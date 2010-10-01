В летнее трансферное окно ЦСКА искал усиление атакующей линии. Как сообщает El Mundo Deportivo, представители «армейцев» связались с руководством «Барселоны» для обсуждения трансфера нападающего Карлеса Переса Сайоля.

Экономика Налоговая служба предложила решение проблемы «копеечных долгов» Федеральная налоговая служба (ФНС) предлагает отказаться от блокировки счетов предпринимателей за долг в несколько рублей или копеек и предложить бизнесу самостоятельно гасить его.

Политика Кличко назвал незаконным решение о его увольнении Мэр Киева Виталий Кличко назвал незаконным решение украинского кабмина о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Происшествия Неизвестные выбили окна в студии Никиты Михалкова Неизвестные злоумышленники в ночь на среду выбили окна в студии ТРИТЭ Никиты Михалкова, их действия, вероятно, связаны с авторской программой режиссера "БесогонТВ", заявили РИА Новости в пресс-службе Михалкова.

Происшествия В Ленинградской области поезд столкнулся с легковым автомобилем В начале августа в Кабанском районе Бурятии из-за столкновения легкового автомобиля с грузовым поездом погибли водитель машины и два пассажира.

Здоровье Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию с россиянами "Министр здравоохранения Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию", - говорится в сообщении.

Футбол «Локомотив» огласил заявку на Лигу чемпионов «Локомотив» сформировал заявку для участия в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2019/20.

Происшествия В Вологодской области пропала двухлетняя девочка Двухлетняя девочка пропала в селе Красное Тарногского района Вологодской области.

Театры Актер Певцов назвал Сталина величайшим человеком в истории Российский актер Дмитрий Певцов признался, что считает председателя совета министров СССР Иосифа Сталина одним из величайших людей в истории России.

Игры Valve изменит дизайн библиотеки Steam Компания Valve изменит интерфейс библиотеки Steam. Об этом сообщается в новостном фиде площадки.

Здоровье В США впервые запретили электронные сигареты Мичиган стал первым американским штатом, который запретил использование ароматизированных электронных сигарет, сообщает The Washington Post.

Политика Огонь против России: Бедрос Киркоров объяснил заявление МИД Болгарии Народный артист России и Болгарии, певец Бедрос Киркоров осудил заявление МИД Болгарии, назвавшего "сомнительным историческим тезисом" освобождение Европы в результате победы СССР над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.

Общество Мединский назвал взрослых читателей комиксов «убожеством» Министр культуры России Владимир Мединский назвал чтение комиксов среди взрослых людей "убожеством".

Происшествия В Татарстане задержали мать найденного в пакете у магазина ребенка Полицейские в Татарстане задержали мать младенца, найденного в полиэтиленовом пакете возле одного из магазинов.

Шоу-бизнес В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.

Политика Лидеры России и Индии проведут сегодня переговоры во Владивостоке Премьер Индии примет участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Здоровье Главный онколог Минздрава РФ назвал основные факторы развития рака Как сообщает портал "Научная Россия", Каприн также рассказал о появлении первого в РФ ионного центра.

Футбол Александр Медведев раскрыл планы «Зенита» на зимнее трансферное окно «Держим в уме зимнее трансферное окно, есть возможность и планы по приобретению игрока на роль „десятки“», – приводит слова Медведева Радио «Зенит».

Политика Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, который будет содержать данные о них, сообщается на сайте парламента.

Происшествия Украинку убили во время секса в Турции Гражданку Украины убили в Турции, когда она согласилась на секс за деньги с местным жителем.

Общество В Сочи семью с онкологическим больным выселили из временного жилья По решению суда семья выселена из помещения для временного проживания, где люди оказались после изъятия земли под олимпийскую стройку.