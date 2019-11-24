Футбол
Спорт-ЭкспрессЦСКА поздравил Витинью с победой в Кубке Либертадорес
В финале Кубка Либертадорес «Фламенго» переиграл «Ривер Плейт» со счетом 2:1. В составе «Фламенго» трофей завоевал бывший нападающий ЦСКА Витинью.
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Политика
В Госдуме оценили слова украинского генерала о военной базе в Крыму
Профессиональной неотесанностью назвал депутат Государственной думы РФ Руслан Бальбек высказывание украинского генерала Руслана Хомчака о российской военной базе в Крыму, которая якобы "кошмарит Европу и влияет на Северную Африку".
Политика
Путин потребовал от «Единой России» терзать и трясти чиновников
Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал правящую партию «Единая Россия» добиться партийного контроля за деятельностью чиновников и внимательно следить за тем, как они принимают и выполняют решения во всех сферах.
Шоу-бизнес
Саша Савельева привела грудного сына в ресторан с громкой музыкой
В марте 35-летняя Саша Савельева впервые стала мамой и родила сына, которого назвали необычным именем Леон.
Шоу-бизнес
«Нельзя столько жрать»: Галкин и Пугачева сорвались в ресторане
Звездная чета провела романтический ужин. Алла Пугачева и Максим Галкин плюнули на диету, дав волю своим гастрономическим фантазиям.
Игры
Релиз The Witcher 3 на Switch способствовал росту доходов CD Projekt
По словам вице-президента и финансового директора CD Projekt Петра Нелюбовича, росту доходов компании, помимо прочего, способствовали первые поставки The Witcher 3: Wild Hunt для Nintendo Switch и рост выручки магазина GOG.
Теннис
Хачанов прокомментировал поражение сборной России на Кубке Дэвиса
Российский теннисист Карен Хачанов поблагодарил болельщиков за поддержку во время Финала Кубка Дэвиса, который завершается в воскресенье в Мадриде.
Транспорт
Собянин назвал проблемы с МЦД «техническими огрешностями»
Футбол
Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020
В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Политика
Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе
Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
Авто
Внедорожник GAC GS8 появился у российских дилеров
Новый внедорожник GAC GS8 еще не поступил в продажу на российском рынке, но автомобили уже добрались до дилерских центров, по крайней мере – в Москве.
Футбол
Президент «Оренбурга» прокомментировал возможный уход Федотова
Президент «Оренбурга» Владимир Кияев прокомментировал слухи о возможном уходе главного тренера команды Владимира Федотова в другой клуб.
Общество
Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
Общество
Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck
Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
Политика
Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина
Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Политика
Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне
Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
Общество
Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м
Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Космос
В NASA отреагировали на обнаружение насекомых на Марсе
Сотрудники космического агентства «НАСА» не стали игнорировать заявление профессора Университета Огайо (США) Уильяма Ромозера, представившего «доказательства» жизни на Красной планете.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
Происшествия
Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину
Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
Футбол
Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч с «Бордо»
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин выйдет в основном составе на матч 14-го тура лиги 1 с «Бордо».
Кино
Раскрыт секрет постельной сцены с Кристиной Асмус в фильме «Текст»
Продюсер короткометражек «Сашенька» и «Бумеранг» Ольга Леснова в недавнем интервью рассказала о том, как снимались кадры постельной сцены с Кристиной Асмус в фильме «Текст».
Культура
Над подвигом уральских пилотов посмеялись на Первом канале
Пилоты воздушного судна - командир Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин, не выпустив шасси, посадили самолет на кукурузное поле.
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Челси» в матче чемпионата Англии
"Манчестер Сити" прервал победную серию "Челси" из шести матчей в АПЛ, последний раз подопечные Фрэнка Лэмпарда не сумели одержать победу 22 сентября в домашней игре против "Ливерпуля" (1:2). Клуб из Манчестера одержал 55-ю победу над "Челси", всего команды провели между собой 155 матчей, лондонская команда выиграла в 61 встрече, еще 39 матчей завершились ничейным результатом.