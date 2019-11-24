Футбол

РИА НовостиРИА НовостиЦСКА представил Набабкина «ухажером» в честь дня матери

Московский футбольный клуб ЦСКА представил видеоролик, приуроченный ко Дню матери, главным героем которого стал защитник армейской команды Кирилл Набабкин. Сегодня в России празднуется День матери, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье ноября.
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«Кирилл Набабкин — ухажер для твоей мамки». ЦСКА анонсировал матч с «Крыльями Советов»

Sportbox.RU06:39

ЦСКА анонсировал игру с «Крыльями» видео про «ухажера для мамки»

Sports.ru07:17

«Кирилл Набабкин — ухажер для твоей мамки». ЦСКА анонсировал матч с «Крыльями Советов»

Матч ТВ06:39

ЦСКА представил Набабкина «ухажером» в честь дня матери

РИА Новости07:25

«Кирюша, мамочка ждёт тебя после матча». Ролик ЦСКА перед встречей с «Крыльями»

Чемпионат06:30

«Кирилл Набабкин — ухажер для твоей мамки!». Так ЦСКА анонсировал матч с «Крыльями»

Спорт-Экспресс06:08

ЦСКА анонсировал игру с «Крыльями Советов» роликом про «ухажера для мамки»

Sport24.ru06:03
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Происшествия

Умер второй пилот экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону самолета

ТАСС 03:18
Происшествия

В крупном ДТП под Оренбургом погибли шесть человек

В результате аварии с участием минивэна и фуры в Оренбургской области погибли шесть человек. Среди жертв — шестилетний ребенок.
BFM.ru 01:18
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Ортиса и сохранил титул WBC

Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса.
РИА Новости 01:28
Происшествия

Вертолет совершил жесткую посадку на Ямале

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале из-за отказа хвостового механизма.
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Происшествия

В ДР Конго из-за падения самолета на жилые дома погибли 23 человека

Коммерсантъ 07:20
Политика

Глава украинского Генштаба заявил о «кошмарящей» Европу базе в Крыму

Начальник генерального штаба вооруженных сил Украины Руслан Хомчак назвал Крым "плацдармом для господства" России в Средиземном море.
РИА Новости 07:23
Политика

Лавров рассказал о фразе советского дипломата, ставшей мемом в ООН

Глава МИД России Сергей Лавров в честь 100-летней годовщины со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского рассказал о его фразе, ставшей мемом в кругах ООН.
РИА Новости 03:20
Происшествия

Мужчина пытался отобрать оружие у полицейского в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на сотрудника полиции напал мужчина и попытался отобрать у него оружие.
Известия 03:45
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Происшествия

В Петербурге мужчина напал на таксиста с ножом

Полиция Санкт-Петербурга разыскивает троих мужчин, один из которых напал на таксиста в Адмиралтейском районе города, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
РБК 05:07
Политика

США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет

Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
РИА Новости вчера в 22:37
Политика

Поклонская заступилась за Ротару, Вайкуле и Катамадзе

Вести.Ru 06:14
Происшествия

Подозреваемого в убийстве любовницы задержали во время ДТП в Карелии

Сотрудники полиции в Карелии задержали подозреваемого в жестоком убийстве своей сожительницы.
РЕН ТВ 06:46
Происшествия

Полицейский спас пять человек из горящего дома в Нягани

Известия 06:18
Фигурное катание

Авербух: Загитовой и Медведевой нужно отказаться от ледовых шоу

РИА Новости 07:14
Транспорт

Собянин пообещал устранить «технические огрешности» в работе МЦД

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что необходимо работать над возникающими «техническими огрешностями» в работе Московских центральных диаметров.
Известия 06:03
Общество

Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м

Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Известия вчера в 20:32
Футбол

«Урал» и «Спартак» объявили составы на игру

ProstoProSport 05:04
Общество

Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck

Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
ТАСС вчера в 17:38
Политика

На одежде президента Украины заметили шеврон с черепом

На встрече с военнослужащими ВМС Украины президент страны Владимир Зеленский показался в форме, на шевроне которой изображен череп.
REGNUM вчера в 20:00
Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
РБК вчера в 15:40
Происшествия

Покончившая с собой следователь из Сочи жаловалась матери на работу

Покончившая с собой следователь из Сочи Мария Клочкова за несколько дней до трагедии общалась с матерью и рассказала, что не хочет больше работать в этом отделе полиции.
News.ru 05:47
Футбол

«Сочи» упустил победу в матче с «Уфой»

«Сочи» в гостевом для себя поединке РПЛ не смог переиграть «Уфу», ведя в счёте.
Metaratings 05:52
Политика

Советник Трампа рассказал о нежелании НАТО конфликтовать с Россией

Запад не считает, что в настоящее время было бы уместно включать Украину в состав НАТО, тем более западные страны не желают вступать в конфликт с Россией, заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
RT на русском 06:39
Общество

Noize MC оштрафовали после баттла со Шнуровым

Российский рэпер Noize MC (настоящее имя Иван Алексеев) должен выплатить штраф после поэтического баттла с лидером группировки «Ленинград» Сергеем Шнуровым.
Lenta.ru 03:23
Футбол

Арбитр не показал желтой карточки в эпизоде в переломом ноги Глебова

Полузащитник "Ростова" Данил Глебов получил тяжкую травму в матче 17-го тура Российский премьер-лиги (РПЛ) с московским "Динамо".
Газета.Ru 06:13
Общество

Синоптики предупредили о ледяном дожде в Москве

Газета.Ru 06:38
Общество

Посольство России в Тегеране рассказало об отключении интернета

Отключение интернета в Иране фактически заблокировало связь посольства России в Тегеране с Москвой, а также отрезало возможность для выдачи иранцам виз, сообщил РИА Новости пресс-атташе российской дипмисии Андрей Ганенко.
РИА Новости 05:39
Футбол

В Мексике вратарь забил гол ударом через все поле

Sport24.ru 03:59
Происшествия

Уральский банк извинился за выброшенные на улицу анкеты соискателей

«Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) извинился перед кандидатами на работу, анкеты которых были брошены на одной из улиц Екатеринбурга.
РБК 06:22
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Российский футболист
Российский футболист, крайний защитник клуба ЦСКА. Выступал за молодёжную, вторую и основную сборные России.
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Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
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