Футбол

MetaratingsMetaratingsЦСКА предпринимал попытку покупки форварда «Барселоны»

В летнее трансферное окно ЦСКА искал усиление атакующей линии. Как сообщает El Mundo Deportivo, представители «армейцев» связались с руководством «Барселоны» для обсуждения трансфера нападающего Карлеса Переса Сайоля.
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