океана в ночь на 23 ноября сошел с орбиты и сгорел в атмосфере российский космический аппарат «Космос-2422».
Культура
Вайкуле осталась недовольна аплодисментами на «Золотом граммофоне»
Армия и оружие
В России для роботов разработают тактику ведения городских боев
Уже к началу 2020 года планируется предложить тактику и способы использования таких роботов в условиях города.
Происшествия
В Петербурге мужчина напал на таксиста с ножом
Полиция Санкт-Петербурга разыскивает троих мужчин, один из которых напал на таксиста в Адмиралтейском районе города, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Здоровье
Врачи рассказали о простом способе снизить риск рака молочной железы
В финале ученые пришли к выводу, что диета с большим количеством фруктов (и другой растительной пищи) и одновременным сокращением жирных продуктов способна снизить риск смерти от рака молочной железы.
Общество
Москвичам пообещали ледяной дождь
Ледяной дождь придет в Москву в четверг, 28 ноября, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Политика
Лавров вспомнил о ставшей мемом в ООН фразе советского дипломата
Глава МИД Сергей Лавров в честь 100-летия со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского вспомнил о его высказывании в ООН, которое впоследствии стало мемом.
Происшествия
Мэра Тулуна выписали из больницы после ДТП
Мэр Тулуна находился за рулём автомобиля, который врезался в стоявший на обочине грузовик. В результате ДТП погибла жена чиновника.
Политика
The Economist показал карту Украины без Крыма
Происшествия
Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину
Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
Общество
Путин поздравил Эмира Кустурицу с днем рождения
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил известного кинорежиссера Эмира Кустурицу с днем рождения.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
Армия и оружие
В Афганистане при нападении талибов погибли восемь силовиков
Восемь афганских силовиков погибли, трое пострадали в результате атаки талибов на КПП в провинции Дайкунди, передает агентство Синьхуа.
Футбол
«Интер» выдал лучший старт за 69 лет
«Интер» разгромил «Торино» (3:0) в матче 13-го тура чемпионата Италии.
Здоровье
Онкологи назвали 5 причин рака, которые человек может легко избежать
Специалист-онколог медицинский директор Штутгардской больницы Ян Штеффен Юргенсен рассказал, что четкая корреляция между ожирением и риском развития рака уже доказана.
Здоровье
Чушь победила: Когда протрезвеет Минздрав во главе со Скворцовой
«Мужчина почувствовал ухудшение здоровье, была проведена реанимация силами соседей по очереди, быстро прибыли сотрудники диспансера, подъехала скорая, но, к сожалению, спасти мужчину не удалось», - сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя министра здравоохранения Татарстана Альмира Абашева.
Авто
Эксперты рассказали, что нет разницы, какое масло доливать в двигатель
Первое правило, которым стоит пользоваться в данной ситуации - лучше любое моторное масло, чем его отсутствие.