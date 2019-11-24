В финале Кубка Либертадорес «Фламенго» переиграл «Ривер Плейт» со счетом 2:1. В составе «Фламенго» трофей завоевал бывший нападающий ЦСКА Витинью.

ЦСКА поздравил Витинью с победой в Кубке Либертадорес

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