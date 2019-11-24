Футбол
Спорт-ЭкспрессЦСКА поздравил Витинью с победой в Кубке Либертадорес
В финале Кубка Либертадорес «Фламенго» переиграл «Ривер Плейт» со счетом 2:1. В составе «Фламенго» трофей завоевал бывший нападающий ЦСКА Витинью.
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Происшествия
Главу Чехова задержали за мошенничество
Общество
«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»
Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Политика
Лавров рассказал о фразе советского дипломата, ставшей мемом в ООН
Глава МИД России Сергей Лавров в честь 100-летней годовщины со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского рассказал о его фразе, ставшей мемом в кругах ООН.
Политика
Глава украинского Генштаба заявил о «кошмарящей» Европу базе в Крыму
Начальник генерального штаба вооруженных сил Украины Руслан Хомчак назвал Крым "плацдармом для господства" России в Средиземном море.
Общество
Пушков ответил на обвинение в травле Ротару
Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
Политика
Пушков назвал цель поставок американского СПГ на Украину
Начало поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США на Украину вызвано не стремлением помочь Киеву в достижении «энергетической независимости», а желанием заработать, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.
Шоу-бизнес
Наталия Ветлицкая в преддверии тура по России дала интервью Малахову
В преддверии выступлений Наталия дала интервью Андрею Малахову на федеральном канале, во время которого откровенно поделилась сведениями о своей личной жизни.
Футбол
Голы Азмуна и Дзюбы принесли «Зениту» победу над «Рубином»
Счет в матче на стадионе "Центральный" был открыт на 8-й минуте. За гостей забил бывший нападающий "Рубина" Сердар Азмун.
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Ортиса и сохранил титул WBC
Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса.
Политика
На одежде президента Украины заметили шеврон с черепом
На встрече с военнослужащими ВМС Украины президент страны Владимир Зеленский показался в форме, на шевроне которой изображен череп.
Шоу-бизнес
Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске
На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Происшествия
В крупном ДТП под Оренбургом погибли шесть человек
В результате аварии с участием минивэна и фуры в Оренбургской области погибли шесть человек. Среди жертв — шестилетний ребенок.
Происшествия
Во Владивостоке арестовали мать, выбросившую из окна младенца
Во Владивостоке арестовали женщину, выкинувшую новорождённого из окна восьмого этажа жилого дома.
Политика
В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»
Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Здоровье
Кардиолог рассказала, как держать давление под контролем без лекарств
По словам врача-кардиолога, 1 чашка кофе в долгосрочной перспективе может оказать на организм положительное влияние.
Происшествия
Вертолет совершил жесткую посадку на Ямале
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале из-за отказа хвостового механизма.
Футбол
«Сочи» упустил победу в матче с «Уфой»
«Сочи» в гостевом для себя поединке РПЛ не смог переиграть «Уфу», ведя в счёте.
Политика
The Economist показал карту Украины без Крыма
Британский журнал The Economist показал видео, в котором демонстрировалась карта Украины без Крыма.
Политика
Путин проверил, как проходит возвращение старообрядцев в Россию
Общество
Посольство России в Тегеране рассказало об отключении интернета
Отключение интернета в Иране фактически заблокировало связь посольства России в Тегеране с Москвой, а также отрезало возможность для выдачи иранцам виз, сообщил РИА Новости пресс-атташе российской дипмисии Андрей Ганенко.
Хоккей
Ничушкин прервал безголевую серию, составлявшую 91 матч
Технологии
В Deathgarden теперь можно поиграть бесплатно
Создатели игры из студии Behaviour Digital выпустили Deathgarden еще в 2018 году.
Общество
Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии
Происшествия
Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину
Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Общество
Noize MC оштрафовали после баттла со Шнуровым
Российский рэпер Noize MC (настоящее имя Иван Алексеев) должен выплатить штраф после поэтического баттла с лидером группировки «Ленинград» Сергеем Шнуровым.