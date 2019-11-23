Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ru«Фламенго» победил в финале Кубка Либертадорес

В решающей встрече Кубка Либертадорес «Фламенго» обыграл «Ривер Плейт» (2:1). Победившая команда забила свои мячи на 89-й и 92-й минутах.
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Неймар сошел с ума после победного гола «Фламенго» в финале Кубка Либертадорес. Видео

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Финал Кубка Либертадорес – волшебство 😍 Статуя Иисуса в форме «Фламенго», штурмовики на поле, переворот на 89-й минуте

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«Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов», — говорится в заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортагус.
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