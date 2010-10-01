Футбол

MetaratingsMetaratingsЦСКА предпринимал попытку покупки форварда «Барселоны»

В летнее трансферное окно ЦСКА искал усиление атакующей линии. Как сообщает El Mundo Deportivo, представители «армейцев» связались с руководством «Барселоны» для обсуждения трансфера нападающего Карлеса Переса Сайоля.
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Сборная России по баскетболу в сложной концовке уступила Аргентине на чемпионате мира по баскетболу в Китае со счетом 61:69 и заняла второе место в своей группе.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов пытался начать переговоры о сотрудничестве с Курентзисом, однако они сорвались из-за желания маэстро общаться и заключать договорные отношения исключительно с представителями пермских краевых властей.
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Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек

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Число осужденных по «московскому делу» достигло пяти

Кирилл Жуков, который 27 июля в ходе несогласованной акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму приподнял забрало шлема бойца Росгвардии, приговорен в среду Тверским судом к трем годам колонии общего режима.
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Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
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США расширили санкции в отношении Ирана

Министерство финансов США объявило о расширении санкций в отношении Ирана. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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В Эстонии нашли секретную базу спецназа США

На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.
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Первый отель в космосе может заработать уже в 2025 году

Туристы смогут заселить номера-модули в космическом пространстве уже в 2025 году.
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С Эльбруса эвакуировали альпиниста из Москвы с травмой ноги

Спасатели эвакуировали с Эльбруса альпиниста из Москвы, который травмировал ногу, сообщает ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
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Все города из списка находятся в азиатской части территории России, которая «характеризуется особо неблагоприятными для рассеивания примесей метеорологическими условиями в виде мощных приземных инверсий, застоев воздуха и туманов, которые способствуют накоплению примесей у поверхности земли», отметили в Минприроды.
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Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
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Финляндия стала самой безопасной страной мира для туристов

Наиболее опасными странами являются Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.
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Лавров отказался считать Китай старшим братом для России

Министр иностранных дел России счел неверным суждение о том, что роль Китая для России следует расценивать как старшего брата.
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Народный артист России и Болгарии певец Бедрос Киркоров отреагировал на заявление болгарского МИДа, который призвал не содействовать распространению "сомнительного исторического тезиса" о том, что противодействие Советского союза нацизму привело к освобождению Европы.
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В США назвали срок размещения запрещенных ДРСМД ракет

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На YouTube-канале кинокомпании Sony Pictures Entertainment появился трейлер фильма "Плохие парни 3".
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможное продление антироссийских санкций ЕС.
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Инфантино пообещал Путину открыть футбольную школу во Владивостоке

Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил президенту России Владимиру Путину о планах открыть футбольную школу на территории Дальневосточного федерального университета.
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Обнаружены следы животного возрастом более 500 миллионов лет

В ущельях Янцзы в южном Китае ученые обнаружили окаменелости червеобразного животного, жившего от 551 до 539 миллионов лет назад.
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Максимальный реализм: ВВС США хотят купить имитирующие С-300 установки

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