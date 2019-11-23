Футбол
Bookmaker-ratings.ru«Фламенго» победил в финале Кубка Либертадорес
В решающей встрече Кубка Либертадорес «Фламенго» обыграл «Ривер Плейт» (2:1). Победившая команда забила свои мячи на 89-й и 92-й минутах.
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Хоккей
«Ак Барс» по буллитам победил «Салават Юлаев» в матче КХЛ
Политика
В Британии пожаловались на цензуру из-за связи политиков с Россией
Вещательную корпорацию «Би-би-си» обвинили в том, что она замалчивает данные о связи британских политиков с Россией.
Культура
Умер народный артист Украины Давид Бабаев
Актер театра и кино, народный артист Украины Давид Бабаев умер на 77-м году жизни.
Транспорт
Собянин назвал проблемы с МЦД «техническими огрешностями»
Армия и оружие
В Госдуме оценили слова главы Генштаба ВСУ о базе в Крыму
Депутат ГД РФ от Крыма Руслан Бальбек заявил, что украинское командование демонстрирует «профессиональную неотесанность», говоря о желании РФ с помощью Крыма «господствовать в Средиземном море» и «кошмарить» Европу с Северной Африкой.
Футбол
Тедеско: «Спартак» заслуживал победы в матче с «Уралом»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско дал комментарий после выездного матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уралом" из Екатеринбурга (0:0).
Футбол
Абрамович отказался продавать «Челси»
Лондонским клубом Абрамович владеет с 2003 года. За это время «Челси» выиграл абсолютно все европейские трофеи, включая Лигу чемпионов.
Происшествия
Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину
Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
Общество
Москвичам пообещали ледяной дождь
Теннис
Матч Федерера и Зверева в Мехико установил новый рекорд посещаемости
В Мехико на крупнейшей арене для корриды состоялся выставочный матча Роджера Федерера и Александра Зверева.
Политика
Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского
Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Общество
«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»
Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Политика
Представитель Зеленского исключил силовой сценарий «возвращения» Крыма
Руководитель "представительства" президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Киев не рассматривает силовой сценарий "возвращения" Крыма.
Футбол
Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020
В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Происшествия
Мэр Тулуна назвал причину аварии, в которой погибла его жена
Напомним, что ранним утром 23 ноября мэр города Тулуна Иркутской области Юрий Карих вместе с женой выехали из Тулуна в Иркутск.
Культура
Лещенко раскритиковал Вовк за слова о Ротару
Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал слова концертного директора Софии Ротару Сергея Лаврова, который посчитал "заказом" критику в адрес певицы из-за ее планов выступить в Москве на "Песне года".
Происшествия
Под Саратовом семилетняя девочка провалилась под лед и погибла
В городе Балаково в Саратовской области семилетняя девочка провалилась под лед и погибла, сообщает RT.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод
Некоторые всерьез считают, что Вера Брежнева не живет с Константином Меладзе.
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Космос
К Земле летит астероид размером с челябинский метеорит
«Обнаружение произошло в интервале наибольшего сближения с Землёй, при этом минимальное расстояние между центром Земли составило 139 тыс. 410 км. По оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 м, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года», — говорится в сообщении «Роскосмоса».
Кино
Раскрыт секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»
При съемке интимных сцен в российском кино используются тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи.
Армия и оружие
Око за око: ветеран боевых действий оправдал убийство игиловца в Сирии
Лактионов назвал действия бойцов ЧВК «Вагнера», ликвидировавших террориста запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство», оправданными.
Политика
В Совфеде ответили на планы США заблокировать «Северный поток-2»
В верхней палате российского парламента прокомментировали заявление конгресса США о планах включить санкции против газопровода «Северный поток-2» в американский оборонный бюджет на 2020 год.
Происшествия
В Саратовской области продолжили поиски пропавшего 12-летнего мальчика
В Саратовской области продолжаются поиски 12-летнего мальчика, который пропал 21 ноября в селе Песчанка, сообщается на официальной странице Службы спасения Саратовской области во «ВКонтакте».
Общество
Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck
Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
Политика
Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией
«Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов», — говорится в заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортагус.